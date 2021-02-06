Türkiye Uzay Ajansı'ndan gizemli paylaşım: 9 Şubat'ta ne olacak?

Türkiye Uzay Ajansı bugün resmi Twitter hesabı üzerinden ilginç bir paylaşım gerçekleştirdi. "#İstikbalGöklerdedir" başlığıyla atılan tweet'te gizemli bir duyuru için tarih verildi. Aşağıda da görebileceğiniz videonun son saniyelerinde büyük gün olarak 9 Şubat tarihi işaret ediliyor.İlginizi Çekebilir Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' açıklandı: İşte detaylar
Paylaşılan videoda konuyla ilgili herhangi bir ipucuna yer verilmemiş. Samanyolu Galaksisi, Jüpiter ve Ay gibi farklı uzay objelerine ait görüntüler var. Duyurunun kapsamıyla ilgili buradan bir fikir yürütmek şu an için mümkün görünmüyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın söz konusu paylaşımına "Hazır mısınız?" tweet'iyle karşılık verdi.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 2018 yılında kurulmuş ve 2019 itibarıyla da resmi faaliyetlerine başlamıştı. TUA aslında geride bıraktığımız iki yıllık süreçte çalışmalarını epey sessiz devam ettiriyordu. Örneğin resmi Twitter hesabına baktığımızda bugünden önce sadece 2019 yılında bir tweet atıldığını görüyoruz. Uzay ajansı iki yıllık bu sessizliğini şimdi büyük ve heyecan verici bir duyuruyla bozmaya hazırlanıyor gibi.
Duyurunun detaylarıyla ilgili tahmin yürütmek şu anda elbette zor. Son yıllarda uzay sektörü çok hızlı bir değişim sürecine girdi. Önceleri yalnızca ABD ve Rusya gibi devlerin hakimiyetinde olan uzayda artık SpaceX gibi özel şirketler ve Çin, Hindistan ve İsrail gibi yeni güçler doğuyor. Türkiye de bu yeni yükselen uzay güçleri arasında neden yer almasın düşüncesi elbette hepimizin akıllarında. 9 Şubat'ta, insansız bir Mars veya Ay görevinin duyurulması sanıyorum hemen herkeste büyük bir heyecan yaratacaktır.
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belki de yıllık yüz milyon uzaylı görüntüleme garantili yerli ve milli uydu için ihaleye başlamışlardır
Ayrıca belli katsayılarda ayışığı vergisi (sonuçta güneşten yansıyan ışık) ve yıldız ışığı vergileri de eklenecektir.
Arkadaşlar.
Herhangi bir siyasi düşünceye bağlı değilim ilk önce bunu peşin hüküm'cü forumdaşlara belirteyim
şunu anlamak bu kadar zor olmasa gerekir, bu hükmet eninde sonunda gidecek ya seçim kaybedecek yada iç dinamizmi atalete uğrayıp hükmet'i yöneten akp kendiliğinden sona erecek geçmişteki fırkaları dikkate alarak bunu söylüyorum.
ancak şunu genelde ıskalıyoruz, particilikle ülke yararına yapılan girişimleri takdir etmek çok farklı şeyler yararlı bir adımı takdir ettiğinizde veya saygı duyduğunuzda AKP li veya şucu bucu olmuyorsunuz, nasıl ki Kahraman askerlerimiz ülke refahı ve huzuru için bir çok operasyonu gerçekleştirdiğinde arkasında duruyorsak, ülke manfaati için yapılan her adımın arkasında durduğunuzu korkusuzca dile getirebilin derim bunu yaptığınızda kimse kimseye şucu bucu demiyor merak etmeyin.
Diyenlerde farklı kafa yaşıyordur niyetleri kin ve nefretin ötesinde zihinleri bir yığın çöplükle dolu varlıklardır sallayın gitsin onları bence.
Turkiye cok kalkindi, yerli ucagimiz goklerde, hersey tamam, simdi uzaya gidiyoruz...
Yerli arabamiz var, yerli ucagimiz tamam, ekonomi harika, 2023`te ekonomi ilk 10`da (Bekleyin siz ), egitim falan harika, herkes 4 dil biliyor, uzaya gidiyoruz
Niye gidiyoruz ?
Cunku ekonomi konusulmamali. Kriz konusulmamali.
Bugün Türkiyeden bir iş adamı 2-3 milyon dolar verirse kısa bir eğitimden geçip o bile Avrupa uzay.üssüne gidebilir..
Gözlem üssümü açılacak tebrik ederim harika olur çok sevinirim ama neyi gizem dünyada yüzlerce gözlem üssü var..
Gizem dedin mi bu saatten sonra bunlarında üstünde çıtayı çok daha yukarı çıkarak bir şey bekler insanlar.. bunun da olmasını çok zor ihtimal gördüğü için insanlar hâliyle bu tip yorumlar olur..
İnşallah en güzelini yaparlar ama böyle gizemli falan başlıkları atılırsa insanlar tabiki böyle mesajlar atabilir...
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