Yerli İMECE uydusu uzaya fırlatıldı

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk elektro-optik gözetleme uydusu İMECE, bugün saat 09.48’de SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Falcon 9 roketinin 11 Nisan’da uzaya gönderilmesi planlanıyordu ancak hava koşulları nedeniyle uçuş üç defa ertelenmişti.

İMECE'den ilk sinyal alındı

Tam Boyutta Gör İMECE uydusu saat 12.24’te Falcon 9’dan ayrılarak yörüngesine yerleşti. Hemen ardından saat 12.29’da İMECE’den ilk sinyal alındı. İki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntü kaydedilecek. Uydu 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak.

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TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından geliştirilen İMECE, yüzde 60 yerliliğe sahip. Türkiye’nin daha önceki yerli gözlem uyduları BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından elde edilen tecrübeyle İMECE geliştirildi. Metre altı çözünürlüğe sahip olması sayesinde önceki uydulara kıyasla daha net görüntü sağlayacak. Elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler; savunma, afet yönetimi, çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık için kullanılacak.

İMECE uydusu, güneşe eş zamanlı 680 km yörüngede faaliyet gösterecek. 5 yıl hizmet ömrüne sahip olacak. 800 kg ağırlığındaki uydu, PAN 0.99 m ve MSI 3.96 m çözünürlük değerlerine sahip. İMECE’nin devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin 5'i haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B), 4'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2, RASAT, İMECE) olmak üzere aktif 9 uydusu görev yapacak. Türksat 1B, Türksat 1C ve Türksat 2A uyduları uzaydaki ömrünü tamamlayarak emekliye ayrıldı.

SpaceX üç yerli küp uyduyu uzaya taşıdı

Falcon 9 roketi İMECE’nin yanı sıra Türkiye’nin üç uydusunu daha uzaya taşıdı. TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması iş birliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen IoT ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları Falcon 9 ile birlikte uzaya fırlatıldı. Saat 11.02’de AKUP uydusundan ilk sinyal alındığı duyuruldu.

İMECE uydusu özellikleri:

Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı

Hizmet Ömrü: 5 Yıl

Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km

Ağırlık: 800 kg

Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m

İMECE’nin yerli ekipmanları neler?

Elektro-optik kamera

Yönlendirilebilir Anten

Elektrikli İtki Motoru

Yıldız İzler ve Tepki Tekeri

Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı

Güneş Algılayıcı

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Yerli İMECE uydusu uzaya fırlatıldı