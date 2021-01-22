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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye’nin İHA fabrikası üretime başladı

    Lapis Havacılık tarafından Ankara'da kurulan İHA ve gimbal fabrikası üretime başladı. Fabrikada ayda 150 adet Lap 60 ismindeki İHA modeli üretilecek.
    1 sa.
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    Savunma Sanayi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2

    Türkiye’nin İHA fabrikası üretime başladı
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    2015 yılında kurulan yerli teknoloji şirketi Lapis Havacılık’ın Ankara’daki İnsansız Hava Aracı (İHA) fabrikası üretime başladı. 3 bin 500 metrekare büyüklüğündeki fabrikada ayda 150 adet İHA üretilecek.

    Lapis Havacılık tarafından tasarlanan Lap 60 ve VTOL ismindeki iki İHA modelinin seri üretimi yapılacak. Ayda 150 adet Lap 60, yılda 50 adet VTOL modeli üretilebilecek.

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    Türkiye’nin İHA fabrikası üretime başladı
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    Lap 60, çok rotorlu ve tam otonom sisteme sahip. Savunma sanayii başta olmak üzere kargo taşımacılığı, iletişim, afet yönetimi tarım gibi sivil amaçlarla kullanıma uygun fonksiyonları mevcut. 1 saat havada kalıp yaklaşık 10 kilometre mesafe kat ediyor. VTOL modeli ise 5-6 saat hava kalıp yaklaşık 40 kilometre menzile sahip.

    Ayrıca Bkz. "Teknoloji devleri peş peşe geliyor: Xiaomi, Türkiye’de telefon üretecek"

    Geliştirdikleri İHA'ların çeşitli kullanım alanlarına dikkat çeken Lapis Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sevgi, şunları söyledi:

    "Yakın zamanda TEİAŞ ile ilgili bir tanıtımımız oldu. Enerji nakil hatlarının arıza tespitinde bu tür sistemleri kullanarak uzaktan görüntüleme sistemleri, yapay zeka ile görüntü işlemeyle raporlamaya yönelik çalışmamız oldu. Çok başarılı bir demo yapıldı. Lap 60 isimli araç, savunmada olduğu gibi afet yönetimi olsun, yangın tespit, boru hattı kontrolü olsun, enerji nakil hatlarının arıza tespiti, kargo taşıma gibi çok farkı alanlarda kullanılabilir."

    Lapis Havacılık, üretilen İHA’ların ihracatının yapılmasını da hedefliyor. Tesiste İHA’ların yanı sıra 2 ve 3 eksenli gimballer üretiliyor. Toplam 33 kişilik ekip çalışıyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/iha-fabrikasi-ankarada-uretime-basladi/2119110 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    16 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Artik yerli uretim ve imalat sanayi haberlerine yetisemez olduk, 20 sene once hayal bile edilemiyordu gelinen nokta..
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    mtanhu (murat ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daim olsun. Geleceğin savaş teknolojisi bunlar.
    Yanıtla +7
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    231407 (Barış Özdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi başka insanlarıda teşvik eder
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    İnş. Diğer teknoloji dallarında da üretim ve başarı elde ederiz.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    ilerde her yerde havada bu droneları görme dileğiyle
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    MetaLisT_ (E. Ü.) 46 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Savunma sanayisinde baya iyi noktalara gidebileceğimizi düşünüyorum, Cezeri yide inşallah tez zamanda sahalarda görürüz.
    Yanıtla +1
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    Galatas4ray (ENVER A.) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir tane yerli drone üretsinler de Dji firmasına mahkum olmasak.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    T th9 45 dk. ( Mesaj Silindi ) Galatas4ray
    çok güzel olur fakat imkansız
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    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Artik yerli uretim ve imalat sanayi haberlerine yetisemez olduk, 20 sene once hayal bile edilemiyordu gelinen nokta..
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    cocainbar (Cocain bar) 18 dk. ( Mesaj Silindi ) WB
    Belliki hafizan epece zayif. Sorun degil hemen tazeleyelim;

    1994 yilinda ASELSAN cep telefonu uretmek icin calismalara baslar ve 1997 yilinda 1919 adinda tamamen %100 yerli ilk modelini piyasaya surer. Bu model ingilterede yapilan teknoloji fuarinde birinci gelir. Dunyada cep telefonu ureten 9 ulkeden biriyizdir.


    Kisaca bu sekilde. Ben 20 seneden fazla geriye gittim kusura bakma.
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    231407 (Barış Özdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi başka insanlarıda teşvik eder
    Yanıtla +4
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    mtanhu (murat ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daim olsun. Geleceğin savaş teknolojisi bunlar.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    O nasıl başlık yav? Diğerleri Yunanın mı?
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