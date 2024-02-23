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    Anlık Bildirim

    Kumar yayınları nedeniyle Twitch'e erişim engeli getirildi!

    Popüler canlı yayın platformu Twitch'e Türkiye'den erişim engellendi. Twitch neden engellendi? Twitch erişim engelli hakkında detaylar haberimizde.                   

    Twitch'e erişim engeli getirildi! Twitch neden engellendi? Tam Boyutta Gör

    Popüler canlı yayın platformu Twitch'e Türkiye'den erişim engeli getirildi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla BTK tarafından Twitch'e erişim engeli başlatıldı.

    Twitch neden engellendi?

    Geçtiğimiz günlerde kumar yayınları barındırdığı için Kick.com'a erişim engeli getirilmişti. Bu defa kumar yayınlarına ev sahipliği yapan Twitch.tv'ye aynı nedenle erişim engeli uygulanmaya başladı. Twitch'teki "Casino" kategorisinde yasa dışı kumar ve bahis canlı yayınları bulunuyor. Kullanıcılar burada yayın açabiliyor veya yayınları seyredebiliyor. Yasa dışı bahis yayınları nedeniyle Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından erişim kararı getirildi.

    Twitch'e erişim engeli getirildi! Twitch neden engellendi? Tam Boyutta Gör

    BTK'nin web sitesinde, Twitch.tv'ye getirilen erişim engeli hakkında şu ifadelere yer verildi:

    "twitch.tv, 22/02/2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir." 

    Twitch'in Türkiye'de yayına devam edebilmesi için platformdaki yasa dışı bahis ve kumar yayınlarını Türkiye'den kullanıcılara kapatması gerekiyor. Twitch'in nasıl bir adım atacağı bilinmiyor. Henüz Twitch'ten herhangi bir açıklama yapılmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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