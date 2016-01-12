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tvOS 9.2 güncellemesi, Apple TV’ye klavye desteği getiriyor

Apple’ın yeni yayınladığı ve geliştiricilerin kullanımına sunulan tvOS 9.2 güncellemesi, Bluetooth klavye, uygulama klasörleri gibi yeni özellikleri Apple TV’ye getiriyor.
3 yıl
4,5b
1
17
Televizyonlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dördüncü nesil Apple TV ile iOS sürümünün özelleştirilmiş bir parçası olarak geliştirilmeye başlanan tvOS, tüm sürümlerde yeni özellikler ile desteklenmişti. Mesela 9.1 sürümünde Siri’nin Apple Music entegrasyonu sağlanmıştı. Bu sayede mesela Adele’in son çıkan albümünü çalar mısın dediğinizde Siri size istediğiniz şarkıyı açabilir hale gelmişti.
tvOS 9.2 güncellemesi, Apple TV’ye klavye desteği getiriyor
 

tvOS 9.2 de bu odakta gayet ilgi çekici özellikler ile geliyor. Bunlardan ilki Bluetooth klavye desteği. Zaten kumandanın Bluetooth ile haberleştiğini biliyorduk. Şimdi bu destek, üçüncü taraf aksesuarlara da açılmış oldu. Kumanda kullanışlılık anlamında metin girişi için kullanmaya alıştıktan sonra yeterli seviyede olsa da uzun metinlerin girişi için işe yarayabilir.

Bu arada bir güzel diğer yenilik ise klasörleme desteği oldu. Artık ana ekranda uygulamalar farklı klasörler altında toplanabilecek. Siri’nin destekli dillerini de artıran Apple bu sürümde Türkçe için bir destek ne yazık ki sunmadı. Ayrıca geliştiricilerin uygulamalarına harita ekleyebilmesi için MapKit desteğinin gelmesi de son derece önemli.

Tüm bunlara ek olarak iTunes’ın sahip olduğu zengin Podcast alt yapısı tvOS 9.2 ile Apple TV’ye de açılmış oluyor. Ayrıca uygulama geçiş ekranında da küçük görsel iyileştirmeler yapılmış durumda. An itibariyle geliştiriciler için sunulmuş ilk beta’sı yayınlanan güncellemenin yılın ilk çeyreği içinde tüm Apple TV sahiplerine sunulmuş olmasını bekliyoruz.
Aşağıdan dördüncü nesil Apple TV incelememize göz atabilirsiniz:

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eysem1453 3 yıl
Web browser gelmedikten sonra alınmaz
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veteriner69 3 yıl en beğenilen muticoo
muticoo

web browser yeni nesil tv lerde var, cebinde var, tabletinde var. Apple TV de n yapacaksınız.?

Doğru soru: Yeni nesil TV ler de herşey var, Apple TV 'yi ne yapacaksınız? olmalıydı bence :)
muticooweb browser yeni nesil tv lerde var, cebinde var, tabletinde var. Apple TV de n yapacaksınız.?Doğru soru: Yeni n...
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1 Avatar
ylmzsngl 3 yıl
İnceleme için teşekkürler. Apple cihazlarını TV'ye bağlayabilecerğimiz bir -kablo-aparat olmadığı için mecburen bu cihazı almak gerekiyor. Yüksek fiyat zaten bir apple geleneği.
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broodofqueen 3 yıl
Web browser için Apple TV alınmaz zaten. Bu işi yeni nesil TV'ler görüyor. Philips TV'ler Android, Samsung Tizen, LG WebOS işletim sistemleri ile geliyor. Hepsinde hem uygulama mağazaları, hem de web tarayıcısı var. Eski nesil TV'lwer içinse çıbıh bilgisayarlar var mesela.. Windows 10 işletim sistemli olanları dahi mevcut piyasada. Apple TV, Apple ekosistemine dahil, orjinal içerik tüketicileri için tasarlanmış bir cihaz. Korsan kullanım için daha ucuz ve daha kolay yöntemler var. Apple TV bu iş için gereksiz ve pahalı.
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muticoo 3 yıl
web browser yeni nesil tv lerde var, cebinde var, tabletinde var. Apple TV de n yapacaksınız.?
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veteriner69 3 yıl muticoo
muticoo

web browser yeni nesil tv lerde var, cebinde var, tabletinde var. Apple TV de n yapacaksınız.?

Doğru soru: Yeni nesil TV ler de herşey var, Apple TV 'yi ne yapacaksınız? olmalıydı bence :)
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veteriner69 3 yıl
Vay canına!
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ProsesMuhendisi 3 yıl
Merhanba 1080p video izlerken kare atlaması ya da lag mı geliyor? Yoksa bana mı öyle geldi acaba?
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esmerbuyucu 3 yıl
O kadar uygulama marketi yaptılar ama hala tarayıcı diyorlar maksatları belli bana kalırsa.
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NRLLH42 3 yıl
Şu cihazın tarayıcısı olsun direk alırım
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veteriner69 3 yıl NRLLH42
NRLLH42

Şu cihazın tarayıcısı olsun direk alırım

Direk niye alacaksınız? Elektrik direği mi?
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Xtrud 3 yıl
Resmen innovasyon oha!
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Doom II 3 yıl
web browser konulmamasının iki ihtimali var gibi gözüküyor biri herkesin tahmin edebileceği üzere korsan medyayı engellemek ki bu kadar saçma bir korsan tedbiri görülmemiş olsun, ikinci ihtimal ise mac mininin ucundan da olsa bir pay kapması ki çok farklı cihazlar olmalarına rağmen safarili ucuz bir apple cihazı bunu sağlayabilir.
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Crashlone 3 yıl
Ben bu desteğin Apple TV 3'de geleceğini düşünmüştüm apple şaşırtmaya başladı...
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