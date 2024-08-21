Türkiyedeki geliştiricilerin PC oyunu sayısı yüzde 133 arttı

Tam Boyutta Gör Türkiye’deki PC oyun geliştiricilerinin durumunu ortaya koyan 2024 Türkiye Video Oyunlar Sektörü Raporu’nun ilk çeyreğine ilişkin verileri yayımlandı. 0 Ping ve Games From Turkey tarafından hazırlanan rapora göre 2024’ün ilk yarısında Türk oyun geliştiricileri PC için 44 yeni oyun yayınladı. Yılın ikinci yarısında yaklaşık 40 oyunun daha çıkış yapması bekleniyor. Böylelikle 36 oyunun geliştirildiği 2023 yılına kıyasla oyun sayısında yüzde 133 oranında sıçrama yaşandığı görülüyor.

Oyunların Tür Dağılımı

Tam Boyutta Gör Ocak-Haziran 2024 döneminde yayımlanan 44 oyunun yanı sıra 2024’ün kalan günlerinde çıkacak 40 oyun ile birlikte 84 oyun analiz edildi. En çok tercih edilen türlere baktığımızda bu oyunlardan 15’ini simülasyon oyunları oluştururken, 9’ar adet ile Bullet Hell ve korku türündeki oyunlar ilk üç sırayı oluşturuyor. Oyunların 63’ü 3D grafiklere, 21’i ise 2D grafiklere sahip.

Ekip Boyutları

Tam Boyutta Gör Ekip büyüklüğüne baktığımızda en yaygın seçimin %33 ile küçük ekipler (2-4 kişi) olduğu görülüyor. 20 ve daha fazla kişiden oluşan ekipler ise sadece %6,3’lük paya sahip.

Oyunların Steam üzerinden inceleme sayıplarına bakıldığında ilk sırada açık ara farkla Supermarket Simulator yer alıyor.

Steam üzerinde en fazla inceleme alan oyunlar:

Supermarket Simulator: 42,897 inceleme Anomaly Agent: 6,155 inceleme New Cycle: 1549 inceleme Dice & Fold: 1057 inceleme

1000’den fazla incelemeye sahip oyunlar hariç, 2024’te yayınlanan Türk video oyunları için oyun başına ortalama inceleme sayısı yaklaşık 173. Bu rakamın oyun sektöründe genel intibayı oluşturmak adına gerekli inceleme ortalaması için bir miktar düşük kaldığını görüyoruz. Dice & Fold ve New Cycle gibi iki popüler Türk oyununu listeye dahil ettiğimizde ortalama ise bu ortalama 307‘ye yükseliyor. Son olarak yüksek satış rakamları yakalayan, Anomaly Agent ve Supermarket Simulator’ı dahil ettiğimizde bu ortalama 521‘e çıkıyor.

Türk oyunlarındaki dil desteği:

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Tek dil desteği (sadece Türkçe dahil): 9 oyun

İki dilli destek: 11 oyun

3-10 dil desteği: 21 oyun

11-15 dil desteği: 26 oyun

16+ dil desteği: 7 oyun

Türk oyunlarının fiyatlandırması, stratejik pazar konumlandırmasını yansıtarak bölgelere göre değişim gösteriyor. Steam’in son politikası nedeniyle Türkiye’ye özel fiyatlandırma yapılamıyor. Oyun geliştiricileri, Türkiye’nin dahil olduğu MENA bölgesinde fiyatları düşük tutuyor.

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ABD bölgesindeki ortalama fiyatlandırma: 9.21 $

MENA bölgesindeki ortalama fiyatlandırma: 4.39 $

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Türkiyedeki geliştiricilerin PC oyunu sayısı yüzde 133 arttı