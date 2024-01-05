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    Anlık Bildirim

    Türkiye'nin 680 bin çekirdekli süper bilgisayarı MareNostrum 5 kullanıma açıldı

    Türkiye'nin üyesi olduğu Euro HPC Ortak Girişimi tarafından geliştirilen 680 bin çekirdekli MareNostrum 5 süper bilgisayarının açılışı yapıldı. Dünyanın en güçlü 8'inci süper bilgisayarı oldu.
    Türkiye'nin süper bilgisayarı MareNostrum 5 kullanıma açıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin 2019'dan bu yana üyesi olduğu "Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi" (Euro HPC) kapsamında kurulan "MareNostrum 5" isimli süper bilgisayarının açılışı yapıldı. Süper bilgisayar, Şubat ayında genel kullanıma açılarak bilimsel çalışmalarda kullanılacak.

    Avrupa Birliği'ne bağlı EuroHPC Joint Undertaking'in finansman desteğiyle kurulan MareNostrum 5'in konsorsiyumunda Türkiye, İspanya ve Portekiz yer alıyor. Bu ülkelerin bilimsel çalışmalarında MareNostrum5 bilgisayarı kullanılacak.

    MareNostrum 5 süper bilgisayarı 680 bin 960 adet çekirdeğe ve 314 petaflop performansa sahip. Finlandiya'da bulunan Lumi, İtalya'da bulunan Leonardo'nun ardından Avrupa'nın en güçlü üçüncü, dünyanın sekizinci süper bilgisayarı olarak kayıtlara geçti.

    Bu süper bilgisayar, yapay zekadan iklim değişikliğine, yenilenebilir enerjiden sağlık bilimlerine kadar geniş bir alanda bilim insanlarımıza ve endüstrimize hizmet edecek. MareNostrum 5, Şubat ayında genel kullanıma sunulacak.

    56 bin çekirdekli TRUBA için geri sayım başladı

    MareNostrum 5'e ek olarak Türkiye'nin TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde hizmet verecek TRUBA süper bilgisayarının 56.000 çekirdekli yeni nesil veri veri merkezinin açılışı yakın zamanda yapılacak. TRUBA süper bilgisayarının kapasitesi 5 kat artacak.504 sunucuyla sunucu başına 200 Gbps bağlantı sağlayacak olan sistemde yine sunucu başına 256 GB bellek bulunacak. Toplamda ise 126 TB bellek sistemde görev alacak. Sıvı ile soğutulacak olan sistem ilerleyen dönemlerde gerek duyulursa ölçeklendirilebilecek. TRUBA ile oluşturulan kapasite sayesinde yapay zeka alanında yapılacak çalışmalarda kapasite 5 kat artacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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