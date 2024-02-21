Twitch'in rakibi Kick'e erişim engeli getirildi

Tam Boyutta Gör Twitch’e rakip canlı yayın platformu Kick hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından geçen hafta soruşturma başlatılmıştı. Bugün itibarıyla Kick’e Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.

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Erişim engelinin sitedeki yasadışı bahis hakkında olduğu tahmin ediliyor. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılarda yasadışı bahis ve kumarın suç olduğu belirtiliyor.

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Twitch’in en büyük rakiplerinden biri olan Kick, platformuna ünlü yayıncıları çekmek için özel anlaşmalara imza attı. Twitch’in en büyük yayıncılarında xQC ile 100 milyon dolar karşılığında iki yıllık anlaşma imzaladı. Hikaru Nakamura, Nickmercs ve Adin Ross gibi ünlü yayıncıları da platforma kattı. Türkiye’de de birçok ünlü Twitch yayıncısı Kick'e geçiş yapmıştı.

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