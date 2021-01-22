Türkiye’nin İHA fabrikası üretime başladı

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2015 yılında kurulan yerli teknoloji şirketi Lapis Havacılık’ın Ankara’daki İnsansız Hava Aracı (İHA) fabrikası üretime başladı. 3 bin 500 metrekare büyüklüğündeki fabrikada ayda 150 adet İHA üretilecek.

Lapis Havacılık tarafından tasarlanan Lap 60 ve VTOL ismindeki iki İHA modelinin seri üretimi yapılacak. Ayda 150 adet Lap 60, yılda 50 adet VTOL modeli üretilebilecek.

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Lap 60, çok rotorlu ve tam otonom sisteme sahip. Savunma sanayii başta olmak üzere kargo taşımacılığı, iletişim, afet yönetimi tarım gibi sivil amaçlarla kullanıma uygun fonksiyonları mevcut. 1 saat havada kalıp yaklaşık 10 kilometre mesafe kat ediyor. VTOL modeli ise 5-6 saat hava kalıp yaklaşık 40 kilometre menzile sahip.

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Geliştirdikleri İHA'ların çeşitli kullanım alanlarına dikkat çeken Lapis Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sevgi, şunları söyledi:

"Yakın zamanda TEİAŞ ile ilgili bir tanıtımımız oldu. Enerji nakil hatlarının arıza tespitinde bu tür sistemleri kullanarak uzaktan görüntüleme sistemleri, yapay zeka ile görüntü işlemeyle raporlamaya yönelik çalışmamız oldu. Çok başarılı bir demo yapıldı. Lap 60 isimli araç, savunmada olduğu gibi afet yönetimi olsun, yangın tespit, boru hattı kontrolü olsun, enerji nakil hatlarının arıza tespiti, kargo taşıma gibi çok farkı alanlarda kullanılabilir."

Lapis Havacılık, üretilen İHA’ların ihracatının yapılmasını da hedefliyor. Tesiste İHA’ların yanı sıra 2 ve 3 eksenli gimballer üretiliyor. Toplam 33 kişilik ekip çalışıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/iha-fabrikasi-ankarada-uretime-basladi/2119110

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