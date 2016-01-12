tvOS 9.2 güncellemesi, Apple TV’ye klavye desteği getiriyor

Dördüncü nesil Apple TV ile iOS sürümünün özelleştirilmiş bir parçası olarak geliştirilmeye başlanan tvOS, tüm sürümlerde yeni özellikler ile desteklenmişti. Mesela 9.1 sürümünde Siri’nin Apple Music entegrasyonu sağlanmıştı. Bu sayede mesela Adele’in son çıkan albümünü çalar mısın dediğinizde Siri size istediğiniz şarkıyı açabilir hale gelmişti.

Tüm bunlara ek olarak iTunes’ın sahip olduğu zengin Podcast alt yapısı tvOS 9.2 ile Apple TV’ye de açılmış oluyor. Ayrıca uygulama geçiş ekranında da küçük görsel iyileştirmeler yapılmış durumda. An itibariyle geliştiriciler için sunulmuş ilk beta’sı yayınlanan güncellemenin yılın ilk çeyreği içinde tüm Apple TV sahiplerine sunulmuş olmasını bekliyoruz.

Aşağıdan dördüncü nesil Apple TV incelememize göz atabilirsiniz:

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tvOS 9.2 de bu odakta gayet ilgi çekici özellikler ile geliyor. Bunlardan ilki Bluetooth klavye desteği. Zaten kumandanın Bluetooth ile haberleştiğini biliyorduk. Şimdi bu destek, üçüncü taraf aksesuarlara da açılmış oldu. Kumanda kullanışlılık anlamında metin girişi için kullanmaya alıştıktan sonra yeterli seviyede olsa da uzun metinlerin girişi için işe yarayabilir.Bu arada bir güzel diğer yenilik ise klasörleme desteği oldu. Artık ana ekranda uygulamalar farklı klasörler altında toplanabilecek. Siri’nin destekli dillerini de artıran Apple bu sürümde Türkçe için bir destek ne yazık ki sunmadı. Ayrıca geliştiricilerin uygulamalarına harita ekleyebilmesi için MapKit desteğinin gelmesi de son derece önemli.