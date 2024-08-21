Türkiyedeki geliştiricilerin PC oyunu sayısı yüzde 133 arttı

Oyunların Tür Dağılımı
Ekip Boyutları
Oyunların Steam üzerinden inceleme sayıplarına bakıldığında ilk sırada açık ara farkla Supermarket Simulator yer alıyor.
Steam üzerinde en fazla inceleme alan oyunlar:
- Supermarket Simulator: 42,897 inceleme
- Anomaly Agent: 6,155 inceleme
- New Cycle: 1549 inceleme
- Dice & Fold: 1057 inceleme
1000’den fazla incelemeye sahip oyunlar hariç, 2024’te yayınlanan Türk video oyunları için oyun başına ortalama inceleme sayısı yaklaşık 173. Bu rakamın oyun sektöründe genel intibayı oluşturmak adına gerekli inceleme ortalaması için bir miktar düşük kaldığını görüyoruz. Dice & Fold ve New Cycle gibi iki popüler Türk oyununu listeye dahil ettiğimizde ortalama ise bu ortalama 307‘ye yükseliyor. Son olarak yüksek satış rakamları yakalayan, Anomaly Agent ve Supermarket Simulator’ı dahil ettiğimizde bu ortalama 521‘e çıkıyor.
Türk oyunlarındaki dil desteği:
- Tek dil desteği (sadece Türkçe dahil): 9 oyun
- İki dilli destek: 11 oyun
- 3-10 dil desteği: 21 oyun
- 11-15 dil desteği: 26 oyun
- 16+ dil desteği: 7 oyun
Türk oyunlarının fiyatlandırması, stratejik pazar konumlandırmasını yansıtarak bölgelere göre değişim gösteriyor. Steam’in son politikası nedeniyle Türkiye’ye özel fiyatlandırma yapılamıyor. Oyun geliştiricileri, Türkiye’nin dahil olduğu MENA bölgesinde fiyatları düşük tutuyor.
- ABD bölgesindeki ortalama fiyatlandırma: 9.21 $
- MENA bölgesindeki ortalama fiyatlandırma: 4.39 $
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.