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    Bozankaya'nın yüksek teknoloji bataryalı troleybüsü kullanıma hazır

    Bozankaya'nın geliştirdiği troleybüsler, kataner hattına bağlı kalmadan da 50 km menzil sunan bataryası sayesinde Şanlıurfa'da elektrik altyapısının kurulamadığı sit alanlarında hizmet verebilecek.
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    Türkiye'nin yüksek teknoloji bataryalı Trambüs'ü kullanıma hazır Tam Boyutta Gör
    Bozankaya, Ankara'daki fabrikasındaki düzenlediği etkinlik ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için özel üretilen troleybüsü tanıttı. Trambüs adı verilen aracın tasarımı ve üretiminde Türk mühendislerin imzası var.

    Trambüs, diğer troleybüsler gibi kataner yani elektrik besleme hattına bağlı kalarak hareket halindeyken şarj edilebilen bataryaları ile sınırsız menzil sunuyor. Öte yandan, araçtaki batarya ile kataner hattına bağlı olmadan da azami 50 kilometre menzil sunulabiliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için özel üretilen 12 araçlık filonun ilk aracı teslim edildi. Söz konusu araçların 2023 yılında hizmete sunulması planlanıyor.

    Günde yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu

    Troleybüs ile hem zamandan hem de bakım masrafından tasarruf edilebiliyor. Troleybüsler dizel araçlara göre bir günde yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlarken bu oran bakım tarafında yüzde 80'e kadar çıkıyor. Bu tasarrufların Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için sadece yakıt olarak karşılığı yılda 3,5 milyon lira olacak.

    Araçlar elektrik hattına bağlı olarak 7/24 çalışarak emisyon salımı olmadan taşıma yapabiliyor. Toplam 160 kişinin seyahat edebileceği troleybüslerin günlük yolcu taşıma kapasitesi 95 bin olarak açıklanırken oturma kapasitesi de yüzde 32 olarak verilmiş. Araçlar, barındırdıkları akıllı yazılım sayesinde güvenlik ve bakım periyotları konusunda uzaktan takibi mümkün kılıyor.

    Hedef ihracat

    Türkiye'nin yüksek teknoloji bataryalı Trambüs'ü kullanıma hazır Tam Boyutta Gör
    Troleybüs filosu, şehirdeki güzergahın tarihi yapılar arasında ve sit alanları üzerinde kurulu dar sokaklarında yolcu taşıyabilmesi için 18 metre olarak tasarlandı. Titreşimsiz ve gürültüsüz elektrikli motorları, şehirdeki tarihi dokuya zarar vermeyecek şekilde yapıldı. Şanlıurfa'nın iklim şartlarına özel 60 derece sıcaklığa kadar soğutacak tropikal kliması olan araçta yolculara wifi hizmeti de sunulacak.

    Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, konuyla ilgili açıklamasında tarihi sit alanı olan bölgelerde kataner hattı altyapısı kurulamadığını, Trambüs'ün bataryası sayesinde hatta bağlanmadan sefer yapabildiğini ve tekrar hatta bağlandıktan sonra bataryanın şarj olduğunu söyledi. Günay, söz konusu araçları yurt dışına da ihraç etmeyi hedefledikleri bilgisini vererek, şu anda yurt dışında hazırlandıkları üç ihale olduğunu dile getirdi.

    Yerli metro seti 2023'ün ilk çeyreğinde teslim edilecek

    Gebze-Darıca metro hattında kullanılacak Türkiye'nin ilk yerli metro setinin de 2023 yılının ilk çeyreğinde teslim edileceğini vurgulayan Günay, 4-5 ay sonra test sürüşlerine başlanacağını belirtti. Günay, sürücüsüz yüksek teknoloji olarak üretilen metronun üretiminin bitmek üzere olduğunu, daha sonra test aşamasına geçeceklerini kaydetti.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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