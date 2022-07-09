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    Elon Musk, Twitter’ı satın almaktan vazgeçti

    Teknoloji dünyasının hırçın çocuğu Elon Musk, uzun süre sürüncemede bıraktığı Twitter satış görüşmelerini feshetti. Yine olan hisseleri eriyen yatırımcıya oldu. 
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    Twitter
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    Bahar aylarında Twitter’ın en büyük hissedarı haline gelen Elon Musk sonrasında sürpriz bir şekilde satın alma görüşmelerine başlamıştı. Twitter yönetim kurulu ünlü ismin taleplerini karşılamaya çalışsa da Elon Musk görüşmeleri feshettiğini duyurdu.

    Elon Musk’tan Twitter’a şok

    Twitter ağında bulunan bot hesapların yüzde 5 oranından daha fazla olduğunu düşünen ünlü isim, gelir üretmeyen bu kitleye para vermek istemiyordu. Twitter ise ağ etkileşim istatistiklerini Elon Musk’a açarak bir nevi alttan almaya çalışmıştı.

    Twitter yönetim kurulu satın almayı onaylamasına rağmen Elon Musk dün yaptığı açıklamada vazgeçtiğini duyurdu. Görüşmelerde birden çok maddenin ihlal edildiğini iddia eden Musk, Twitter hisselerinin yüzde 6 düşmesine neden oldu. Bundan sonra 1 milyar dolarlık bir tazminat söz konusu olacak ancak tarafların etki durumuna göre net miktar belirlenecek.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 2 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 2 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 3 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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