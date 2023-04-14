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    Twitter’da abonelik dönemi: İçerik oluşturuculara yeni gelir kapısı

    Twitter, Süper Takip özelliğini yeniden markalayarak Abonelikler adı altında sunmaya başlıyor. Bu özellik içerik oluşturucularına yeni bir gelir kapısı oluşturmayı hedefliyor.
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    Twitter Abonelikler açıldı: İçerik oluşturuculara ek gelir kapısı Tam Boyutta Gör
    Twitter, bazı özel içeriklere erişmek için bir hesaba abone olmanızı sağlayan "Süper Takipler" özelliğini "Abonelikler" olarak yeniden adlandırıyor. Twitter'ın sahibi Elon Musk, özelliği duyururken halihazırda ayarların "Para Kazanma" bölümünde bulabileceğinizi belirtti. Özellik şimdilik Türkiye’de aktif değil.

    Twitter Abonelikler nedir?

    Twitter Abonelikler açıldı: İçerik oluşturuculara ek gelir kapısı Tam Boyutta Gör
    Süper Takipler ilk olarak Şubat 2021'de duyurulmuştu ve gördüğüm kadarıyla Twitter Abonelikler, aynı özelliklerin birçoğuna sahip. Abonelikler ile, özel tweet'ler, yalnızca abonelere özel Spaces yayınları ve özel abone rozetleri gibi şeyler sunulacak. Hatta Twitter, "potansiyel bonus içerik olarak haber bültenlerini ve diğer Twitter özelliklerini" dahil etmeyi umduğunu söylüyor.

    Twitter Abonelikler şartları

    Twitter Abonelikler açıldı: İçerik oluşturuculara ek gelir kapısı Tam Boyutta Gör
    Twitter’ın ayarlar menüsündeki Profesyonel Araçlar altında bulunan Para Kazanma sekmesi aracılığıyla Abonelikler kısmına ulaşılıyor. Abonelik sunmaya uygun olup olmadığınız buradan görülebiliyor. Twitter Abonelikler için en az 10.000 aktif takipçiye sahip olmanız, son 30 günde 25 tweet atmanız ve en az 18 yaşında olmanız gerekiyor. Bunu dışında daha fazla kriter var ancak kilit olanlar bunlar. Diğer kriterlere buradan ulaşabilirsiniz.

    Twitter Abonelikler ücretleri

    Twitter'a göre aylık abonelikleri 2,99 dolar, 4,99 dolar veya 9,99 dolar olarak sunabilirsiniz. Şimdilik bu özellikten yalnızca ABD’deki içerik oluşturucuları faydalanabiliyor. Abonelik satın alabilenler ise ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'daki kullanıcılar ile sınırlı.

    Twitter, içerik oluşturucuların ömür boyu kazançları 50.000 doları aşana kadar gelirlerinin yüzde 97’sinin kendilerine aktarılacağını söylüyor. İçerik oluşturucular bu miktarı aştıklarında bu oran yüzde 80’e düşüyor. Musk’ın yaptığı açıklamada ise Twitter, gelecek 12 ay boyunca içerik oluşturucuların abonelikler yoluyla kazandığı paranın hiçbirine dokunmayacak. Uygulama mağazalarının yaptıkları kesintileri de hesaba katmak gerek. Açıkçası Süper Takipler neredeyse hiç ilgi görmemişti ancak Twitter Abonelikler biraz daha fazla kitleye ulaşabilir.

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    Forumdan Konular

    imei numarası klonlanmistir, cihaz 30 gün içinde kapatilacaktir ne yapmalıyım makarna kaç günde bozulur iphone kilitli sim yazıyor yurtdışı çıkış harcı kaç gün önceden yatırılabilir kombiye fazla su bastım damlatıyor

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