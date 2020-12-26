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    Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi açıldı

    Bugün düzenlenen törenle açılan ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi'nde bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üretilecek. Bu yöntemle lityum üretiminin dünyada ilk olduğu belirtiliyor.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi açıldı

    Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin lityum üreteceğini ve bu alandaki dışa bağımlılığın kısmen de olsa azalacağını siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Bahse konu olan ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi bugün düzenlenen resmi törenle açıldı.

    Söz konusu tesiste üretilecek lityumun başta yerli otomobil TOGG olmak üzere mobil cihazlar, tabletler ve bilgisayarlar gibi akıllı teknolojilerde kullanılacağı açıklandı. Lityumun rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan geri dönüştürme yoluyla üretileceğinin altını çizen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yöntemin ETİ Maden'e özgü ve dünyada ilk olduğunu belirtti.

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    Eskişehir Kırka'da hayata geçen pilot tesisin ilk etapta yıllık 10 tonluk üretim yapacağı açıklandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Dönmez, "Tesisimiz tam kapasite devreye girdiğinde yıllık 600 tonluk bir üretimle inşallah Türkiye’nin lityum ihtiyacının yarısını buradan karşılayacağız. Böylece yıllık 20 milyon dolara denk gelen lityum ithalatının da önüne geçmiş olacağız." şeklinde konuştu.

    Ayrıca Bkz. "Trafik cezalarında düzenleme: Tutanaklar e-posta adresine gönderilecek"

    Yılda 440 bin metreküp sıvı atık işlenecek

    Lityum üretim tesisinin doğaya saygılı, geri dönüşüm odaklı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü: "Mevcut stok sahasında bulunan atıklar lityum üretmek için değerlendirilecek ve böylece yeni atık depolama alanlarına duyulan ihtiyaç da azalacak. Tesisimizde yılda yaklaşık 440 bin metreküp sıvı atık işleyeceğiz ve bu atığın yüzde 90’ını geri kazanacağız. Atık depolama maliyetinin azalmasıyla yılda 1 milyon 300 bin dolarlık depolama maliyetinden de tasarruf etmiş olacağız."

    Bakan Dönmez, tesiste lityum karbonat üretiminin yanı sıra yan ürün olarak boraks dekahidrat üretiminin yapılacağını da sözlerine ekledi.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-donmez-rafine-bor-uretimi-esnasinda-ortaya-cikan-sivi-atiklardan-lityum-uretecegiz/2089464 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    scan (Sercan ) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Başarılı olup daha büyük ölçekli tesisler de yapılır umarım.
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    WB 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Turkiye’de muhalefetsen gelme, bu haberler seni bozar
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    pro-üye (olcay parlak) 1 dk. ( Mesaj Silindi ) WB
    Evet.... Mesala benim aklıma direk varlık fonu adı altında bu firmalarin paralarının nasıl çarçur edildiği geliyor.
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    TheJudgé 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    sadece lithiyum yetmez , batarya üretim tesisi de lazım , her bataryayı üretmeselerde en popüler olan bataryaları üretseler yeter .
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    VaporWave (Emre ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tebrikler Eti Maden'ez
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