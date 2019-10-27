Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple gelecek iPhone modellerinde LTPO ekran teknolojisini kullanabilir

    Apple'ın geleceğe dair planlarında değişiklikler olması muhtemel. Sızan bilgilere göre şirket gelecek iPhone modellerinde, Apple Watch'ın düşük güç tüketen LTPO ekran teknoljisini kullanabilir.
    11 sa.
    2,1b
    5
    10
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple gelecek iPhone modellerinde LTPO ekran teknolojisini kullanabilir
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji devlerinden Apple, şirketin akıllı saat serisi olan Apple Watch modellerinde OLED ekran kullanımına başladı ve kısa bir süre sonra iPhone modellerinde de aynı teknolojinin kullanıldığına şahit olduk. Gelen haberlere bakılırsa, benzer bir durum yeniden yaşanabilir.

    Ayrıca Bkz. "Netflix, videoların hızını belirleyebileceğiniz yeni özelliği test ediyor"

    Ultra düşük güç tüketimi sağlıyor

    Güney Kore'nin teknoloji konusunda güvenilir haber kaynaklarından biri olan Elec, yayınladığı yeni bir raporda, Apple'ın düşük güç tüketimi sağlayan LTPO teknolojisini (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) iPhone modellerine getirme planlarını yazdı. Raporda çok fazla detaya yer verilmiyor ancak, Apple'ın iPhone ekranlarında yapacağı bu değişikliğin 2020 yılı sonrasında gerçekleşebileceği ifade edilmiş.

    Apple gelecek iPhone modellerinde LTPO ekran teknolojisini kullanabilir
    Tam Boyutta Gör

    Hem Apple Watch Series 4 hem de Series 5 modelleri, ekrandaki piksellerin birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabildiği ve dolayısıyla da ultra düşük güç tüketimi sağlayan LTPO ekran teknolojisini kullanıyor. Bu da akıllı saatlerin pil ömrüne inanılmaz bir katkı sağlamış durumda. Eğer Apple bu teknolojiyi iPhone modellerine de getirirse, cihazların pil ömründe büyük oranda iyileştirme sağlanacağını söylemek mümkün. Şimdilik şirketten bu konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama olmadığını da belirtmeden geçmeyelim.



    http://en.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=570 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    captain320 10 sa. en beğenilen
    Apple görünce midesi bulanan sadece benmiyiyim arkadaşlar
    2 Yanıt Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    berkayhas52 7 sa.
    Ne kadar ruh hastası varsa bu başlığa toplanmış la olum apple size ne etti adamlar piyasadi en iyi telefonu üretiyorlar anandtech displaymate isteyenler açsın baksın okusun özellikle anantech 3 satfa incelemiş gerek işlemci gerek ekran ekranıda displaymate söylüyor gerek pil ömrü gerek ses kalitesi kasa tasarım ne kadar fakir varsa bu başlıkta çin övücüleri sizi.
    Ne kadar ruh hastası varsa bu başlığa toplanmış la olum apple size ne etti adamlar piyasadi en iyi telefonu üretiyorlar anandtech displaymate isteyenler açsın b...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Seraphim_ 9 sa. yeni yorumcu captain320
    Apple kadar nefret ettiğim bir kuruluş yok
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Xloud 5 sa.
    İnanılmaz artış derken? 1 Gün gidiyor yine Apple watch :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AribyAriana 7 sa.
    Bu ekran teknolojisi gelirse batarya kapasitesini düşürürler. Tüh be 4000 mAh batarya koymasına az kalmıştı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    berkayhas52 7 sa.
    Ne kadar ruh hastası varsa bu başlığa toplanmış la olum apple size ne etti adamlar piyasadi en iyi telefonu üretiyorlar anandtech displaymate isteyenler açsın baksın okusun özellikle anantech 3 satfa incelemiş gerek işlemci gerek ekran ekranıda displaymate söylüyor gerek pil ömrü gerek ses kalitesi kasa tasarım ne kadar fakir varsa bu başlıkta çin övücüleri sizi.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Angel of the Lord 7 sa.
    "ekrandaki piksellerin birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabildiği ve dolayısıyla da ultra düşük güç tüketimi sağlayan" Amoled ekranlar da bu mantıkla çalışmıyor mu? AoD ekranındayken hatta siyah taraflar kapalı, sadece yazı olan kısımlar açık kalıyor. Farklı bir durum mu var?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ridianod 6 sa. Angel of the Lord
    Evet hocam doğru dediniz. Fakat AMOLED dediniz. Yani Samsung'a ait olan bir OLED teknolojisi. Apple'da eskiden kullandığı LCD(retina etc) panellerdeki arkaplan teknolojisini OLED ekrana uyarlamış. LTPS ve IGZO'nun eksilerini hibrit bir panel altı sistemi kurarak çözüm bulmuş ve adına da LTP(s)+(igz)O demiş. Kazanç %5 ile 10 arası değişiyor ama maliyeti yükseltecek gibi bu durum bakalım neler olacak diyeceğim ama 5 saat ekran süresi veren bir cihaz en fazla 5.5 saat verecek şekilde bir güncelleme alır.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    intel7mix 8 sa.
    oled geçseler ya komple o kadar toplu üretim yaptırıyor gelmiyor mu ucuza...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    captain320 10 sa. en beğenilen
    Apple görünce midesi bulanan sadece benmiyiyim arkadaşlar
    2 Yanıt Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Seraphim_ 9 sa. yeni yorumcu captain320
    Apple kadar nefret ettiğim bir kuruluş yok
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Extreme Victory 3 sa. captain320
    yok sen tek degilsin, koca forumda senin gibi dusunen 19 kisi daha var.

    yanliz degilsiniz.

    bi tanesi de "nefret ediyorum" demis, Tim Cook ile gorustum, bana "bunu forumda okudum, cok uzuldum, yonetim kuruluyla gorustuk hisse verecegiz" dedi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    5 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2146 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iPhone ve
    4 etiket daha ltpo Apple Watch OLED Uğur Seven
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili76,5b
    YouTube Kanalı251b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. ABD ordusunun 'çok gizli' uzay aracı, 780 gün sonra Dünya'ya döndü 3 sa. Solar Roof, üçüncü jenerasyona güncellendi 4 sa. BP'nin Avrupa'daki en büyük teknoloji merkezi 100 yaşında 4 sa. United Airlines, Star Wars: Skywalker’ın yükselişi temalı bir uçak hazırlıyor 5 sa. MIT bilim insanları CO2 gazını azaltacak yöntem keşfetti 6 sa. Donald Trump, iPhone ana ekran tuşunu geri istiyor 7 sa. Sızdırılan belgelere göre Windows 10X laptoplara da gelecek 7 sa. Ripple yöneticisi açıkladı: Mikro ödemeler devrimi 8 sa. Micron veri merkezleri için geliştirdiği yeni SSD çözümlerini duyurdu 9 sa. “Yerli üretim elektrikli otomobiller 2022’de yollarda” 10 sa. Twitter, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya destek vermeyecek 10 sa. Hepsine hükmedecek bir F/P oyuncu kasası "DH-A5 incelemesi" 11 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple gelecek iPhone modellerinde LTPO ekran teknolojisini kullanabilir Sonraki Son güncelleme nedeniyle bozulan Google Home'lar yenisiyle değiştirilecek 12 sa. iOS 13'teki tasarım değişikliği, e-postaların yanlışlıkla silinmesine neden oluyor 12 sa. Tesla otomobillere güç ve menzil arttıran güncelleme geliyor 13 sa. Volkanik püskürmelerin bazıları neden daha patlayıcı? 13 sa. OnePlus 8 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı 14 sa. Intel üretim tekniğinde liderliği yeniden elde etmekte kararlı 14 sa. Fortnite V-Bucks fiziksel mağazalarda da satılacak 15 sa. Razer Tartarus Pro oyuncu tuş takımı tanıtıldı 15 sa. Twitch bir yayıncısını daha Mixer’e kaptırdı 16 sa. AOC AG273QX oyuncu monitörü tanıtıldı 16 sa. ARM ve Huawei iş birliğine devam edecek 17 sa. Apple, iPhone 5 kullanıcılarını güncelleme yapmaları için uyarıyor 19 sa. Redmi Note 8T’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı 21 sa. AirPods Pro 8 farklı renk seçeneği ile gelecek 1 gün NASA'nın dev gezegen avcısı TESS, uzaylı aramaya başlıyor 1 gün Çocukların ekran önünde geçirdikleri vakit, zararlı mı değil mi? 1 gün Denizüstü rüzgâr çiftlikleri, küresel ihtiyaçtan fazla elektrik üretme potansiyeline sahip 1 gün Karayip Korsanları reboot filmi için tekrar hazırlıklara başlandı 1 gün Venüs'te kristal yapıları keşfedildi 1 gün Beyin, öğrenilmiş bilgileri nasıl hatırlıyor ? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Apple, iPhone 5 kullanıcılarını güncelleme yapmaları için uyar...
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    en iyi anime dizisi ve en iyi anime müziği sizce hangisi
    DH Forum
    ESKİ TÜRKİYE'Yİ ÖZLÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ? ŞEKER BİLE BULUNAMAYAN ...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim