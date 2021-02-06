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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye Uzay Ajansı'ndan gizemli paylaşım: 9 Şubat'ta ne olacak?

    Türkiye Uzay Ajansı, Twitter'daki iki yıllık sessizliğini bugün ilginç bir şekilde bozdu. Uzay ajansı, büyük gün olarak 9 Şubat'ı işaret etti.
    06 Şubat 2021, 02:55 (1 hf.)
    12,1b
    1
    157
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    85

    Türkiye Uzay Ajansı'ndan gizemli paylaşım: 9 Şubat'ta ne olacak?
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    Türkiye Uzay Ajansı bugün resmi Twitter hesabı üzerinden ilginç bir paylaşım gerçekleştirdi. "#İstikbalGöklerdedir" başlığıyla atılan tweet'te gizemli bir duyuru için tarih verildi. Aşağıda da görebileceğiniz videonun son saniyelerinde büyük gün olarak 9 Şubat tarihi işaret ediliyor. 

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    Paylaşılan videoda konuyla ilgili herhangi bir ipucuna yer verilmemiş. Samanyolu Galaksisi, Jüpiter ve Ay gibi farklı uzay objelerine ait görüntüler var. Duyurunun kapsamıyla ilgili buradan bir fikir yürütmek şu an için mümkün görünmüyor.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın söz konusu paylaşımına "Hazır mısınız?" tweet'iyle karşılık verdi. 

    Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 2018 yılında kurulmuş ve 2019 itibarıyla da resmi faaliyetlerine başlamıştı. TUA aslında geride bıraktığımız iki yıllık süreçte çalışmalarını epey sessiz devam ettiriyordu. Örneğin resmi Twitter hesabına baktığımızda bugünden önce sadece 2019 yılında bir tweet atıldığını görüyoruz. Uzay ajansı iki yıllık bu sessizliğini şimdi büyük ve heyecan verici bir duyuruyla bozmaya hazırlanıyor gibi.

    Duyurunun detaylarıyla ilgili tahmin yürütmek şu anda elbette zor. Son yıllarda uzay sektörü çok hızlı bir değişim sürecine girdi. Önceleri yalnızca ABD ve Rusya gibi devlerin hakimiyetinde olan uzayda artık SpaceX gibi özel şirketler ve Çin, Hindistan ve İsrail gibi yeni güçler doğuyor. Türkiye de bu yeni yükselen uzay güçleri arasında neden yer almasın düşüncesi elbette hepimizin akıllarında. 9 Şubat'ta, insansız bir Mars veya Ay görevinin duyurulması sanıyorum hemen herkeste büyük bir heyecan yaratacaktır.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Uzay Ajansı, geliştirdikleri yeni teknoloji ile, uzaydan gelen sinyalleri jammer etkisiyle bozabilecek teknoloji geliştirdi. Böylece starlink veya ileride benzeri çıkabilecek, ucuz, çok yüksek hızlı ve takip edilemez internet projelerinin ötv,kdv,trt,damga ve türevi vergiler ödenmeden kullanabilmesinin önüne geçileceğini, hatta istenirse komple erişime kapatacağını duyurdu. Duyurulan bu yeni teknoloji ile beraber, Türk Telekom ve diğer servis sağlayıcıları, internet ücretlerine 2 kat zam yaptıklarını ve yerli teknolojimiz ile gurur duyduklarını açıkladı :P

    mesela yani :)
    Uzay Ajansı, geliştirdikleri yeni teknoloji ile, uzaydan gelen sinyalleri jammer etkisiyle bozabilecek teknoloji geliştirdi. Böylece starlink veya ileride benze...
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    5 Yanıt Yanıtla +211
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    Dark Territory (E. K.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yerli ufo göklerde







    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yerli ufo göklerde ...
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    jüpiter'de bir köy var uzakta gitmesekte gelmeslerde o köyün tapusu bizdedir resmi :D
    Yanıtla +68
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    Yorumlar (111) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    Blitz. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uzay programi
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    K kingstonn 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sanırım yerli ve milli küp uydular gönderilince uzay denen şeyin varlığından haberdar oldular, umarım yarışmada birinci olan organik hoşaf ile bağlantılı olabilir, belki de bu hoşafı yerli ve milli roket için yakıt olarak kullanacaklar çok cahiliz büyük resmi göremedik birde küçümsedik o kadar adamları utanıyorum gerçekten

    belki de yıllık yüz milyon uzaylı görüntüleme garantili yerli ve milli uydu için ihaleye başlamışlardır
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    T tornavida 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bence bu işin sonunda gün ışığı vergisi gelir. Sonuçta güneşin bir ömrü var ve çoğu boşa harcanan büyük bir enerji sarfiyatı söz konusu. Hem de ışık yaklaşık 8dk yol yapıyor ki yoldan vergi çıkarmak bizim işimiz. Tüm bu yollar size vergi ve fatura olarak geri dönecektir. Sonuçta foton geçiş garantili bir yol var ortada.

    Ayrıca belli katsayılarda ayışığı vergisi (sonuçta güneşten yansıyan ışık) ve yıldız ışığı vergileri de eklenecektir.
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    suntoday (oguzhan ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ay'da petrol ya da doğal gaz bulacaklar. 19 yıldır hep ütopizm.
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    magicrea (Baki Hürüm) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    adam gibi gözlemevleri yok. uzaydan bi haber nesil oalrak büyüdür umarım gelecek nesiller daha iyi şartlarda büyür. fakir büyüyebilirsin ama hayalsiz büyümemelisin.
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    mitokondrioglukadayi 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yerli ucak goklerde, yerli otomobil yollarda, bunlari takdir etmeniz lazim, bakin etmeyince kiziyorlar.
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    S serhatdaki (Serhat AKİN) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    turkiye cumhuriyeti devleti çağ dışı kalmıştır. afrika ülkelerinin gerisinde sürünüyoruz. her şeyi dışarıdan alıp tarım ürünlerini başkalarına ucuza kaptırıyoruz.
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    sinangülsoy 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar.
    Arkadaşlar.
    Herhangi bir siyasi düşünceye bağlı değilim ilk önce bunu peşin hüküm'cü forumdaşlara belirteyim
    şunu anlamak bu kadar zor olmasa gerekir, bu hükmet eninde sonunda gidecek ya seçim kaybedecek yada iç dinamizmi atalete uğrayıp hükmet'i yöneten akp kendiliğinden sona erecek geçmişteki fırkaları dikkate alarak bunu söylüyorum.
    ancak şunu genelde ıskalıyoruz, particilikle ülke yararına yapılan girişimleri takdir etmek çok farklı şeyler yararlı bir adımı takdir ettiğinizde veya saygı duyduğunuzda AKP li veya şucu bucu olmuyorsunuz, nasıl ki Kahraman askerlerimiz ülke refahı ve huzuru için bir çok operasyonu gerçekleştirdiğinde arkasında duruyorsak, ülke manfaati için yapılan her adımın arkasında durduğunuzu korkusuzca dile getirebilin derim bunu yaptığınızda kimse kimseye şucu bucu demiyor merak etmeyin.
    Diyenlerde farklı kafa yaşıyordur niyetleri kin ve nefretin ötesinde zihinleri bir yığın çöplükle dolu varlıklardır sallayın gitsin onları bence.
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    babadol (Talat ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) sinangülsoy
    Neyi takdir edebiliriz mesela?
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    virtue28 1 hf. ( Mesaj Silindi ) sinangülsoy
    Muharrem İnce istifa ederken bunları soyleyerek istifa etmisti. Onlar yapiyorsa Ulke menfaatine olan seyleride de desteklemem diyen zihniyet yüzünden...
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    mitokondrioglukadayi 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ulkede cok agir ekonomik kriz var ama surekli "mujdeli" haberler geliyor...

    Turkiye cok kalkindi, yerli ucagimiz goklerde, hersey tamam, simdi uzaya gidiyoruz...

    Yerli arabamiz var, yerli ucagimiz tamam, ekonomi harika, 2023`te ekonomi ilk 10`da (Bekleyin siz ), egitim falan harika, herkes 4 dil biliyor, uzaya gidiyoruz

    Niye gidiyoruz ?

    Cunku ekonomi konusulmamali. Kriz konusulmamali.
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    darkmoon34 (ercan yardak) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Astronot mu yollanıcak neyi gizem Çinli,abd li, brezilyalı, Hintli, ingilizi, almanı, fransızı,Hindistanlı, rusu ve dahası bir sürü parayı basan iş adamı çıktı uzaya ...



    Bugün Türkiyeden bir iş adamı 2-3 milyon dolar verirse kısa bir eğitimden geçip o bile Avrupa uzay.üssüne gidebilir..



    Gözlem üssümü açılacak tebrik ederim harika olur çok sevinirim ama neyi gizem dünyada yüzlerce gözlem üssü var..



    Gizem dedin mi bu saatten sonra bunlarında üstünde çıtayı çok daha yukarı çıkarak bir şey bekler insanlar.. bunun da olmasını çok zor ihtimal gördüğü için insanlar hâliyle bu tip yorumlar olur..



    İnşallah en güzelini yaparlar ama böyle gizemli falan başlıkları atılırsa insanlar tabiki böyle mesajlar atabilir...
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