TUSAŞ'ın insansız helikopteri Kargo İHA ilk kez Paris'te sergileniyor

Döner kanatlı yapıya sahip Kargo İHA, kargo ve lojistik sektöründe insansız şekilde taşımacılık yapılmasını sağlayacak. Kargo İHA, 80 kilogram yükü 1 saat, 50 kilogram yükü 3 saat taşıyabiliyor. Kargo İHA’nın uçuş testlerine başlandı. Savunma Sanayii Başkanlığı’na 2 ay içinde teslim edilebilir hale getirilmesi planlanıyor. Kargo İHA’nın 250-300 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip daha gelişmiş versiyonu için çalışmalara başlandı.
TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, bu ürünün insansız helikopter teknolojisini geliştirmek için ilk adım olduğunu belirtiyor. Sonraki aşamalarda gemiye konuşlanabilecek verisyonları ve daha fazla faydalı yük taşıyacak büyük versiyonlarının geliştirilmesi hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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