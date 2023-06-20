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    TUSAŞ'ın insansız helikopteri Kargo İHA ilk kez Paris'te sergileniyor

    TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız helikopter Kargo İHA, Paris Airshow'da vitrine çıktı. Kargo İHA, otonom şekilde kargo taşıyabilecek.                       
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    TUSAŞ'ın insansız helikopteri Kargo İHA ilk kez sergileniyor Tam Boyutta Gör
    İnsansız ve insanlı hava araçlarıyla dikkat çeken Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yeni ürününü ilk kez görücüye çıkardı. TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız kargo helikopter modeli Kargo İHA, Paris Airshow’da sergileniyor.

    Döner kanatlı yapıya sahip Kargo İHA, kargo ve lojistik sektöründe insansız şekilde taşımacılık yapılmasını sağlayacak. Kargo İHA, 80 kilogram yükü 1 saat, 50 kilogram yükü 3 saat taşıyabiliyor. Kargo İHA’nın uçuş testlerine başlandı. Savunma Sanayii Başkanlığı’na 2 ay içinde teslim edilebilir hale getirilmesi planlanıyor. Kargo İHA’nın 250-300 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip daha gelişmiş versiyonu için çalışmalara başlandı.

    TUSAŞ'ın insansız helikopteri Kargo İHA ilk kez sergileniyor Tam Boyutta Gör
    Kargo İHA otonom uçuş gerçekleştirebiliyor ve otonom iniş-kalkış yapabiliyor. Kargoyu kargo üssünden alıp, hedef kargo üssüne otonom şekilde bırakıyor. İlerleyen versiyonlarda, üs olmayan bölgelere de sadece koordinat bilgisiyle kargo teslim edebilmesi sağlanacak.

    TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, bu ürünün insansız helikopter teknolojisini geliştirmek için ilk adım olduğunu belirtiyor. Sonraki aşamalarda gemiye konuşlanabilecek verisyonları ve daha fazla faydalı yük taşıyacak büyük versiyonlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

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