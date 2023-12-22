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    Türkiye, 56 bin çekirdekli süper bilgisayarını kullanıma alıyor

    Türkiye, en güçlü süper bilgisayarını çok yakında kullanıma alacak. Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) bünyesinde çalışacak olan süper bilgisayar Top500 listesine de girecek.
    Türkiye, 56 bin çekirdekli süper bilgisayarını kullanıma alıyor Tam Boyutta Gör
    Süper bilgisayarlar günümüz çağının en güçlü silah platformlarından birisi konumunda. Zira bu süper güçlü makineler sayesinde yapay zekadan savunma sanayisine, uzaydan bilimsel araştırmalara kadar pek çok alandaki geliştirmelerin süresi kısaltılıyor, çok önemli simülasyonlar yapılabiliyor. Şimdi ise Türkiye, en gelişmiş süper bilgisayarını hizmete almaya hazırlanıyor. Aktarılanlara göre Türkiye’nin yeni süper bilgisayarı, kendisi gibi dünyanın en güçlü sistemlerinin sıralandığı Top500 listesine girecek.

    56 bin çekirdekli süper bilgisayar gün sayıyor

    Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı’nın (TRUBA) bu süper bilgisayarı TÜBİTAK ULAKBİM’de şu anda inşa edilmiş durumda ve çeşitli testlerden geçiriliyor. TÜBİTAK ULAKBİM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer veriliyor: “TRUBA süper bilgisayarımızın kapasitesini 5 kat artıracak, Türkiye'de ilk ve öncü teknolojiler içeren, 56.000 işlemci çekirdekli yeni nesil veri merkezimizin açılışını çok yakında yaparak, araştırmacılarımızın hizmetine sunacağız!”

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesindeki süper bilgisayarın önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağını söylerken yeni süper bilgisayarın özellikleri hakkında da yeni bilgiler ortaya çıktı. TRT Haber’e göre süper bilgisayarın adı bir anket çalışmasıyla çeşitli kesimlerin görüşü alınarak belirlendi ancak kamuoyuna henüz açıklanmadı. Dolayısıyla isim muhtemelen sistemin devreye alınacağı törende açıklanacak.

    Türkiye, 56 bin çekirdekli süper bilgisayarını kullanıma alıyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte TRUBA süper bilgisayarı, 1993 yılından beri dünyadaki en güçlü 500 dağıtılmamış bilgisayar sistemlerini sıralayan ve detaylandıran Top500 listesine de girecek. Bu, TRUBA süper bilgisayarını kullanımda olan en güçlü sistemlerden birisi yapmış olacak.

    Bununla birlikte TRUBA süper bilgisayarında toplamda 56 bin 448 adet çekirdek bulunacak. 504 sunucuyla sunucu başına 200 Gbps bağlantı sağlayacak olan sistemde yine sunucu başına 256 GB bellek bulunacak. Toplamda ise 126 TB bellek sistemde görev alacak. Sıvı ile soğutulacak olan sistem ilerleyen dönemlerde gerek duyulursa ölçeklendirilebilecek. TRUBA ile oluşturulan kapasite sayesinde yapay zeka alanında yapılacak çalışmalarda kapasite 5 kat artacak.

    Yapay zeka dahil olmak üzere pek çok alanda kullanılacak

    TRUBA süper bilgisayarının testleri bir süredir sürüyordu ve 2023 bitmeden bunların tamamlanması ve 2024’ün ilk günlerinde sistemin devreye alınması hedefleniyor. Sistemin hizmete başlaması ile birlikte büyük veri işlemede Türkiye önemli bir yetkinlik kazanacak. Bu sistem ayrıca yapay zeka araştırmalarında, model eğitimlerinde, savunma sanayisinde ve tıp gibi bilimsel projeler için kullanılacak. Sistem aynı zamanda dijital ikiz oluştur için de kullanılacak. Bu sayede örneğin bir uçağın dijital ikizi yapılarak test süreçleri ciddi bir şekilde kısaltılabilecek.

    Son olarak TÜBİTAK aslında süper bilgisayarlar konusunda deneyimli diyebiliriz. Zira çok kısa bir süre önce Türkiye'nin de yer aldığı girişimle MareNostrum 5 süper bilgisayarı Barselona'da kullanıma sokuldu. MareNostrum 5, 680 bin 960 adet çekirdek ve 138.2 petaflop işlem gücüyle birlikte Top500 listesinde 8. sırada yer alıyor.

    Kaynakça https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/turkiyenin-super-bilgisayari-geliyor-822691.html https://top500.org/lists/top500/list/2023/11/?page=1
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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