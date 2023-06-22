TurkNet'ten yeni GigaFiber müşterilerine özel kampanya: Ayda 179,90 TL

TurkNet GigaFiber şu an için 5 ilde bulunuyor: İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa. Bu şehirlerden birinde oturuyorsanız çok şanslısınız. 1.000 Mbps'ye varan hızdaki dünya standartlarındaki interneti ayda 179,90 TL'ye kullanabilir ve 6 ayda toplam 420 TL'lik fiyat avantajı elde edebilirsiniz.
Adresinizde TurkNet GigaFiber olup olmadığını öğrenmek için GigaFiber Altyapı Sorgulama aracını kullanabilirsiniz. GigaFiber altyapısı yoksa da GigaFiber İstiyorum sayfasından talep bırakarak TurkNet GigaFiber'in size gelmesi için süreci hızlandırmaya katkı sunabilirsiniz.
Turknet GigaFiber kullanıcıları, 1.000 Mbps'ye varan download (indirme) ve 1.000 Mbps'ye varan upload (yükleme) hızı elde ediyor. TurkNet'in CDN ve Peering anlaşmaları sayesinde Netflix gibi dijital içerik platformlarında yüksek hız elde ederken, online oyunlarda düşük ping ile sorunsuz oyun deneyimi yaşıyor. Taahhütsüz ve kotasız olarak olarak hizmet veren Turknet GigaFiber'i kullanırken modem için herhangi bir ücret ödemezsiniz. Aboneliğinizi dilediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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