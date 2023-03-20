Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET piste çıktı

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET piste çıktı. Uçağın ilk uçuşunu 18 Mart 2023’te yapılması planlanıyordu ancak deprem nedeniyle ilk uçuş töreni ertelendi.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Hürjet’in yeni görüntülerini yayınlayarak, “Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin.” ifadelerini kullandı.

Daha önce jet tekamül eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ve Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine yerli üretim HÜRJET kullanılacak. HÜRJET, gücünü General Electric tarafından üretilen jet motorundan alıyor. HÜRJET’in 2025 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet vermesi bekleniyor.

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