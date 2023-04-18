Türkiye'nin ilk elektrikli anahat lokomotifi raya indi

E5000 lokomotifi 5.000 kW güce ve 140 km/h azami sürate sahip. Avrupa standartlarına uygun olarak üretilen lokomotif, Avrupa Birliği (AB) demir yollarına uygun olarak Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi (TSI) sertifikası aldı. Böylelikle Avrupa’ya ihracatı mümkün olacak.
10 yılda 500 adet üretilecek
E5000 elektrikli lokomotifi sayesinde Türkiye’nin 10 yıl içinde ihtiyaç duyacağı 500 adet lokomotif ihtiyacının yerli ve milli lokomotifle karşılanması planlanıyor. Bu sayede en az 2 milyar euro Türkiye’de kalacak. Ayrıca lokomotiflerin bakım ve onarım süreleri kısalacak.
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)