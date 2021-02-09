Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' açıklandı: İşte detaylar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında Türkiye Uzay Ajansı'nın uzaydaki hedeflerini açıkladı.
    09 Şubat 2021, 20:17 (Güncellendi, 1 hf.)
    6,8b
    2
    281
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    110

    Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' açıklandı: İşte detaylar
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'nin Milli Uzay Programı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen tanıtıldı. Yeni nesil Uzay Yarışı'nda Türkiye'yi lider ülkelerden birisi haline getireceği söylenen Uzay Programı'nın detaylarında ilginç birçok kısım bulunuyor.

    "Hedefler bir hayal ürünü değil"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

    "Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini nasıl koruyacağımızı, gelecek 10 yılı nasıl şekillendireceğimizi birazdan açıklayacağız. Paylaşacağımız hedefler bir hayal ürünü değil. Havacılık ve uzay teknolojilerinde bugüne kadar başardıklarımızın bir üst noktaya taşınmasıdır.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye Uzay Ajansı'nın büyük tanıtımı bugün 19.00'da yapılacak

    Ülkemizin kozmik rekabetteki mücadelesi 1985'ten bu yana sürüyor. Bu mücadelenin altyapısını ise son 18 yıldaki yatırımlarımızla oluşturduk.

    Bugün her alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında çok daha güçlü bir Türkiye var. Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz ve 2021 yılında uzaya fırlattığımız istihbarat uydumuz Göktürk-2 bunun ilk örneklerinden biridir. Böylece dünyada uydu üretme kabiliyetine sahip sayılı ülkeler arasına girdik.

    Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' açıklandı: İşte detaylar
    Tam Boyutta Gör

    Sırada Göktürk-3 var. Gece gündüz fark etmeksizin, yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlamalarına devam ediyoruz. İlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İMECE'nin de entegrasyon işleri tamamlandı, testleri sürüyor. İnşallah 2021 yılında bu uydumuzu da uzaya fırlatacağız.

    Gözlem uydularında kazandığımız tecrübeyle haberleşme uydularını da kendi imkanlarımızla üreterek bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olmakta kararlıyız.

    İnşallah yerli  ve milli imkanlarla ürettiğimiz ilk haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı da 2021'de uzaydaki yörüngesine yerleştireceğiz. Uydu teknolojisini alt bileşenleri üretmek konusunda da yoğun çalışmalar içerisindeyiz."

    Erdoğan'ın sözleriyle Türkiye'nin uzaydaki 10 hedefi

    1. "Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir İlk hedefimiz Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. Hazırlıklarına başladığımız Ay hedefini 2 aşamada gerçekleştireceğiz. 2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Türk mühendislerinin Ay'a inişi başaracaklarını tüm kalbimle inanıyorum. 2028'de planladığımız ikinci aşamada aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak, ilk fırlatmayı bu milli roketlerimizle yapacağız."
    2. "Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmaktır.  Milli Uzay programında üçüncü hedefimiz. Türkiye'ye ait bir bölgesel konumlama sistemi geliştirmek. Medeniyet coğrafyamızın sembolü hilali, al bayrağımız ile Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız."
    3. "Dördüncü hedefimiz uzaya erişim sağlamak ve uzay işletmesi limanı kurmaktır. Uzay'da bağımsız güç olmanın yolu buradan geçiyor."
    4. "Beşinci hedefimiz 'uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmaktır. Kablosuz yayınlar, haberleş petrol boru hatları bu değişimden ciddi zararlar görebiliyor."
    5. "Altıncı hedefimiz; Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır. Uzay nesnelerinin takibi ve kayıt altına alınmasına katkıda bulunacağız."
    6. "Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayii ekonomi sistemini daha da geliştirmektir."
    7. "Uzay programımızdaki sekizinci hedef, bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmaktır. Türkiye'yi uzay teknolojilerinin üretebilen ve ticari olarak rekabet edebilen bir ülke haline getireceğiz."
    8. "Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmektir. Uzay yolculuğunun da vazgeçilmezi insandır. İlgili kuruluşlarımızla programlı gideceğiz."
    9. "10. ve son hedefimiz ise uzaya bir Türk vatandaşımızı göndermektir. Madem bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot, kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor. Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi, turistik gezi olarak değil, gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu olarak tasarlıyoruz."


    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    NASA, Mars'ta helikopter uçuracak: Ingenuity yarın Mars'a iniyor
    7 sa.
    Diablo II Remake duyurusu bu hafta Blizzcon'da yapılabilir
    9 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Şıh Hazretleri (- -) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gökyüzü demişken, bizim bir yerli uçak meselesi vardı ne oldu?

    Keşke lafla peynir gemisi yürüse. Aha da buraya yazıyorum, hısım akraba doldurulmuş bir kurumdan fazlası olamayacak ne yazık ki.
    Gökyüzü demişken, bizim bir yerli uçak meselesi vardı ne oldu? [resim] Keşke lafla peynir gemisi yürüse. Aha da buraya yazıyorum, hısım akraba doldurulm...
    Devamını Gör
    4 Yanıt Yanıtla +159
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A akenatons 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uzay vergisi hayırlı olsun
    Yanıtla +81
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) halimyok
    İstikbal göklerdediri takib eden Atatürk’ün izinden giden tüm siyasetçilere buradan teşekkürler.
    1 Yanıt Yanıtla +62
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (194) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    H hakanhan68 4 gün ( Mesaj Silindi )
    gerçekçi olun para yok para bide geçmişe bakın balık hafıza olmayın 20 yılda ne sözler verildi .
    Z kuşağını güya K A N D I R A C A K L A R .

    “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz”



    George Lucas Akp’de belediye meclis üyesi bile olamaz

    Ay sonunu getiremeyen vatandaşlara “Ay'a gidiyoruz” demek, işte tam olarak
    böyle bir şey aslında.

    – Yerli savaş uçağımız 2008 yılında göklerde olacak dediler.
    – Milli roket geliştiriyoruz, 2009 yılında uzaya fırlatacağız dediler.
    – 2010 yılında, kara-hava-deniz kuvvetleri gibi, Uzay Kuvvetleri Komutanlığı
    kurulacağını açıkladılar.
    – 2011 yılında, “Ay'da ve diğer gök cisimlerindeki faaliyetleri” düzenleyen
    liderimiz “uzay faaliyetlerimizin hukuki zemine oturtulması büyük önem
    arzediyor” dedi. (Buna inanmakta güçlük çekenler, 11 Haziran 2011 tarihli
    27961 sayılı birinci mükerrer Resmi Gazete'ye bakabilir, karar numarası 1843.)
    – Yine 2011 yılında, Ankara'nın uzay başkenti olacağını, “space city” adıyla
    milli uzay laboratuvarı kurulacağını, uzay mekiği üretim tesisi kurulacağını
    açıkladılar, “NASA'nın daha gelişmiş hali olacak” dediler.
    – Yerli uydumuzu yerli roketle 2014'te uzaya göndereceğiz dediler.
    – 2013 yılında açıkladılar, “en geç 2035 yılına kadar uzaya güneş panelleri
    yerleştireceğiz, bunlarla elektrik üretip, bu elektrik enerjisini radyo frekans
    dalgalarıyla ülkemize ulaştıracağız” dediler.
    – Türk astronotlar 2015 yılında uzaya gidecek dediler.
    – 2015 yılında tanıtım videosu hazırladılar, bütün yandaş televizyonların ana
    haber bültenlerinde bangır bangır duyurdular, “üretimine başlanan yerli yolcu
    uçağımız 2019 yılında Türkiye semalarında yolcu taşıyacak” dediler, “uçağı
    kendimiz yaptığımız için uçak biletleri fiyatı ucuzlayacak” dediler, “yolcu
    uçaklarımız iki tip olacak, isimleri TRJ328 ve TRJ628 olacak” dediler, “sadece
    yolcu uçağı olarak değil, askeri nakliye uçağı olarak, VIP uçağı olarak,
    ambulans uçağı olarak da kullanılabilecek” dediler, “yerli yolcu uçaklarımızı
    2020 yılından itibaren dünyaya ihraç edeceğiz” dediler.
    – “Yerli uzay mekiği yapımına 2020 yılında başlıyoruz” dediler.
    – 2019 yılında, uzayla alakası yok ama bence uzaya çıkmaktan çok daha
    iyi elektirikli traktor vardı.

    – En son “Ay'a gidiyoruz” dediler.

    George Lucas bunların eline su bile dökemez… Çünkü, uzayın sonu var mı
    bilinmez ama, Akp vaatlerinin sonu olmadığı kesin

    https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/yilmaz-ozdil/george-lucas-akpde-belediye-meclis-uyesi-bile-olamaz-6257216/
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mion 4 gün ( Mesaj Silindi )
    @Bimden su al sat şaka mısın? ben sizin gibi Atatürkü her pis işine kalkan yapanlardan değilim! Kamal dediğimin kılıçtaroğlu olduğunu bal gibi biliyorsun! Ama verecek cevabın olmadığı için pislik yapıyorsun!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S SteezyOne 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, BBC Türkçe'ye konuştu: 2023, Ay misyonu için agresif bir tarih :
    https://bcvc.live/tZnOkPn
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G GeceninGölgesi1982 5 gün ( Mesaj Silindi )
    eyy reis sen önce milletinin aç karnını doyur. işsiz vatandaşına iş bul. enflasyonu düşür. uzaya cami mi dikeceksin.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AnadoluEfes 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B Brother ToLGa 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Olacağı su en fazla Rusya Türkiye'ye cumhuriyetinin 100. kuruluş yıldönümünde bir tane Türk astronot uzaya götürme teklifi etmişti en fazla Ruslar götürür bir tane Türk

    Sonra a haber videodaki Rus uzay mekiğini vs Konya'da ki gizli uzay üssünde üretildi diye haber yapar sesten ve ışıktan hızlı gidiyor vs der koyunlarda inanır reis yokken ülkede bardak yoktu vs diye tweet atarlar olacak bu
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Gargagar 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hayaldir.

    • NASA: 23 milyar dolar
    • ESA: 6 milyar euro
    • Rusya Uzay Ajansı: 1,7 milyar dolar
    • Almanya Uzay Ajansı: 1,1 milyar euro
    • Japon Uzay Ajansı: 500 milyon dolar
    • İngiltere Uzay Ajansı: 374 milyon sterlin
    • Kanada Uzay Ajansı: 300 milyon dolar

    Türkiye'nin bu işe ayırdığı bütçesi ise 6 milyon dolar. Evet doğru okudunuz.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S sabe (Sasa ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    100 milyon dolar at deseler atacak çok ülke var ama tank fabrikasını 50 milyon sattık araplara.



    At yalanı
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    P Peni_Silin (Peni Silin) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    @LKLC ADAM HALA ben baş komiser bilmem kim sizin hesabınız terörist elinde olmadı ben her türlü altına prestij marka basan kuyumcu o da olmadı kapıcılar siz varya bir toplansanız 1 miyondan fazla oy olursunuz diyen parti, o da mı olmadı hepiniz basitsinizsiniz çünkü kadınlar her yumurtlama sonrası yeni bir erkek arar sebebi iktidardır, akıllı isen basitsin ve barınamazsın, akılsız ol ki bunlardan ders al muhalefet seni seviyor DERKEN...

    Bu bahsettiklerin 300km yol giden akıllı elektrikli otobüsler yada silahlı insansız hava araçları olmadı mekanik mayın tarama temizleme kepçeleri gibi algılanamaz. Çünkü bunların ezberi 1919'da kalmış. Erkeklerin hepsi savaşta ölmüş ortalık karı kaynıyor ama organı çalışan bir erkek yok sanıyor.

    Erkek olan SİHA'yı da bilir. KARSAN'ı da bilir, MEMATT'ı da bilir. Ankara Gölbaşı'nı da bilir.
    17.08.2011 - Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk yer gözlem uydusu RASAT'ın Rusya'dan uzaya başarıyla fırlatıldığı haberini

    de bilir.

    Ama bunların gözü hala 1919'a kadar ölen erkek nüfusunda iken erkeklik illa ki tartışılır.

    Kalkıp bizim köyün (ne alaka ise) rusya'dan kayın ithalatını yapan fındık zengini Harun zengini komuyu nerden bislin?

    anlattığım kesim ile anlaycak kesim arasındaki bilgi uçurumu anlattığın kesimin ancak torunları konuyu kavrayacak kültürel depresyon sonrası kavrayacaksa bunu anladım deyip önce cebine sonra da donuna bakanlardan ne cevap umuyorsun?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    W WinteR (Umut ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu dönemde bir Türk uzaya gidecek fakat E.Musk'un uzay aracının yolcu koltuğunda. Tüm vatandaşlardan toplanan vergilerle olacak bu olay bir AKP miting gene anlamsız bir coşkuyla karşılanacak.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    P Peni_Silin (Peni Silin) 6 gün ( Mesaj Silindi ) WinteR
    Sen sanıyormusun E Musk adında biri 1 milyon dolardan az bir para karşılığı Türkiye'ye gelip senin başkanınla görüşme yapacak.. E. Musk gibi biri yemeyip içmeyip ekmeği katık yapıp 2030'dan önce Mars'a 1milyon insan yerleştirmeyi düşünen biri "var ya muhteşem Erdoğan beni çağırdı" deyip beş para istemeden gelecek?

    Peki ya sonrası? 2030 sence bir AKP senaryosu mu?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 2 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6791 kez okundu.
    162 kişi, toplam 194 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    türkiye uzay ajansı, uzay ajansı ve
    3 etiket daha türkiye uzay uzay araştırmaları Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Samsung mini LED televizyonların fiyatı belli oldu 1 hf. OnePlus’tan ayrılan Carl Pei’nin ilk projesi kablosuz kulaklık olacak 1 hf. Project Cars GO, 23 Mart'ta mobil cihazlar için ücretsiz olarak çıkış yapacak 1 hf. Rick and Morty yaratıcısının yeni animasyon komedi dizisi Antik Yunan'da geçecek 1 hf. Milli füzeden tam isabet! 1 hf. Snapchat, kullanıcılarına arkadaş listelerini temizlemelerini hatırlatacak 1 hf. Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two, gelecek 5 yılda 93 farklı oyun çıkartacaklarını söyledi 1 hf. Bu yılın en çok beklenen filmlerinden Dune'un vizyon tarihi öne alındı 1 hf. İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Özel röportaj 1 hf. Nubia'nın yeni akıllı saati Red Magic Watch ile ilgili detaylar netleşti 1 hf. Elektrikli Audi e-tron GT, etkileyici tasarımı ve güçlü 'RS' versiyonuyla geldi 1 hf. RTX 3000’de yaşanan stok sıkıntısı şiddetlenebilir 1 hf. Ubisoft oyunlarında %85'e varan indirimler başladı 1 hf. Türkiye yeni sondaj gemisi satın alıyor 1 hf. Assassin’s Creed Chronicles, Ubisoft Store'da limitli süreliğine ücretsiz 1 hf. Türkiye, kendi küresel konumlama teknolojisini geliştirecek 1 hf. ABD'de elektrikli motosikletler için sunulan vergi indirimi uzatıldı 1 hf. Türkiye, Uzay'a astronot gönderme hedefini duyurdu 1 hf. Türkiye Ay'a gidiyor! Erdoğan büyük müjdeyi verdi 1 hf. Apple TSMC’nin 5 nm bantlarının %50’sini aldı, AMD %5’te 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' açıklandı: İşte detaylar Sonraki Intel’e şok: Xeon işlemcilerin ticari sırları çalındı 1 hf. Speedtest’e yeni özellik geldi: Video test 1 hf. WhatsApp video gönderirken sesini kapatmanızı sağlayacak 1 hf. Lenovo K13'ün teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Aragorn ile tanıdığımız Viggo Mortensen, Wolverine rolünü neden reddettiğini açıkladı 1 hf. Elon Musk'tan Starlink fiyatıyla ilgili açıklama: Türkiye'de fiyat ne olacak? 1 hf. Oclean X Pro akıllı diş fırçası Sevgililer Günü için geliyor 1 hf. Snapdragon 888'li Redmi K40'ın tanıtım tarihi resmileşti 1 hf. sahibinden.com verilerine göre 2. el otomobil fiyatlarındaki düşüş sürüyor 1 hf. Sprey olarak uygulanması hedeflenen yerli aşı çalışmaları başladı 1 hf. 120 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. Milli piyade tüfeği MPT-76’nın hafifletilen versiyonu göreve hazır 1 hf. Elektrikli Ford Transit'in prototipi Gölcük Fabrikası'na ulaştı 1 hf. Türkiye Uzay Ajansı'nın büyük tanıtımı bugün 19.00'da yapılacak 1 hf. Apple dört yeni işlemci hazırlıyor: İşte ilk detaylar 1 hf. Cyberpunk 2077 ve Witcher geliştiricisi CD Projekt, siber saldırıya uğradığını açıkladı 1 hf. Yapılan çalışmalara göre AstraZeneca aşısının Güney Afrika varyantına karşı etkisi düşük düzeyde 1 hf. AMD’nin DLSS'e rakip teknolojisi FidelityFX bahar aylarında gelebilir 1 hf. Electronic Arts, mobil oyun stüdyosu Glu Mobile'ı 2.1 milyar dolara satın alıyor 1 hf. IGG’den Tüm Çalışanlarına Pandemi Dönemi İçin Destek Primi Girişimi! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız