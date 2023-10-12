TurkNet'te 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı!

12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile TurkNet, 12 ay fiyat sabitleme avantajı sunuyor. Hem de mevcut fiyatı ayda 299,90 TL olan hizmeti 279,90 TL üzerinden sabitleyebiliyorsunuz. Ödemeyi tek çekim olarak veya bankanızın taksitlendirme kampanyalarından yararlanarak taksitli bir şekilde yapabilirsiniz.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.