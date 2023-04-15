Yerli İMECE uydusu uzaya fırlatıldı

- İMECE'den ilk sinyal alındı
- SpaceX üç yerli küp uyduyu uzaya taşıdı
- İMECE uydusu özellikleri:
- İMECE’nin yerli ekipmanları neler?
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İMECE'den ilk sinyal alındı
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından geliştirilen İMECE, yüzde 60 yerliliğe sahip. Türkiye’nin daha önceki yerli gözlem uyduları BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından elde edilen tecrübeyle İMECE geliştirildi. Metre altı çözünürlüğe sahip olması sayesinde önceki uydulara kıyasla daha net görüntü sağlayacak. Elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler; savunma, afet yönetimi, çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık için kullanılacak.
İMECE uydusu, güneşe eş zamanlı 680 km yörüngede faaliyet gösterecek. 5 yıl hizmet ömrüne sahip olacak. 800 kg ağırlığındaki uydu, PAN 0.99 m ve MSI 3.96 m çözünürlük değerlerine sahip. İMECE’nin devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin 5'i haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B), 4'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2, RASAT, İMECE) olmak üzere aktif 9 uydusu görev yapacak. Türksat 1B, Türksat 1C ve Türksat 2A uyduları uzaydaki ömrünü tamamlayarak emekliye ayrıldı.
SpaceX üç yerli küp uyduyu uzaya taşıdı
Falcon 9 roketi İMECE’nin yanı sıra Türkiye’nin üç uydusunu daha uzaya taşıdı. TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması iş birliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen IoT ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları Falcon 9 ile birlikte uzaya fırlatıldı. Saat 11.02’de AKUP uydusundan ilk sinyal alındığı duyuruldu.
İMECE uydusu özellikleri:
- Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı
- Hizmet Ömrü: 5 Yıl
- Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km
- Ağırlık: 800 kg
- Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m
İMECE’nin yerli ekipmanları neler?
- Elektro-optik kamera
- Yönlendirilebilir Anten
- Elektrikli İtki Motoru
- Yıldız İzler ve Tepki Tekeri
- Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı
- Güneş Algılayıcı
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