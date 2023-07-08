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    Anlık Bildirim

    Instagram, iPhone'a özel yeni bir bildirim ekranı test ediyor

    Instagram, iOS uygulaması için yeni bir bildirim paneli test ediyor. Canlı Etkinlikler isimli panel sayesinde uygulamadan çıkış yapsanız bile yüklenen gönderilerinizin son durumunu görebileceksiniz.
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    Instagram, iPhone'a özel yeni bir bildirim ekranı test ediyor Tam Boyutta Gör
    Meta'ya ait popüler sosyal medya uygulaması Instagram, geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu Twitter benzeri uygulaması Threads ile sıklıkla gündeme geldi. Ancak Meta, Instagram üzerinden de elini çekmeyerek uygulamayı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Instagram, iPhone'lara özel daha dinamik yeni bir bildirim ekranı test ediyor.

    Canlı Etkinlikler isimli yeni bildirim paneli ile arka plandaki yüklemelerin ilerlemesi görüntülenecek

    Instagram, iOS'a özel uygulamasında artık yeni bir bildirim ekranı sunuyor. Böylece fotoğraf veya video yüklerken uygulamayı kapattığınızda Canlı Etkinlikler paneli üzerinden yüklemenizin son durumunu görebileceksiniz. 

    Instagram uygulamasını kapattıktan sonra tekrar kontrol etmek zorunda kalmadan yüklemenin çalıştığından emin olmanızı sağlayan yeni özellik, hem kilit ekranında hem de Dinamik Ada'da çalışmakta. Ayrıca henüz resmi olarak duyurulmayan Canlı Etkinlikler, şimdilik test aşamasında olduğu için çok az kullanıcıya sunuldu. Ancak yakın bir zamanda özelliğin erişime sunulması tahmin ediliyor.

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    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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