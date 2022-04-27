TurkNet oyunlarda düşük ping deneyimi sunuyor

Tam Boyutta Gör

Türkiye’deki internet kalitesi pek çok ülkenin gerisinde. Örneğin Speedtest verilerine göre Türkiye, indirme hızında 101. sırada yer alıyor. Hal böyle olunca internet servis sağlayıcıları arasındaki küçük farklar büyük önem taşıyor. Bu içeriğimizde TurkNet’in ne kadar ping süresine sahip olduğunu inceliyoruz.

Speedtest ping sonuçları

Online oyunlar için ping (gecikme) süresine dikkat etmemiz gerekiyor. Speedtest’in son yayınlanan 2022 ilk çeyrek raporuna göre TurkNet ortalama 7 ms gecikme süresi sunarak diğer İSS’lere göre en iyi sonucu veriyor.

Tam Boyutta Gör

Speedtest 2022 ilk çeyrek sonuçları açıklandı 4 gün önce eklendi

nPerf ping sonuçları

nPerf’in 2021 yılının tamamını kapsayan raporuna göre TurkNet 24,31 ms gecikme süresi ile diğer üç İSS’ye göre en hızlı değeri sunuyor.

Tam Boyutta Gör

TurkNet'in oyunlardaki ping değerleri

Bu iki platformun raporlarının yanı sıra TurkNet kendi web sitesinde çeşitli oyunlara ve platformlara yönelik gecikme süresi hakkında şehir şehir bilgi veriyor. Verilere baktığımızda online oyunlar için iyi performans sunduğunu görüyoruz. Türkiye’nin en kalabalık beş ilinde TurkNet’in ping süreleri şöyle:

CS: GO

İstanbul: 39,72 ms

Ankara: 48,25 ms

İzmir: 38,99 ms

Bursa: 36,25 ms

Antalya: 43,08 ms

PUBG

İstanbul: 40,60 ms

Ankara: 50,19 ms

İzmir: 53,30 ms

Bursa: 46,50 ms

Antalya: 56,92 ms

Steam

İstanbul: 36,95 ms

Ankara: 48,59 ms

İzmir: 39,23 ms

Bursa: 36,25 ms

Antalya: 43,08 ms

Twitch (Yayın için)

İstanbul: 36,49 ms

Ankara: 46,49 ms

İzmir: 44,49 ms

Bursa: 47,49 ms

Antalya: 53,49 ms

Kendi şehrinizdeki ping sürelerini merak ediyorsanız kaynak bölümündeki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.