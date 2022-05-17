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    Twitch bit dolandırıcılığında yeni gelişme: 8 ilde 18 kişi gözaltına alındı!

    Twitch'te sahte bit dolandırcılığına (fake bit) katıldığı ve çalıntı kredi kartlarıyla dolandırıcılık operasyonu yapıldığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı olan 18 şüpheli gözaltına alındı.
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    Twitch fake bit operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı
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    Twitch’te yaklaşık 6 ay önce gün yüzüne çıkan bit bağış dolandırıcılığı hakkında 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Çalıntı kredi kartlarıyla bağış yaptıkları öne sürülen 19 kişiden 18’i gözaltına alındı.

    İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 18 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildiği duyuruldu.

    Neler olmuştu? Fake bit olayı nedir?

    Binlerce kişinin kredi kartı bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, Twitch’te anlaştıkları yayıncılara bit bağışı yapıyor ve elde ettikleri geliri bölüşüyordu. Çalıntı kredi kartları ile uzun süredir bağış yapıldığı ve milyonlarca liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Aralarında ünlü yayıncıların da bulunduğu onlarca Twitch yayıncısı, bu dolandırıcılık şebekesi ile iş birliği yaptı.

    Sahte bit bağışı, Twitch'teki veri sızıntısının ardından ortaya çıktı. Twitch veritabanındaki bağış bilgilerinin sızmasıyla birlikte hangi kanalın ne kadar bit bağışı aldığı bilgisi belli olmuştu. Türkiye’deki bazı küçük kanalların yüksek miktarlarda bağış aldığının anlaşılması üzerine, çalıntı kredi kartlarıyla sahte bağış yapıldığı ortaya çıktı.

    Daha önceki operasyonda 39 kişi gözaltına alınmış ve 2’si tutuklanmıştı. Bugünkü operasyonla 18 kişi daha gözaltına alındı.

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    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    U
    uberburak 1 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 1 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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