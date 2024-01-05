Türkiye'nin 680 bin çekirdekli süper bilgisayarı MareNostrum 5 kullanıma açıldı

Avrupa Birliği'ne bağlı EuroHPC Joint Undertaking'in finansman desteğiyle kurulan MareNostrum 5'in konsorsiyumunda Türkiye, İspanya ve Portekiz yer alıyor. Bu ülkelerin bilimsel çalışmalarında MareNostrum5 bilgisayarı kullanılacak.
MareNostrum 5 süper bilgisayarı 680 bin 960 adet çekirdeğe ve 314 petaflop performansa sahip. Finlandiya'da bulunan Lumi, İtalya'da bulunan Leonardo'nun ardından Avrupa'nın en güçlü üçüncü, dünyanın sekizinci süper bilgisayarı olarak kayıtlara geçti.
Bu süper bilgisayar, yapay zekadan iklim değişikliğine, yenilenebilir enerjiden sağlık bilimlerine kadar geniş bir alanda bilim insanlarımıza ve endüstrimize hizmet edecek. MareNostrum 5, Şubat ayında genel kullanıma sunulacak.
56 bin çekirdekli TRUBA için geri sayım başladı
MareNostrum 5'e ek olarak Türkiye'nin TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde hizmet verecek TRUBA süper bilgisayarının 56.000 çekirdekli yeni nesil veri veri merkezinin açılışı yakın zamanda yapılacak. TRUBA süper bilgisayarının kapasitesi 5 kat artacak.504 sunucuyla sunucu başına 200 Gbps bağlantı sağlayacak olan sistemde yine sunucu başına 256 GB bellek bulunacak. Toplamda ise 126 TB bellek sistemde görev alacak. Sıvı ile soğutulacak olan sistem ilerleyen dönemlerde gerek duyulursa ölçeklendirilebilecek. TRUBA ile oluşturulan kapasite sayesinde yapay zeka alanında yapılacak çalışmalarda kapasite 5 kat artacak.
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.