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    Speedtest 2022 ilk çeyrek sonuçları açıklandı: Turknet birinci

    Speedtest'in 2022 ilk çeyrek sonuçlarını açıklandı. Türkiye’nin ortalama indirme hızı ne kadar? Türkiye’deki en hızlı internet servis sağlayıcısı hangisi? Yanıtlar haberimizde.
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    Speedtest 2022 ilk çeyrek sonuçları açıklandı
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    Hız testi platformu Speedtest, 2022 ilk çeyrekte Türkiye'deki sabit internet kullanıcılarının hız testi raporunu açıkladı. Türkiye’nin ortalama indirme hızı, upload hızı ve en hızlı internet servis sağlayıcıları belli oldu. TurkNet, indirme, upload ve gecikme hızında liderliği elde etti.

    Türkiye 101. sırada

    Türkiye’deki sabit internet kullanıcıları ortalama 29,08 Mbps indirme, 5,69 Mbps yükleme (upload) ve 9 ms gecikme hızı elde etti. Türkiye, indirme hızı bakımından 182 ülke arasında 101. sırada yer aldı.

    Ortalama indirme hızları

    Speedtest 2022 ilk çeyrek sonuçları açıklandı
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    2022 ilk çeyreğini kapsayan Speedtest sabit internet raporuna göre en iyi ortalama indirme hızını 47,43 Mbps ile TurkNet sundu. Ardından 38,39 Mbps ile Turksat Kablo ve 33,28 Mbps ile Turkcell geliyor. Türk Telekom, beş firma içinde en yavaşı oldu.

    Ortalama gecikme süresi

    Speedtest 2022 ilk çeyrek sonuçları açıklandı
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    Ortalama gecikme süresine baktığımızda ise 7 ms ile en düşük gecikmeyi Turknet sunuyor. Turkcell ve Türk Telekom, 9 ms ile ikinciliği paylaşıyor.

    Consistency Score

    Speedtest 2022 ilk çeyrek sonuçları açıklandı
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    Speedtest, Consistency Score (tutarlılık skoru) adını verdiği bir değer ile İSS’lerin tutarlılığını ölçüyor. Bu değer, hız testlerinin yüzde kaçının en az 25 Mbps download ve 3 Mbps upload hızı sunduğunu ifade ediyor. TurkNet’in bu değerde de lider olduğunu görüyoruz. TurkNet kullanıcıları tarafından yapılan hız testlerinin yüzde 76,8’inde en az 25 Mbps indirme ve 3 Mbps yükleme hızı elde edilmiş.

    En hızlı şehirler

    Speedtest 2022 ilk çeyrek sonuçları açıklandı
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    Şehirlere göre ortalama indirme hızı kıyaslamanda birinci sırada İstanbul yer alırken ardından Ankara ve Adana geliyor. Upload sıralamasında ise ilk üç sırayla İstanbul, İzmir ve Ankara olarak belirlenmiş.

    Speedtest’in 2022 ilk çeyrek raporu hakkında daha fazla bilgi için kaynak bölümündeki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

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    NewSphere 20 saat önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 20 saat önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 21 saat önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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