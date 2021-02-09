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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye Ay'a gidiyor! Erdoğan büyük müjdeyi verdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2023'te Ay'a dokunacağını söyledi. Erdoğan'ın ifadelerine göre Türkiye 2023'te Ay'a sert iniş, 2028'de ise yumuşak iniş gerçekleştirecek.
    09 Şubat 2021, 20:42 (Güncellendi, 1 hf.)
    4,9b
    1
    60
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    12

    Türkiye Ay'a gidiyor! Erdoğan büyük müjdeyi verdi
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye'nin Milli Uzay Programı detaylandırdı. Erdoğan'ın açıklamaları büyük sürprizlerle doluydu. Açıklanan hedeflerden en büyüklerinden birisiyse Türkiye'nin Ay planlarıydı.

    2023'te sert, 2028'te yumuşak iniş

    Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    "Milli Uzay Ajansımız tüm paydaşların katkıları ile çalışmalarını tamamladı. Adımlarımızı ne zaman ve ne şekilde atacağımızı belirledik. 10 yıllık uzay programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör'

    Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir İlk hedefimiz Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. Hazırlıklarına başladığımız Ay hedefini 2 aşamada gerçekleştireceğiz. 2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Türk mühendislerinin Ay'a inişi başaracaklarını tüm kalbimle inanıyorum. 2028'de ise ikinci aşamayı gerçekleştireceğiz. 

    Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmaktır.  Milli Uzay programında üçüncü hedefimiz. Türkiye'ye ait bir bölgesel konumlama sistemi geliştirmek. Medeniyet coğrafyamızın sembolü hilali, al bayrağımız ile Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız."

    2023 ve 2028 Ay planları Milli Uzay Programı'nın kısa vadedeki en büyük hedefleri olacak. Burada 2023 sert inişinde uzay aracını yörüngeye fırlatmak için yabancı bir firmayla iş birliği yapacağımız söyleniyor. Örneğin SpaceX'in roketleriyle uzay aracımız derin uzaya gönderilebilir. Diğer taraftan 2028 hedefinde ise uzay aracımızı kendi milli roketlerimize derin uzaya fırlatma planımız var. 2028'de ayrıca Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirerek bunu başarabilen birkaç ülkeden birisi haline gelmek istiyoruz. 



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    YOURMOVE 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    25 liraya aldığımız Kebir Tereyağı 400 Gram 28 lira olmuş.
    2 Yanıt Yanıtla +85
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    Artizt (Mert ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    5 tane maske dağitimi için lojistiği ayarlayamayan hükümet aya gitmek istiyor, iyi fıkra.
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    Lenneth- (Batuhan Öcal) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Reisim oyuna ek paket getirdi uzaya gidiyoz hadi bakim
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    Yorumlar (47) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Tuhaf Sahi (Halil Altun) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu yorumlara bak ulan ne yobaz adamlarsınız arkadaş alayınız sperm israfısınız. İşiniz gücünüz ona buna sallamak kendine inancınız yok ki karşıdakine inanasınız.
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    deathless73 (Bülent ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    haberi görünce kahveyi üstüme döktüm:)))))
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    ozkn-t (Özkan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir simit olmuş 2,5 lira lüks tüketime girmiş bilmem ağlasam mı ağlamasam mı...
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    H hakanhan68 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ümmet şuna bak ya Cübbeli dayı Uzaya gitmek isteyenler Kafirler..aptallar..salaklar diyor Olmaz ki böyle

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    ciftkazmali (abuzer yavuz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    2023'te serti yersek 2028'te yumuşak daha kolay olur
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Hazırlanın günübirlikçiler piknik tüpü çızıklı pijamalar kıllı göbekler.Mangal büyük demlik çay hatta semaver.Hazırsak HAYDİN AYA PİKNEEE.Reyiz sen çok yaşa..
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    K kentilyon 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O rokete kendi de binsin gitsin inşallah
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    tiberyilmaz (Emre Fikret) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Keşke projenin başına melih gökçeği koysalardı şenlik alanı gibi olurdu mars dkdkld
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    kazuya58 (sinan polat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bi heykel değil
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    J JosefStone 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biz burada gülüyoruz ama milyonlarca insan yine buna kandı
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    deathless73 (Bülent ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) JosefStone
    o kananlar kendi sığırları hocam onlar için sıkıntı yok:)))
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    4882 kez okundu.
    44 kişi, toplam 47 yorum yazdı.

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    türkiye uzay ajansı, uzay araştırmaları ve Bilim ve Teknoloji
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