Tesla’nın “milyon millik pilleri”, elektrikli otomobilleri benzinli araç fiyatlarına çekebilir

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Tesla’nın bir süredir üzerinde çalıştığı ve Mayıs ayı sonlarına doğru düzenlenecek Pil Günü adı verilen etkinlikte duyuracağı yeni pil teknolojisi, elektrikli otomobil sektöründe çığır açmaya hazırlanıyor. Şirketin “milyon millik pil” adını verdiği teknoloji ile üretilecek düşük maliyetli ve uzun ömürlü pillerin elektrikli otomobil fiyatlarını, benzinli rakipleriyle aynı hatta daha da düşük oranlara çekebileceği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni araçlarda zorunlu olacak güvenlik sistemleri belirlendi"

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Tesla, Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) isimli Çin merkezli şirket ve Kanada Dalhouise Üniversitesi’nde görev yapan Jeff Dahl ile ekibi tarafından geliştirilen teknoloji, kobalt oranı düşük ya da sıfır kobalt kullanılan lityum-iyon pillere dayanıyor. Jeff Dahl’ın elektrikli araç ve enerji depolama alanlarında kullanılan lityum-iyon pil teknolojisine yön veren isim olarak bilindiğini hatırlatalım.

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Pillerde kullanılan kimyasal katkı malzemeleri ve kaplamaların piller üzerindeki iç stresi azalttığı ve böylece daha fazla ve uzun süreli enerji depolayan ürünler ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Adeta dokuz canlı olan piller, elektrikli otomobillerdeki ömrü tamamlanınca enerji nakil hatlarında kullanılmaya devam edilebilecek.

Tesla’nın üretim maliyetlerini düşürmek için ortaya attığı fikir ise terafactory adlı fabrikalar. Şirketin Nevada'da bulunan gigafactory’sinden 30 kat kadar daha büyük olacak bu fabrikalarda büyük ölçüde otomasyona dayanan ve yüksek hızda üretim yapılması planlanıyor.

İlk olarak Çin pazarında göreceğiz

Milyon millik pillerin ilk etapta Tesla Model 3 araçlarda kullanılması bekleniyor. Uzmanlar, pillerin bu yılın sonlarına ya da 2021’in ilk aylarında öncelikle Çin’de kullanıma sokulacağını söylerken söz konusu teknolojinin takip eden süreçte diğer Tesla araçlar ile Kuzey Amerika pazarında görüleceğini belirtmiş.

Kilowatt saat başına 100 dolar bandındaki fiyatıyla elektrikli araçları daha ulaşılabilir hale getirmesi beklenen piller, bakalım söylendiği gibi etkili olabilecek mi?

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