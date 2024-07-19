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    Anlık Bildirim

    Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan küresel yazılım krizi açıklaması: Siber saldırı yok

    Dünya genelinde yazılım sistemlerinde yaşanan sorun havayollarını, medyayı ve bankaları etkiledi. Konuya dair açıklama yapan Bakan Uraloğlu, siber saldırı olmadığını söyledi.
    Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan küresel yazılım krizi açıklaması
    Dünya genelinde yazılım sistemlerinde sabah saatlerinde sorun yaşanmaya başladı. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un yeni güncelleme nedeniyle sisteminde yaşanan arıza, dünyada birçok sektörü de etkiledi.

    Siber saldırı söz konusu değil

    Havalimanları, bankalar ve hastaneler dahil olmak üzere çok sayıda şirket, internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşamaya başladı. Türkiye'yi de etkileyen soruna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi.

    Bakan Uraloğlu, "İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Buradaki aksaklıkların önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur.

    Bunun tekerrür etmemesi için gerekli önlemleri planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. Bir siber saldırı söz konusu değildir." dedi.

    ABD'li teknoloji devi Microsoft da hizmet kesintilerinin ardından “hafifletici önlemler” aldığını açıkladı. Şirket, sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir gönderide şu ifadeleri kullandı:

    "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. Bu olayı en yüksek öncelik ve acil bir şekilde ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan Microsoft 365 uygulamaları için çözüm üretmeye devam ediyoruz."

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    https://www.donanimhaber.com/pc-laptop-mavi-ekran-hatasi-cozumu-nedir--172454

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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