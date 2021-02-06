Türkiye Uzay Ajansı'ndan gizemli paylaşım: 9 Şubat'ta ne olacak?

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Türkiye Uzay Ajansı bugün resmi Twitter hesabı üzerinden ilginç bir paylaşım gerçekleştirdi. "#İstikbalGöklerdedir" başlığıyla atılan tweet'te gizemli bir duyuru için tarih verildi. Aşağıda da görebileceğiniz videonun son saniyelerinde büyük gün olarak 9 Şubat tarihi işaret ediliyor.

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Paylaşılan videoda konuyla ilgili herhangi bir ipucuna yer verilmemiş. Samanyolu Galaksisi, Jüpiter ve Ay gibi farklı uzay objelerine ait görüntüler var. Duyurunun kapsamıyla ilgili buradan bir fikir yürütmek şu an için mümkün görünmüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın söz konusu paylaşımına "Hazır mısınız?" tweet'iyle karşılık verdi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 2018 yılında kurulmuş ve 2019 itibarıyla da resmi faaliyetlerine başlamıştı. TUA aslında geride bıraktığımız iki yıllık süreçte çalışmalarını epey sessiz devam ettiriyordu. Örneğin resmi Twitter hesabına baktığımızda bugünden önce sadece 2019 yılında bir tweet atıldığını görüyoruz. Uzay ajansı iki yıllık bu sessizliğini şimdi büyük ve heyecan verici bir duyuruyla bozmaya hazırlanıyor gibi.

Duyurunun detaylarıyla ilgili tahmin yürütmek şu anda elbette zor. Son yıllarda uzay sektörü çok hızlı bir değişim sürecine girdi. Önceleri yalnızca ABD ve Rusya gibi devlerin hakimiyetinde olan uzayda artık SpaceX gibi özel şirketler ve Çin, Hindistan ve İsrail gibi yeni güçler doğuyor. Türkiye de bu yeni yükselen uzay güçleri arasında neden yer almasın düşüncesi elbette hepimizin akıllarında. 9 Şubat'ta, insansız bir Mars veya Ay görevinin duyurulması sanıyorum hemen herkeste büyük bir heyecan yaratacaktır.

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