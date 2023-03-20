Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET piste çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET piste çıktı. Uçağın ilk uçuşunu 18 Mart 2023’te yapılması planlanıyordu ancak deprem nedeniyle ilk uçuş töreni ertelendi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Hürjet’in yeni görüntülerini yayınlayarak, “Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin.” ifadelerini kullandı.
Daha önce jet tekamül eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ve Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine yerli üretim HÜRJET kullanılacak. HÜRJET, gücünü General Electric tarafından üretilen jet motorundan alıyor. HÜRJET’in 2025 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet vermesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)