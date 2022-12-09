Bozankaya'nın yüksek teknoloji bataryalı troleybüsü kullanıma hazır

- Günde yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu
- Hedef ihracat
- Yerli metro seti 2023'ün ilk çeyreğinde teslim edilecek
- Yorumlar
Trambüs, diğer troleybüsler gibi kataner yani elektrik besleme hattına bağlı kalarak hareket halindeyken şarj edilebilen bataryaları ile sınırsız menzil sunuyor. Öte yandan, araçtaki batarya ile kataner hattına bağlı olmadan da azami 50 kilometre menzil sunulabiliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için özel üretilen 12 araçlık filonun ilk aracı teslim edildi. Söz konusu araçların 2023 yılında hizmete sunulması planlanıyor.
Günde yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu
Troleybüs ile hem zamandan hem de bakım masrafından tasarruf edilebiliyor. Troleybüsler dizel araçlara göre bir günde yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlarken bu oran bakım tarafında yüzde 80'e kadar çıkıyor. Bu tasarrufların Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için sadece yakıt olarak karşılığı yılda 3,5 milyon lira olacak.
Araçlar elektrik hattına bağlı olarak 7/24 çalışarak emisyon salımı olmadan taşıma yapabiliyor. Toplam 160 kişinin seyahat edebileceği troleybüslerin günlük yolcu taşıma kapasitesi 95 bin olarak açıklanırken oturma kapasitesi de yüzde 32 olarak verilmiş. Araçlar, barındırdıkları akıllı yazılım sayesinde güvenlik ve bakım periyotları konusunda uzaktan takibi mümkün kılıyor.
Hedef ihracat
Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, konuyla ilgili açıklamasında tarihi sit alanı olan bölgelerde kataner hattı altyapısı kurulamadığını, Trambüs'ün bataryası sayesinde hatta bağlanmadan sefer yapabildiğini ve tekrar hatta bağlandıktan sonra bataryanın şarj olduğunu söyledi. Günay, söz konusu araçları yurt dışına da ihraç etmeyi hedefledikleri bilgisini vererek, şu anda yurt dışında hazırlandıkları üç ihale olduğunu dile getirdi.
Yerli metro seti 2023'ün ilk çeyreğinde teslim edilecek
Gebze-Darıca metro hattında kullanılacak Türkiye'nin ilk yerli metro setinin de 2023 yılının ilk çeyreğinde teslim edileceğini vurgulayan Günay, 4-5 ay sonra test sürüşlerine başlanacağını belirtti. Günay, sürücüsüz yüksek teknoloji olarak üretilen metronun üretiminin bitmek üzere olduğunu, daha sonra test aşamasına geçeceklerini kaydetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım