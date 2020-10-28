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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı "ULAQ" tanıtıldı

    Türkiye’nin İlk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ULAQ, bugün (28.10.20) Meteksan Savunma ve ARES Shipyard tarafından düzenlenen ortak basın toplantısı ile tanıtıldı.
    3 sa.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı
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    Savunma sanayinde milli sermaye ile faaliyet gösteren Antalya merkezli ARES Tersanesi ve Ankara merkezli Meteksan Savunma, birkaç yıldır devam etmekte olan araştırma geliştirme faaliyetleri neticesinde İnsansız Deniz Araçları (İDA) alanında; ülkemizin ilk insansız muharip deniz aracı çözümünü hayata geçirdi. Prototip üretimi Aralık ayında tamamlanacak olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), “ULAQ” serisinin ilk platformu olacak.

    400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA; Keşif, Gözetleme ve İstihbarat, Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort ve Kuvvet Koruma, Stratejik Tesis Güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargâh komuta merkezinden veya uçak gemisi, firkateyn gibi yüzer platformlardan kullanılabilecek.

    Tasarım çalışmaları Ağustos ayında sona eren ve yapısal üretimi tamamlanan prototip botun donatım faaliyetleri sonrasında Aralık 2020 ayında denize indirilmesi planlanıyor. İlk SİDA’nın, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet L-UMTAS füze sistemleri ile 2021 yılı ilk çeyreğinde atış testleri yapılacak.

    Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı
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    SİDA; farklı operasyonel harekât ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra, elektronik harp, jamming yani karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleri ile donatılabilecek. Bununla birlikte, kendisi ile eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA’larla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA’lar ve insanlı hava araçları ile müşterek harekât kabiliyetlerine sahip olabilecek.

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    Diğer yandan SİDA sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde, yapay zekâ ve otonom davranış özellikleri ile üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak. İnsansız deniz araçları alanında ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve üretim hattındaki prototip SİDA’nın ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretime hazır olacağı belirtildi.

     

     

    28 Ekim 2020 tarihinde yapılan ortak basın açıklamasında, ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç: “Birkaç yıl önce kurduğumuz bu hayali gerçekleştirmek üzere yaptığımız emek yoğun çalışmalar ve yatırımlar neticesinde, İnsansız Deniz Araçları (İDA) alanında; ilk insansız milli muharip deniz aracı çözümünü hayata geçirmekten duyduğumuz gurur ve mutluluk tarifsizdir. Bu başarı ve gurura, her zaman olduğu gibi milli menfaatlerimizi ön planda tutarak tamamıyla öz sermaye yatırımlarımızla ulaştık." dedi.

    Utku Alanç sözlerine şöyle devam etti: 

    "Üretimi Aralık ayında tamamlanacak olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Projesini, “ULAQ” serisinin ilk platformu olarak yüce Türk milletinin bilgilerine sunuyoruz. Kadim Türk kültürümüzde Orta Asya'dan itibaren devleti her alanda temsil eden ve sahip olduğu tüm özelliklerle kendilerine hayran bırakan devlet görevlisi elçilere verilen isimdir ULAQ. ULAQ’lar zekâ ve tecrübelerinin yanında savaşçılıkları ile de ön plana çıkmışlardır. Geliştirdiğimiz İnsansız Deniz Araçları da bu anlamda ismi ile müsemmadır.”

    Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    5 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    Bu Editörden
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    Niye ULAQ ismi anlamadım? ULAK olsa anlarım, çok da güzel olurdu ama Türk alfabesinde olmayan bir harften bir isim koymanın manası ne acaba? "Q" harfi bizim alfabemizde yok ki!
    Niye ULAQ ismi anlamadım? ULAK olsa anlarım, çok da güzel olurdu ama Türk alfabesinde olmayan bir harften bir isim koymanın manası ne acaba? "Q" harfi bizim alf...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    rammusty (mustafa tek) 1 sa.
    Hayırlı olsun ülkemize
    Yanıtla +4
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    3qzotix (bekir yıldız) 3 sa.
    Bu ismi çok mu aramışlar.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    dermeister01 (burak sezgin) 37 dk.
    Yeni bir Yunan spiker videosu gelecek hazır olun
    Yanıtla
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    WB 1 sa.
    Firmayi az cok biliyorum. Dune kadar luks yat uretimi falan yapiyorlardi, bugun savunma sanayi uzerine yurumeleri gayet mantikli cunku musterisi hazir: devlet.



    Tabi bunda devletin bu gibi islere kapilari sonuna kadar acmasi ve kasasinda parasinin olmasi buyuk etken.



    Unutmayin, 2000’de ekonomi bakani memur maasini deprem yardimlariyla odedik diyordu..
    Yanıtla +2
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    Emrah S (Emrah Serbestoğlu) 1 sa.
    Helal olsun Yakışır neler neler oluyor da görene işte
    Yanıtla +1
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    srcn1905 (Sercan Çörek) 1 sa.
    Video yok. Bilgisayar ortamında ya da bir oyunda mı tanıtılmış anlamadım.
    Yanıtla +1
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    rammusty (mustafa tek) 1 sa.
    Hayırlı olsun ülkemize
    Yanıtla +4
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    ruzbey35 (Rüzgar Diyar) 1 sa.
    görüntü duvar kağıdı gibi duruyor :)
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    DH Misafiri 1 sa.
    o mantıkla gidersen latin alfabesi de zaten bizim alfabemiz değil, göktürk alfabesi kullanmamız lazım
    Yanıtla +2
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    231407 (Barış Özdemir) 1 sa.
    türkiye savunma sanayisi alanında gerçekten çağı yakalamış durumda
    Yanıtla +1
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa. (düzenlendi)
    Çok güzel, umarım bunlarda sürü halinde epey bir faydalı olacaktır. Yalnız yeni sene de geliyor. Asgari ücret 2300tl'den 4150TL'ye falan en azından çıkacak mı? Yani alt tarafı bir 500 dolar olması gerekir artık ülkemizdeki seviyenin.

    Düzeltme: Biraz önce Sn Cumhurbaşkanımız açıklama yapmış.

    Elhamdülillah bugün Türkiye her şeyiyle, asgari ücretiyle, maaşıyla çok çok ülkeleri geride bırakmış bir Türkiye var. Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'nin, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız ama bunlar hesap kitap bilmiyorlar.


    Bu açıklamaya göre asgari ücret daha bile düşürülebilir. O kadar fazla paraya gerek yok yani. Ben hesap kitap yapamamışım kusura bakmayın.
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    EagleTibet (Eagle Tibet) 2 sa. Spider_hip
    Asgari ücret artarsa alım gücü azalır, önemli olan alım gücü... Lakin bu yorumun bu konudaki yeri ve amacı ne?
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    ege denizi, akdeniz ve
    5 etiket daha karadeniz türk deniz kuvvetleri insansız sistemler deniz aracı Bilim ve Teknoloji
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