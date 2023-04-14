Twitter’da abonelik dönemi: İçerik oluşturuculara yeni gelir kapısı

Twitter'a göre aylık abonelikleri 2,99 dolar, 4,99 dolar veya 9,99 dolar olarak sunabilirsiniz. Şimdilik bu özellikten yalnızca ABD’deki içerik oluşturucuları faydalanabiliyor. Abonelik satın alabilenler ise ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'daki kullanıcılar ile sınırlı.
Twitter, içerik oluşturucuların ömür boyu kazançları 50.000 doları aşana kadar gelirlerinin yüzde 97’sinin kendilerine aktarılacağını söylüyor. İçerik oluşturucular bu miktarı aştıklarında bu oran yüzde 80’e düşüyor. Musk’ın yaptığı açıklamada ise Twitter, gelecek 12 ay boyunca içerik oluşturucuların abonelikler yoluyla kazandığı paranın hiçbirine dokunmayacak. Uygulama mağazalarının yaptıkları kesintileri de hesaba katmak gerek. Açıkçası Süper Takipler neredeyse hiç ilgi görmemişti ancak Twitter Abonelikler biraz daha fazla kitleye ulaşabilir.
Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.