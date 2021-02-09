Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' açıklandı: İşte detaylar

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Türkiye'nin Milli Uzay Programı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen tanıtıldı. Yeni nesil Uzay Yarışı'nda Türkiye'yi lider ülkelerden birisi haline getireceği söylenen Uzay Programı'nın detaylarında ilginç birçok kısım bulunuyor.

"Hedefler bir hayal ürünü değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini nasıl koruyacağımızı, gelecek 10 yılı nasıl şekillendireceğimizi birazdan açıklayacağız. Paylaşacağımız hedefler bir hayal ürünü değil. Havacılık ve uzay teknolojilerinde bugüne kadar başardıklarımızın bir üst noktaya taşınmasıdır.

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Ülkemizin kozmik rekabetteki mücadelesi 1985'ten bu yana sürüyor. Bu mücadelenin altyapısını ise son 18 yıldaki yatırımlarımızla oluşturduk.

Bugün her alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında çok daha güçlü bir Türkiye var. Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz ve 2021 yılında uzaya fırlattığımız istihbarat uydumuz Göktürk-2 bunun ilk örneklerinden biridir. Böylece dünyada uydu üretme kabiliyetine sahip sayılı ülkeler arasına girdik.

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Sırada Göktürk-3 var. Gece gündüz fark etmeksizin, yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlamalarına devam ediyoruz. İlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İMECE'nin de entegrasyon işleri tamamlandı, testleri sürüyor. İnşallah 2021 yılında bu uydumuzu da uzaya fırlatacağız.

Gözlem uydularında kazandığımız tecrübeyle haberleşme uydularını da kendi imkanlarımızla üreterek bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olmakta kararlıyız.

İnşallah yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz ilk haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı da 2021'de uzaydaki yörüngesine yerleştireceğiz. Uydu teknolojisini alt bileşenleri üretmek konusunda da yoğun çalışmalar içerisindeyiz."

Erdoğan'ın sözleriyle Türkiye'nin uzaydaki 10 hedefi

"Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir İlk hedefimiz Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. Hazırlıklarına başladığımız Ay hedefini 2 aşamada gerçekleştireceğiz. 2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Türk mühendislerinin Ay'a inişi başaracaklarını tüm kalbimle inanıyorum. 2028'de planladığımız ikinci aşamada aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak, ilk fırlatmayı bu milli roketlerimizle yapacağız." "Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmaktır. Milli Uzay programında üçüncü hedefimiz. Türkiye'ye ait bir bölgesel konumlama sistemi geliştirmek. Medeniyet coğrafyamızın sembolü hilali, al bayrağımız ile Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız." "Dördüncü hedefimiz uzaya erişim sağlamak ve uzay işletmesi limanı kurmaktır. Uzay'da bağımsız güç olmanın yolu buradan geçiyor." "Beşinci hedefimiz 'uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmaktır. Kablosuz yayınlar, haberleş petrol boru hatları bu değişimden ciddi zararlar görebiliyor." "Altıncı hedefimiz; Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır. Uzay nesnelerinin takibi ve kayıt altına alınmasına katkıda bulunacağız." "Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayii ekonomi sistemini daha da geliştirmektir." "Uzay programımızdaki sekizinci hedef, bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmaktır. Türkiye'yi uzay teknolojilerinin üretebilen ve ticari olarak rekabet edebilen bir ülke haline getireceğiz." "Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmektir. Uzay yolculuğunun da vazgeçilmezi insandır. İlgili kuruluşlarımızla programlı gideceğiz." "10. ve son hedefimiz ise uzaya bir Türk vatandaşımızı göndermektir. Madem bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot, kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor. Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi, turistik gezi olarak değil, gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu olarak tasarlıyoruz."

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