TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur 100'üncü uçuşunu gerçekleştirdi

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli Aksungur İHA'nın milli motor TEI-PD170 ile birlikte 100'üncü uçuşunu gerçekleştirdiğini belirtti.

Aksungur, 100'üncü uçuşunu gerçekleştirdi

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur İHA, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından üretilen TEI-PD170 motorla ilk kez 2023 Kasım ayında 2 saat 30 dakika boyunca uçarak 30 bin feetlik yüksekliğe ulaşmıştı.

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TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen Aksungur'un, milli motorla güçlenmeye devam ettiği belirtilerek "Aksungur yüksek faydalı yük kapasiteli İHA, milli motor TEI-PD170 ile 100'üncü uçuşunu gerçekleştirdi" denildi.

Aksungur'un 30 bin feet azami irtifaya çıkabildiği ve tek sortide 45 saat uçuş yapabildiği belirtilerek, toplamda 520 saat uçuş gerçekleştirdiği bilgisi de paylaşıldı. Gece-gündüz her türlü hava koşulunda istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevi gerçekleştirebilen Aksungur, 750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

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