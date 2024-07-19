Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan küresel yazılım krizi açıklaması: Siber saldırı yok

Siber saldırı söz konusu değil
Havalimanları, bankalar ve hastaneler dahil olmak üzere çok sayıda şirket, internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşamaya başladı. Türkiye'yi de etkileyen soruna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi.
Bakan Uraloğlu, "İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Buradaki aksaklıkların önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur.
Bunun tekerrür etmemesi için gerekli önlemleri planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. Bir siber saldırı söz konusu değildir." dedi.
ABD'li teknoloji devi Microsoft da hizmet kesintilerinin ardından “hafifletici önlemler” aldığını açıkladı. Şirket, sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir gönderide şu ifadeleri kullandı:
"Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. Bu olayı en yüksek öncelik ve acil bir şekilde ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan Microsoft 365 uygulamaları için çözüm üretmeye devam ediyoruz."
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https://www.donanimhaber.com/pc-laptop-mavi-ekran-hatasi-cozumu-nedir--172454Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.