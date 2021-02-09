Türkiye Ay'a gidiyor! Erdoğan büyük müjdeyi verdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye'nin Milli Uzay Programı detaylandırdı. Erdoğan'ın açıklamaları büyük sürprizlerle doluydu. Açıklanan hedeflerden en büyüklerinden birisiyse Türkiye'nin Ay planlarıydı.

2023'te sert, 2028'te yumuşak iniş

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Milli Uzay Ajansımız tüm paydaşların katkıları ile çalışmalarını tamamladı. Adımlarımızı ne zaman ve ne şekilde atacağımızı belirledik. 10 yıllık uzay programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör'



Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir İlk hedefimiz Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. Hazırlıklarına başladığımız Ay hedefini 2 aşamada gerçekleştireceğiz. 2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Türk mühendislerinin Ay'a inişi başaracaklarını tüm kalbimle inanıyorum. 2028'de ise ikinci aşamayı gerçekleştireceğiz.



Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmaktır. Milli Uzay programında üçüncü hedefimiz. Türkiye'ye ait bir bölgesel konumlama sistemi geliştirmek. Medeniyet coğrafyamızın sembolü hilali, al bayrağımız ile Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız."

2023 ve 2028 Ay planları Milli Uzay Programı'nın kısa vadedeki en büyük hedefleri olacak. Burada 2023 sert inişinde uzay aracını yörüngeye fırlatmak için yabancı bir firmayla iş birliği yapacağımız söyleniyor. Örneğin SpaceX'in roketleriyle uzay aracımız derin uzaya gönderilebilir. Diğer taraftan 2028 hedefinde ise uzay aracımızı kendi milli roketlerimize derin uzaya fırlatma planımız var. 2028'de ayrıca Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirerek bunu başarabilen birkaç ülkeden birisi haline gelmek istiyoruz.

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