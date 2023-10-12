TurkNet'te 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı!

Tam Boyutta Gör Taahhütsüz internet arayanların ilk tercihlerinden biri olan TurkNet, müşterilerin fiyat artışından etkilenmemesi için 12 ay sabit fiyat avantajı sunuyor. Kullanıcılar tek seferde ya da bankalarının sağladığı taksit seçeneğiyle 12 aylık tutarı peşin ödeyerek fiyat artışından etkilenmiyor. Üstelik aylık ödemeye kıyasla ayda 20 TL daha avantajlı fiyattan ödüyor.

Öğrencilere yüksek hızlı internet! Nasıl başvurulur? 2 hf. önce eklendi

12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile TurkNet, 12 ay fiyat sabitleme avantajı sunuyor. Hem de mevcut fiyatı ayda 299,90 TL olan hizmeti 279,90 TL üzerinden sabitleyebiliyorsunuz. Ödemeyi tek çekim olarak veya bankanızın taksitlendirme kampanyalarından yararlanarak taksitli bir şekilde yapabilirsiniz.

Fiyatı sabitlemek için taahhüt vermeye gerek yok. Üyeliğinizi dilediğiniz zaman iptal edebiliyor ve kullanmadığınız ayların para iadesini alabiliyorsunuz.

Müşterilerine özgür internet deneyimi yaşatan TurkNet, sabit fiyat fırsatından yararlanan müşterilerine dilediği zaman iptal edebilme imkanını sunmaya devam ediyor. 12 ay peşin ödemeyi yapsanız dahi olarak aboneliğinizi dilediğiniz zaman sonlandırabiliyor ve para iadesi alabiliyorsunuz. Kotasız, limitsiz ve dilediğiniz zaman iptal edebilme imkanıyla özgür internet hizmeti arıyorsanız TurkNet'i tercih edebilirsiniz.

12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı

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