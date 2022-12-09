Bozankaya'nın yüksek teknoloji bataryalı troleybüsü kullanıma hazır

Tam Boyutta Gör Bozankaya, Ankara'daki fabrikasındaki düzenlediği etkinlik ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için özel üretilen troleybüsü tanıttı. Trambüs adı verilen aracın tasarımı ve üretiminde Türk mühendislerin imzası var.

Trambüs, diğer troleybüsler gibi kataner yani elektrik besleme hattına bağlı kalarak hareket halindeyken şarj edilebilen bataryaları ile sınırsız menzil sunuyor. Öte yandan, araçtaki batarya ile kataner hattına bağlı olmadan da azami 50 kilometre menzil sunulabiliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için özel üretilen 12 araçlık filonun ilk aracı teslim edildi. Söz konusu araçların 2023 yılında hizmete sunulması planlanıyor.

Günde yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu

Troleybüs ile hem zamandan hem de bakım masrafından tasarruf edilebiliyor. Troleybüsler dizel araçlara göre bir günde yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlarken bu oran bakım tarafında yüzde 80'e kadar çıkıyor. Bu tasarrufların Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için sadece yakıt olarak karşılığı yılda 3,5 milyon lira olacak.

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Araçlar elektrik hattına bağlı olarak 7/24 çalışarak emisyon salımı olmadan taşıma yapabiliyor. Toplam 160 kişinin seyahat edebileceği troleybüslerin günlük yolcu taşıma kapasitesi 95 bin olarak açıklanırken oturma kapasitesi de yüzde 32 olarak verilmiş. Araçlar, barındırdıkları akıllı yazılım sayesinde güvenlik ve bakım periyotları konusunda uzaktan takibi mümkün kılıyor.

Hedef ihracat

Tam Boyutta Gör Troleybüs filosu, şehirdeki güzergahın tarihi yapılar arasında ve sit alanları üzerinde kurulu dar sokaklarında yolcu taşıyabilmesi için 18 metre olarak tasarlandı. Titreşimsiz ve gürültüsüz elektrikli motorları, şehirdeki tarihi dokuya zarar vermeyecek şekilde yapıldı. Şanlıurfa'nın iklim şartlarına özel 60 derece sıcaklığa kadar soğutacak tropikal kliması olan araçta yolculara wifi hizmeti de sunulacak.

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, konuyla ilgili açıklamasında tarihi sit alanı olan bölgelerde kataner hattı altyapısı kurulamadığını, Trambüs'ün bataryası sayesinde hatta bağlanmadan sefer yapabildiğini ve tekrar hatta bağlandıktan sonra bataryanın şarj olduğunu söyledi. Günay, söz konusu araçları yurt dışına da ihraç etmeyi hedefledikleri bilgisini vererek, şu anda yurt dışında hazırlandıkları üç ihale olduğunu dile getirdi.

Yerli metro seti 2023'ün ilk çeyreğinde teslim edilecek

Gebze-Darıca metro hattında kullanılacak Türkiye'nin ilk yerli metro setinin de 2023 yılının ilk çeyreğinde teslim edileceğini vurgulayan Günay, 4-5 ay sonra test sürüşlerine başlanacağını belirtti. Günay, sürücüsüz yüksek teknoloji olarak üretilen metronun üretiminin bitmek üzere olduğunu, daha sonra test aşamasına geçeceklerini kaydetti.

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