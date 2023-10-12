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    TurkNet'te 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı!

    TurkNet müşterileri 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile zamlardan etkilenmiyor ve ayda 20 TL daha avantajlı fiyattan internet kullanıyor.                              
    TurkNet'te 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı! Tam Boyutta Gör
    Taahhütsüz internet arayanların ilk tercihlerinden biri olan TurkNet, müşterilerin fiyat artışından etkilenmemesi için 12 ay sabit fiyat avantajı sunuyor. Kullanıcılar tek seferde ya da bankalarının sağladığı taksit seçeneğiyle 12 aylık tutarı peşin ödeyerek fiyat artışından etkilenmiyor. Üstelik aylık ödemeye kıyasla ayda 20 TL daha avantajlı fiyattan ödüyor.

    12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile TurkNet, 12 ay fiyat sabitleme avantajı sunuyor. Hem de mevcut fiyatı ayda 299,90 TL olan hizmeti 279,90 TL üzerinden sabitleyebiliyorsunuz. Ödemeyi tek çekim olarak veya bankanızın taksitlendirme kampanyalarından yararlanarak taksitli bir şekilde yapabilirsiniz.

    Fiyatı sabitlemek için taahhüt vermeye gerek yok. Üyeliğinizi dilediğiniz zaman iptal edebiliyor ve kullanmadığınız ayların para iadesini alabiliyorsunuz.

    Müşterilerine özgür internet deneyimi yaşatan TurkNet, sabit fiyat fırsatından yararlanan müşterilerine dilediği zaman iptal edebilme imkanını sunmaya devam ediyor. 12 ay peşin ödemeyi yapsanız dahi olarak aboneliğinizi dilediğiniz zaman sonlandırabiliyor ve para iadesi alabiliyorsunuz. Kotasız, limitsiz ve dilediğiniz zaman iptal edebilme imkanıyla özgür internet hizmeti arıyorsanız TurkNet'i tercih edebilirsiniz. 

    12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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