WhatsApp'ın çevrimdışı dosya paylaşma özelliği, yakında iOS uygulamasına geliyor

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, geçtiğimiz haftalarda kullanıcıların çevrimdışı bir şekilde yakındaki kişilerle dosya paylaşımı yapmasını sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmış ancak özelliğin iOS'ta tam olarak nasıl çalışacağı henüz kesin değildi. Bu belirsizlik ise yakın zamanlı yeni bir rapor sayesinde son buldu.

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WhatsApp'ın çevrimdışı dosya paylaşma özelliği, iOS'ta karekod okutularak gerçekleşecek

TestFlight uygulamasından iOS için en son WhatsApp beta 24.15.10.70 güncellemesi ile WhatsApp, şu anda yakınlardaki kişilerle bir dosya paylaşım özelliği üzerinde çalışmakta. Bu özelliği kullanarak kullanıcılar, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan yakınlardaki cihazlarla belgeleri, fotoğrafları, videoları ve diğer dosyaları kolayca paylaşabilecekler.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere bu özellik, Android için geliştirilmekte olandan farklı görünmekte. Çünkü Android için WhatsApp'ta benimsenen yakındaki cihaz algılama yönteminin aynısını kullanmak yerine WhatsApp iOS'ta, dosya paylaşımı qr kod okutularak gerçekleşecek. Ayrıca henüz test aşamasında olan bu özellik, dosya aktarım deneyimini önemli ölçüde artıracaktır.

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