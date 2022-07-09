Elon Musk, Twitter’ı satın almaktan vazgeçti

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Bahar aylarında Twitter’ın en büyük hissedarı haline gelen Elon Musk sonrasında sürpriz bir şekilde satın alma görüşmelerine başlamıştı. Twitter yönetim kurulu ünlü ismin taleplerini karşılamaya çalışsa da Elon Musk görüşmeleri feshettiğini duyurdu.

Elon Musk’tan Twitter’a şok

Twitter ağında bulunan bot hesapların yüzde 5 oranından daha fazla olduğunu düşünen ünlü isim, gelir üretmeyen bu kitleye para vermek istemiyordu. Twitter ise ağ etkileşim istatistiklerini Elon Musk’a açarak bir nevi alttan almaya çalışmıştı.

Elon Musk, Twitter'ı satın almaktan vazgeçmiş olabilir 9 sa. önce eklendi

Twitter yönetim kurulu satın almayı onaylamasına rağmen Elon Musk dün yaptığı açıklamada vazgeçtiğini duyurdu. Görüşmelerde birden çok maddenin ihlal edildiğini iddia eden Musk, Twitter hisselerinin yüzde 6 düşmesine neden oldu. Bundan sonra 1 milyar dolarlık bir tazminat söz konusu olacak ancak tarafların etki durumuna göre net miktar belirlenecek.

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