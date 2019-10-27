Apple gelecek iPhone modellerinde LTPO ekran teknolojisini kullanabilir

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Teknoloji devlerinden Apple, şirketin akıllı saat serisi olan Apple Watch modellerinde OLED ekran kullanımına başladı ve kısa bir süre sonra iPhone modellerinde de aynı teknolojinin kullanıldığına şahit olduk. Gelen haberlere bakılırsa, benzer bir durum yeniden yaşanabilir.

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Ultra düşük güç tüketimi sağlıyor

Güney Kore'nin teknoloji konusunda güvenilir haber kaynaklarından biri olan Elec, yayınladığı yeni bir raporda, Apple'ın düşük güç tüketimi sağlayan LTPO teknolojisini (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) iPhone modellerine getirme planlarını yazdı. Raporda çok fazla detaya yer verilmiyor ancak, Apple'ın iPhone ekranlarında yapacağı bu değişikliğin 2020 yılı sonrasında gerçekleşebileceği ifade edilmiş.

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Hem Apple Watch Series 4 hem de Series 5 modelleri, ekrandaki piksellerin birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabildiği ve dolayısıyla da ultra düşük güç tüketimi sağlayan LTPO ekran teknolojisini kullanıyor. Bu da akıllı saatlerin pil ömrüne inanılmaz bir katkı sağlamış durumda. Eğer Apple bu teknolojiyi iPhone modellerine de getirirse, cihazların pil ömründe büyük oranda iyileştirme sağlanacağını söylemek mümkün. Şimdilik şirketten bu konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama olmadığını da belirtmeden geçmeyelim.

http://en.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=570