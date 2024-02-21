Tam Boyutta Gör Twitch'e rakip canlı yayın platformu Kick.com'a yasadışı kumar yayınları barındırdığı için bugün Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi. Kick yetkili, erişim engeli kararı hakkında açıklama yaptı.

Twitch'in rakibi Kick'e erişim engeli getirildi 8 sa. önce eklendi

X’te (Tiwtter) KickTRQ nickiyle paylaşım yapan Kick Türkiye yetkilisi, erişim engeli hakkında şu ifadelere yer verdi:

"BTK bizden kick'teki kumarla ilgili içerikleri kaldırmamız için bir istekte bulunmadı. Hiçbir uyarı yapmadan siteye erişimi engelledi. Kick olarak 24 saat içinde, BTK'nın isteğince sitemizdeki casino bölümünü Türkiye'den bağlanan kullanıcılar için yasaklayacağız."

BTK’nin site bilgisi sorgu sayfasında, “kick.com, 20/02/2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadelerine yer veriliyor. Kick’e girmeye çalışan kullanıcılar, yasadışı bahis ve kumarın suç olduğu hakkında bilgilendirme notuyla karşılaşıyor.

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Kick yetkilisinden erişim engeli hakkında açıklama