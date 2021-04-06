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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Discord, 2020'nin ikinci yarısında şiddet yanlısı içeriğe sahip 2.000'den fazla sunucuyu yasakladı

    Şirket tarafından yayınlanan 2020'nin ikinci yarısına ait Şeffaflık Raporu'yla, 30.000'e yakın sunucuyu ve 250.000'den fazla hesabı kaldırdığını açıkladı.
    06 Nisan 2021, 21:00 (1 hf.)
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    sosyal medya
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Discord, 2020'nin ikinci yarısında şiddet yanlısı içeriğe sahip 2.000'den fazla sunucuyu yasakladı
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    Discord, Temmuz-Aralık 2020'yi kapsayan Şeffaflık Raporu'nu yayınladı. Platformun Güven ve Güvenlik ekibi, 2020'nin ikinci yarısında, aşırılık ve şiddet yanlısı 2.000'den fazla sunucudan yaklaşık 1.500'ünü şirket direkt kendisi belirleyerek yasakladı.

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    Aşırılık veya şiddet yanlısı sunucu sayısında artış var

    Şirket, yılın ikinci yarısında birçok sebepten ötürü toplam 27.410 sunucuyu ve 266.075 hesabı kaldırdı.

    Discord, 2020'nin ikinci yarısında şiddet yanlısı içeriğe sahip 2.000'den fazla sunucuyu yasakladı

    Platformun, aşırılık veya şiddet yanlısı içerik nedeniyle yasakladığı sunucu sayısı, 2020'nin ilk yarısına kıyasla yaklaşık %93 arttı. Bu sebeple yasaklanan 2.212 sunucunun 1.504'ü şirketin Güven ve Güvenlik ekibi tarafından proaktif olarak kaldırılırken kalan 708 sunucu kullanıcılar tarafından bildirildikten sonra yasaklandı.

    Discord yayınladığı Şeffaflık Raporu'nda: "Nefret, şiddet veya aşırılık yanlısı ideolojiler etrafında örgütlenen gruplara Discord'da yer olmadığına inanmaya devam ediyoruz." dedi.

    Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru ortaya konulan bir rapora göre Microsoft, platformu kendi bünyesine katmak istiyor. İki şirket arasında yapılan görüşmelerde konuşulan miktarın 10 milyar doların üzerinde olduğu belirtilmişti. Bu durumla alakalı henüz iki taraftan da bir açıklama gelmedi.



    https://www.engadget.com/discord-transparency-report-222737366.html
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    Bloodin 1 gün önce

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Six Feet Under. 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Evet adamlar çalışıyor. Wallstreetbets gibi çok ama çoook kötü ve "şiddet yanlısı" serverlar kapatıldı :)))
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sucsuz sunucuları ve hesaplarıda kapatıyorlar.
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    inşallah microsofta veya facebooka falan satılmazlar
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    WeDneS (Ercan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çalışıyorlar adamlar ya
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