Instagram, iPhone'a özel yeni bir bildirim ekranı test ediyor

Canlı Etkinlikler isimli yeni bildirim paneli ile arka plandaki yüklemelerin ilerlemesi görüntülenecek
Instagram, iOS'a özel uygulamasında artık yeni bir bildirim ekranı sunuyor. Böylece fotoğraf veya video yüklerken uygulamayı kapattığınızda Canlı Etkinlikler paneli üzerinden yüklemenizin son durumunu görebileceksiniz.
Instagram uygulamasını kapattıktan sonra tekrar kontrol etmek zorunda kalmadan yüklemenin çalıştığından emin olmanızı sağlayan yeni özellik, hem kilit ekranında hem de Dinamik Ada'da çalışmakta. Ayrıca henüz resmi olarak duyurulmayan Canlı Etkinlikler, şimdilik test aşamasında olduğu için çok az kullanıcıya sunuldu. Ancak yakın bir zamanda özelliğin erişime sunulması tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)