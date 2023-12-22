Türkiye, 56 bin çekirdekli süper bilgisayarını kullanıma alıyor

- 56 bin çekirdekli süper bilgisayar gün sayıyor
- Yapay zeka dahil olmak üzere pek çok alanda kullanılacak
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56 bin çekirdekli süper bilgisayar gün sayıyor
Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı’nın (TRUBA) bu süper bilgisayarı TÜBİTAK ULAKBİM’de şu anda inşa edilmiş durumda ve çeşitli testlerden geçiriliyor. TÜBİTAK ULAKBİM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer veriliyor: “TRUBA süper bilgisayarımızın kapasitesini 5 kat artıracak, Türkiye'de ilk ve öncü teknolojiler içeren, 56.000 işlemci çekirdekli yeni nesil veri merkezimizin açılışını çok yakında yaparak, araştırmacılarımızın hizmetine sunacağız!”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesindeki süper bilgisayarın önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağını söylerken yeni süper bilgisayarın özellikleri hakkında da yeni bilgiler ortaya çıktı. TRT Haber’e göre süper bilgisayarın adı bir anket çalışmasıyla çeşitli kesimlerin görüşü alınarak belirlendi ancak kamuoyuna henüz açıklanmadı. Dolayısıyla isim muhtemelen sistemin devreye alınacağı törende açıklanacak.
Bununla birlikte TRUBA süper bilgisayarında toplamda 56 bin 448 adet çekirdek bulunacak. 504 sunucuyla sunucu başına 200 Gbps bağlantı sağlayacak olan sistemde yine sunucu başına 256 GB bellek bulunacak. Toplamda ise 126 TB bellek sistemde görev alacak. Sıvı ile soğutulacak olan sistem ilerleyen dönemlerde gerek duyulursa ölçeklendirilebilecek. TRUBA ile oluşturulan kapasite sayesinde yapay zeka alanında yapılacak çalışmalarda kapasite 5 kat artacak.
Yapay zeka dahil olmak üzere pek çok alanda kullanılacak
TRUBA süper bilgisayarının testleri bir süredir sürüyordu ve 2023 bitmeden bunların tamamlanması ve 2024’ün ilk günlerinde sistemin devreye alınması hedefleniyor. Sistemin hizmete başlaması ile birlikte büyük veri işlemede Türkiye önemli bir yetkinlik kazanacak. Bu sistem ayrıca yapay zeka araştırmalarında, model eğitimlerinde, savunma sanayisinde ve tıp gibi bilimsel projeler için kullanılacak. Sistem aynı zamanda dijital ikiz oluştur için de kullanılacak. Bu sayede örneğin bir uçağın dijital ikizi yapılarak test süreçleri ciddi bir şekilde kısaltılabilecek.
Son olarak TÜBİTAK aslında süper bilgisayarlar konusunda deneyimli diyebiliriz. Zira çok kısa bir süre önce Türkiye'nin de yer aldığı girişimle MareNostrum 5 süper bilgisayarı Barselona'da kullanıma sokuldu. MareNostrum 5, 680 bin 960 adet çekirdek ve 138.2 petaflop işlem gücüyle birlikte Top500 listesinde 8. sırada yer alıyor.Kaynakça https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/turkiyenin-super-bilgisayari-geliyor-822691.html https://top500.org/lists/top500/list/2023/11/?page=1 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.