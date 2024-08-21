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    Türkiyedeki geliştiricilerin PC oyunu sayısı yüzde 133 arttı

    PC platformuna yönelik hazırlanan 2024 Türkiye Video Oyunlar Sektörü Raporu yayımlandı. Rapora göre geliştirilen PC oyunu sayısı 2023'e kıyasla yüzde 133 oranında arttı.
    Türkiyedeki geliştiricilerin PC oyunu sayısı yüzde 133 arttı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’deki PC oyun geliştiricilerinin durumunu ortaya koyan 2024 Türkiye Video Oyunlar Sektörü Raporu’nun ilk çeyreğine ilişkin verileri yayımlandı. 0 Ping ve Games From Turkey tarafından hazırlanan rapora göre 2024’ün ilk yarısında Türk oyun geliştiricileri PC için 44 yeni oyun yayınladı. Yılın ikinci yarısında yaklaşık 40 oyunun daha çıkış yapması bekleniyor. Böylelikle 36 oyunun geliştirildiği 2023 yılına kıyasla oyun sayısında yüzde 133 oranında sıçrama yaşandığı görülüyor.

    Oyunların Tür Dağılımı

    Türkiyedeki geliştiricilerin PC oyunu sayısı yüzde 133 arttı Tam Boyutta Gör
    Ocak-Haziran 2024 döneminde yayımlanan 44 oyunun yanı sıra 2024’ün kalan günlerinde çıkacak 40 oyun ile birlikte 84 oyun analiz edildi. En çok tercih edilen türlere baktığımızda bu oyunlardan 15’ini simülasyon oyunları oluştururken, 9’ar adet ile Bullet Hell ve korku türündeki oyunlar ilk üç sırayı oluşturuyor. Oyunların 63’ü 3D grafiklere, 21’i ise 2D grafiklere sahip.

    Ekip Boyutları

    Türkiyedeki geliştiricilerin PC oyunu sayısı yüzde 133 arttı Tam Boyutta Gör
    Ekip büyüklüğüne baktığımızda en yaygın seçimin %33 ile küçük ekipler (2-4 kişi) olduğu görülüyor. 20 ve daha fazla kişiden oluşan ekipler ise sadece %6,3’lük paya sahip.

    Oyunların Steam üzerinden inceleme sayıplarına bakıldığında ilk sırada açık ara farkla Supermarket Simulator yer alıyor.

    Steam üzerinde en fazla inceleme alan oyunlar:

    1. Supermarket Simulator: 42,897 inceleme
    2. Anomaly Agent: 6,155 inceleme
    3. New Cycle: 1549 inceleme
    4. Dice & Fold: 1057 inceleme

    1000’den fazla incelemeye sahip oyunlar hariç, 2024’te yayınlanan Türk video oyunları için oyun başına ortalama inceleme sayısı yaklaşık 173. Bu rakamın oyun sektöründe genel intibayı oluşturmak adına gerekli inceleme ortalaması için bir miktar düşük kaldığını görüyoruz. Dice & Fold ve New Cycle gibi iki popüler Türk oyununu listeye dahil ettiğimizde ortalama ise bu ortalama 307‘ye yükseliyor. Son olarak yüksek satış rakamları yakalayan, Anomaly Agent ve Supermarket Simulator’ı dahil ettiğimizde bu ortalama 521‘e çıkıyor.

    Türk oyunlarındaki dil desteği:

    Türkiyedeki geliştiricilerin PC oyunu sayısı yüzde 133 arttı Tam Boyutta Gör

    • Tek dil desteği (sadece Türkçe dahil): 9 oyun
    • İki dilli destek: 11 oyun
    • 3-10 dil desteği: 21 oyun
    • 11-15 dil desteği: 26 oyun
    • 16+ dil desteği: 7 oyun

    Türk oyunlarının fiyatlandırması, stratejik pazar konumlandırmasını yansıtarak bölgelere göre değişim gösteriyor. Steam’in son politikası nedeniyle Türkiye’ye özel fiyatlandırma yapılamıyor. Oyun geliştiricileri, Türkiye’nin dahil olduğu MENA bölgesinde fiyatları düşük tutuyor.

    Türkiyedeki geliştiricilerin PC oyunu sayısı yüzde 133 arttı Tam Boyutta Gör

    • ABD bölgesindeki ortalama fiyatlandırma: 9.21 $
    • MENA bölgesindeki ortalama fiyatlandırma: 4.39 $
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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