Kumar yayınları nedeniyle Twitch'e erişim engeli getirildi!

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Popüler canlı yayın platformu Twitch'e Türkiye'den erişim engeli getirildi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla BTK tarafından Twitch'e erişim engeli başlatıldı.

Twitch'in rakibi Kick'e erişim engeli getirildi 2 gün önce eklendi

Twitch neden engellendi?

Geçtiğimiz günlerde kumar yayınları barındırdığı için Kick.com'a erişim engeli getirilmişti. Bu defa kumar yayınlarına ev sahipliği yapan Twitch.tv'ye aynı nedenle erişim engeli uygulanmaya başladı. Twitch'teki "Casino" kategorisinde yasa dışı kumar ve bahis canlı yayınları bulunuyor. Kullanıcılar burada yayın açabiliyor veya yayınları seyredebiliyor. Yasa dışı bahis yayınları nedeniyle Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından erişim kararı getirildi.

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BTK'nin web sitesinde, Twitch.tv'ye getirilen erişim engeli hakkında şu ifadelere yer verildi:

"twitch.tv, 22/02/2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir."

Twitch'in Türkiye'de yayına devam edebilmesi için platformdaki yasa dışı bahis ve kumar yayınlarını Türkiye'den kullanıcılara kapatması gerekiyor. Twitch'in nasıl bir adım atacağı bilinmiyor. Henüz Twitch'ten herhangi bir açıklama yapılmadı.

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