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    Yerli İMECE uydusu uzaya fırlatıldı

    Türkiye'nin yerli ve milli gözlem uydusu İMECE uzaya fırlatıldı. İMECE'den ilk sinyal alındı. İki hafta içerisinde ilk görüntü alınacak. İMECE özellikleri neler?
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    Yerli İMECE uydusu uzaya fırlatıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk elektro-optik gözetleme uydusu İMECE, bugün saat 09.48’de SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Falcon 9 roketinin 11 Nisan’da uzaya gönderilmesi planlanıyordu ancak hava koşulları nedeniyle uçuş üç defa ertelenmişti.

    İMECE'den ilk sinyal alındı

    Yerli İMECE uydusu uzaya fırlatıldı Tam Boyutta Gör
    İMECE uydusu saat 12.24’te Falcon 9’dan ayrılarak yörüngesine yerleşti. Hemen ardından saat 12.29’da İMECE’den ilk sinyal alındı. İki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntü kaydedilecek. Uydu 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak.

    TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından geliştirilen İMECE, yüzde 60 yerliliğe sahip. Türkiye’nin daha önceki yerli gözlem uyduları BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından elde edilen tecrübeyle İMECE geliştirildi. Metre altı çözünürlüğe sahip olması sayesinde önceki uydulara kıyasla daha net görüntü sağlayacak. Elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler; savunma, afet yönetimi, çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık için kullanılacak.

    İMECE uydusu, güneşe eş zamanlı 680 km yörüngede faaliyet gösterecek. 5 yıl hizmet ömrüne sahip olacak. 800 kg ağırlığındaki uydu, PAN 0.99 m ve MSI 3.96 m çözünürlük değerlerine sahip. İMECE’nin devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin 5'i haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B), 4'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2, RASAT, İMECE) olmak üzere aktif 9 uydusu görev yapacak. Türksat 1B, Türksat 1C ve Türksat 2A uyduları uzaydaki ömrünü tamamlayarak emekliye ayrıldı.

    SpaceX üç yerli küp uyduyu uzaya taşıdı  

    Falcon 9 roketi İMECE’nin yanı sıra Türkiye’nin üç uydusunu daha uzaya taşıdı. TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması iş birliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen IoT ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları Falcon 9 ile birlikte uzaya fırlatıldı. Saat 11.02’de AKUP uydusundan ilk sinyal alındığı duyuruldu.

    İMECE uydusu özellikleri:

    • Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı
    • Hizmet Ömrü: 5 Yıl
    • Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km
    • Ağırlık: 800 kg
    • Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m

    İMECE’nin yerli ekipmanları neler?

    • Elektro-optik kamera
    • Yönlendirilebilir Anten
    • Elektrikli İtki Motoru
    • Yıldız İzler ve Tepki Tekeri
    • Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı
    • Güneş Algılayıcı

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