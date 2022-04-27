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    TurkNet oyunlarda düşük ping deneyimi sunuyor

    TurkNet tanıtımlarında düşük ping süresine vurgu yapıyor. Bu içeriğimizde internet servis sağlayıcıların ping karşılaştırmasını ve TurkNet'in oyunlardaki ping değerlerini bulabilirsiniz.
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    TurkNet ping değerleri nasıl?
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    Türkiye’deki internet kalitesi pek çok ülkenin gerisinde. Örneğin Speedtest verilerine göre Türkiye, indirme hızında 101. sırada yer alıyor. Hal böyle olunca internet servis sağlayıcıları arasındaki küçük farklar büyük önem taşıyor. Bu içeriğimizde TurkNet’in ne kadar ping süresine sahip olduğunu inceliyoruz.

    Speedtest ping sonuçları

    Online oyunlar için ping (gecikme) süresine dikkat etmemiz gerekiyor. Speedtest’in son yayınlanan 2022 ilk çeyrek raporuna göre TurkNet ortalama 7 ms gecikme süresi sunarak diğer İSS’lere göre en iyi sonucu veriyor.

    TurkNet ping değerleri nasıl?
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    nPerf ping sonuçları

    nPerf’in 2021 yılının tamamını kapsayan raporuna göre TurkNet 24,31 ms gecikme süresi ile diğer üç İSS’ye göre en hızlı değeri sunuyor.

    TurkNet ping değerleri nasıl?
    Tam Boyutta Gör

    TurkNet'in oyunlardaki ping değerleri

    Bu iki platformun raporlarının yanı sıra TurkNet kendi web sitesinde çeşitli oyunlara ve platformlara yönelik gecikme süresi hakkında şehir şehir bilgi veriyor. Verilere baktığımızda online oyunlar için iyi performans sunduğunu görüyoruz. Türkiye’nin en kalabalık beş ilinde TurkNet’in ping süreleri şöyle:

    CS: GO

    • İstanbul: 39,72 ms
    • Ankara: 48,25 ms
    • İzmir: 38,99 ms
    • Bursa: 36,25 ms
    • Antalya: 43,08 ms

    PUBG

    • İstanbul: 40,60 ms
    • Ankara: 50,19 ms
    • İzmir: 53,30 ms
    • Bursa: 46,50 ms
    • Antalya: 56,92 ms

    Steam

    • İstanbul: 36,95 ms
    • Ankara: 48,59 ms
    • İzmir: 39,23 ms
    • Bursa: 36,25 ms
    • Antalya: 43,08 ms

    Twitch (Yayın için)

    • İstanbul: 36,49 ms
    • Ankara: 46,49 ms
    • İzmir: 44,49 ms
    • Bursa: 47,49 ms
    • Antalya: 53,49 ms

    Kendi şehrinizdeki ping sürelerini merak ediyorsanız kaynak bölümündeki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 4 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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