Türkiye'nin 680 bin çekirdekli süper bilgisayarı MareNostrum 5 kullanıma açıldı

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin 2019'dan bu yana üyesi olduğu "Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi" (Euro HPC) kapsamında kurulan "MareNostrum 5" isimli süper bilgisayarının açılışı yapıldı. Süper bilgisayar, Şubat ayında genel kullanıma açılarak bilimsel çalışmalarda kullanılacak.

Avrupa Birliği'ne bağlı EuroHPC Joint Undertaking'in finansman desteğiyle kurulan MareNostrum 5'in konsorsiyumunda Türkiye, İspanya ve Portekiz yer alıyor. Bu ülkelerin bilimsel çalışmalarında MareNostrum5 bilgisayarı kullanılacak.

MareNostrum 5 süper bilgisayarı 680 bin 960 adet çekirdeğe ve 314 petaflop performansa sahip. Finlandiya'da bulunan Lumi, İtalya'da bulunan Leonardo'nun ardından Avrupa'nın en güçlü üçüncü, dünyanın sekizinci süper bilgisayarı olarak kayıtlara geçti.

Bu süper bilgisayar, yapay zekadan iklim değişikliğine, yenilenebilir enerjiden sağlık bilimlerine kadar geniş bir alanda bilim insanlarımıza ve endüstrimize hizmet edecek. MareNostrum 5, Şubat ayında genel kullanıma sunulacak.

Türkiye, 56 bin çekirdekli süper bilgisayarını kullanıma alıyor 2 hf. önce eklendi

56 bin çekirdekli TRUBA için geri sayım başladı

MareNostrum 5'e ek olarak Türkiye'nin TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde hizmet verecek TRUBA süper bilgisayarının 56.000 çekirdekli yeni nesil veri veri merkezinin açılışı yakın zamanda yapılacak. TRUBA süper bilgisayarının kapasitesi 5 kat artacak.504 sunucuyla sunucu başına 200 Gbps bağlantı sağlayacak olan sistemde yine sunucu başına 256 GB bellek bulunacak. Toplamda ise 126 TB bellek sistemde görev alacak. Sıvı ile soğutulacak olan sistem ilerleyen dönemlerde gerek duyulursa ölçeklendirilebilecek. TRUBA ile oluşturulan kapasite sayesinde yapay zeka alanında yapılacak çalışmalarda kapasite 5 kat artacak.

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Türkiye'nin süper bilgisayarı MareNostrum 5 kullanıma açıldı