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    Tesla’nın “milyon millik pilleri”, elektrikli otomobilleri benzinli araç fiyatlarına çekebilir

    Tesla'nın Mayıs ayı sonunda düzenleyeceği Pil Günü etkinliğinde duyuracağı pil teknolojisi ile elektrikli otomobillerin, fiyat anlamında benzinli rakipleriyle yaraşacak seviyeye geleceği söyleniyor.
    1 gün
    5,9b
    33
    20
    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Tesla’nın “milyon millik pilleri”, elektrikli otomobilleri benzinli araç fiyatlarına çekebilir
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    Tesla’nın bir süredir üzerinde çalıştığı ve Mayıs ayı sonlarına doğru düzenlenecek Pil Günü adı verilen etkinlikte duyuracağı yeni pil teknolojisi, elektrikli otomobil sektöründe çığır açmaya hazırlanıyor. Şirketin “milyon millik pil” adını verdiği teknoloji ile üretilecek düşük maliyetli ve uzun ömürlü pillerin elektrikli otomobil fiyatlarını, benzinli rakipleriyle aynı hatta daha da düşük oranlara çekebileceği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni araçlarda zorunlu olacak güvenlik sistemleri belirlendi"

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    Tesla, Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) isimli Çin merkezli şirket ve Kanada Dalhouise Üniversitesi’nde görev yapan Jeff Dahl ile ekibi tarafından geliştirilen teknoloji, kobalt oranı düşük ya da sıfır kobalt kullanılan lityum-iyon pillere dayanıyor. Jeff Dahl’ın elektrikli araç ve enerji depolama alanlarında kullanılan lityum-iyon pil teknolojisine yön veren isim olarak bilindiğini hatırlatalım.

    Tesla’nın “milyon millik pilleri”, elektrikli otomobilleri benzinli araç fiyatlarına çekebilir
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    Pillerde kullanılan kimyasal katkı malzemeleri ve kaplamaların piller üzerindeki iç stresi azalttığı ve böylece daha fazla ve uzun süreli enerji depolayan ürünler ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Adeta dokuz canlı olan piller, elektrikli otomobillerdeki ömrü tamamlanınca enerji nakil hatlarında kullanılmaya devam edilebilecek.

    Tesla’nın üretim maliyetlerini düşürmek için ortaya attığı fikir ise terafactory adlı fabrikalar. Şirketin Nevada'da bulunan gigafactory’sinden 30 kat kadar daha büyük olacak bu fabrikalarda büyük ölçüde otomasyona dayanan ve yüksek hızda üretim yapılması planlanıyor.

    İlk olarak Çin pazarında göreceğiz

    Milyon millik pillerin ilk etapta Tesla Model 3 araçlarda kullanılması bekleniyor. Uzmanlar, pillerin bu yılın sonlarına ya da 2021’in ilk aylarında öncelikle Çin’de kullanıma sokulacağını söylerken söz konusu teknolojinin takip eden süreçte diğer Tesla araçlar ile Kuzey Amerika pazarında görüleceğini belirtmiş.

    Kilowatt saat başına 100 dolar bandındaki fiyatıyla elektrikli araçları daha ulaşılabilir hale getirmesi beklenen piller, bakalım söylendiği gibi etkili olabilecek mi?



    Kaynakça https://www.digitaltrends.com/news/teslas-million-mile-battery-could-finally-make-electric-cars-affordable/ https://www.reuters.com/article/us-autos-tesla-batteries-exclusive/exclusive-teslas-secret-batteries-aim-to-rework-the-math-for-electric-cars-and-the-grid-idUSKBN22Q1WC Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 1 gün en beğenilen
    Amerika ve Avrupa’da yaşayan gurbetçi kardeşlerimiz için harika haber. Böylelikle hem çok ucuza araç alıp hemde yakıt maliyetlerini aşağı çekmiş olurlar. Gerçekten çok güzel gelişme onlar adına sevindim.
    Amerika ve Avrupa’da yaşayan gurbetçi kardeşlerimiz için harika haber. Böylelikle hem çok ucuza araç alıp hemde yakıt maliyetlerini aşağı çekmiş olurlar. Gerçek...
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    1 Yanıt Yanıtla +44
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    mokoko_TR 21 sa. yeni yorumcu fhrstw
    helal adanalı celal bide yurdunda yaşayan insanlar için sevinebilseniz , ağız dolusu hakaret etmesiniz inanacağız..
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    captain320 22 sa.
    Yurt dışında yaşayan insanlar için sevindirici bir gelişme biz tabiki bundan nasibimizi alamıyacağız 10 liralık pil bizde 100 lira olacağı için hiç bir şey hissetmicez youtube dan teknolojik gelişmeleri izlemeye devam daha ötesini yapamıyoruz kullanamıyoruz sağlık olsun
    Yurt dışında yaşayan insanlar için sevindirici bir gelişme biz tabiki bundan nasibimizi alamıyacağız 10 liralık pil bizde 100 lira olacağı için hiç bir şey his...
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    Yanıtla +11
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 21 sa.
    aylık pil ile alakalı yeni gelişme haberini okudunuz gelecek ay görüşmek üzere
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 14 sa.
    Pil günü ne😃 kadınların altın günü gibi
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    AsiretinMarjinalCocugu (Liceli ) 18 sa.
    Dün gece uyku tutmadı, bugün düşündüm durdum neden diye



    Şimdi anlıyorum ki ne zamandır Tesla haberi okumuyormuşum, bugün rahat bir uyku çekerim
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    ComertSoylu (Selahaddin Eyyubi El Kürdi ) 18 sa.
    Bizimkiler daha kimlik sorununu çözemedi 600 yıldır. Elektrikli piller bizim neyimize
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    mokoko_TR 14 sa. yeni yorumcu ComertSoylu
    bizimkiler familyasın da sen ve sülalende bulunuyor deilmi ?
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    Murat.Ak (Murat Ak) 20 sa.
    Herhangi bir mühendis yada iş sahibi için güzel haber, eğer başka bir ülkede yaşasaydınız
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 20 sa.
    Elektrik faturalarına vergi düzenlemesi :D
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    afsin07 (Hüseyin Afşin Bozkurt) 21 sa.
    Koyarız vergiyi açarız farkı sorun değil pil farkı vergisi koy gitsin vatandaşa
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    Nemesis-Prime 21 sa.
    Keşke elektrikli ve hibrit motorlu otomobillere teşvik gelse. Artık son teknoloji ürünü olan bu motorların ülkemizde yaygınlaşması güzel olurdu.
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    djdon (Ömer Demir) 21 sa.
    İnşallah Almanya pazarına da geç kalınmadan kullanıma sokulur, Alamancı akrabalarımız buraya geldiğinde bizlerde tadarız onlar sayesinde.
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 21 sa.
    aylık pil ile alakalı yeni gelişme haberini okudunuz gelecek ay görüşmek üzere
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    bulentcandan (Bülent CANDAN) 22 sa.
    Pil, 27 Mayıs'ta tanıtılacak diye biliyorum.



    Öte yandan; Türkiye'de mesela Model S P100D'nin yıllık MTV tutarı 11.481 TL'den başlar. Hayırlısı olsun...
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    5894 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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