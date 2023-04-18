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    Türkiye'nin ilk elektrikli anahat lokomotifi raya indi

    Türkiye'nin tasarımı ve kritik bileşenleri yerli ve milli ilk anahat lokomotifi E5000 raya indi. İlk hareketini yaptı. E5000 lokomotifi özellikleri neler?          
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    Türkiye'nin ilk elektrikli anahat lokomotifi E5000 raya indi Tam Boyutta Gör
    Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ), TÜBİTAK RUTE ve TCDD Taşımacılık önderliğinde geliştirilen ve Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi E5000 raya indirildi. TÜRASAŞ’ın Eskişehir fabrikasında üretilen lokomotifin ilk hareket töreni yapıldı. Kod adı E5000 olan lokomotifin uzun ismi “Eskişehir 5000” olarak belirlendi.

    E5000 lokomotifi 5.000 kW güce ve 140 km/h azami sürate sahip. Avrupa standartlarına uygun olarak üretilen lokomotif, Avrupa Birliği (AB) demir yollarına uygun olarak Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi (TSI) sertifikası aldı. Böylelikle Avrupa’ya ihracatı mümkün olacak.

    Türkiye'nin ilk elektrikli anahat lokomotifi E5000 raya indi Tam Boyutta Gör
    E5000 lokomotifi, üzerindeki pek çok parçasıyla da ilklere ev sahipliği yapıyor. Yerli olarak tasarlanmış ilk araç gövdesi, ilk buji, ilk tren kontrol ve yönetim sistemi, en yüksek güçlü elektrikli motoru, en yüksek güçlü cer konverteri, en güçlü cer transformatörü ve en güçlü yardımcı güç ünitesi bulunuyor. Bu lokomotifte kullanılan çok sayıda parça, TCDD Ulaşım AŞ envanterindeki diğer lokomotiflerde de kullanılabilecek.

    10 yılda 500 adet üretilecek

    E5000 elektrikli lokomotifi sayesinde Türkiye’nin 10 yıl içinde ihtiyaç duyacağı 500 adet lokomotif ihtiyacının yerli ve milli lokomotifle karşılanması planlanıyor. Bu sayede en az 2 milyar euro Türkiye’de kalacak. Ayrıca lokomotiflerin bakım ve onarım süreleri kısalacak.

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    KiLLeR© 5 saat önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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