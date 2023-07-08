Tam Boyutta Gör Meta'ya ait popüler sosyal medya uygulaması Instagram, geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu Twitter benzeri uygulaması Threads ile sıklıkla gündeme geldi. Ancak Meta, Instagram üzerinden de elini çekmeyerek uygulamayı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Instagram, iPhone'lara özel daha dinamik yeni bir bildirim ekranı test ediyor.

Canlı Etkinlikler isimli yeni bildirim paneli ile arka plandaki yüklemelerin ilerlemesi görüntülenecek

Instagram, iOS'a özel uygulamasında artık yeni bir bildirim ekranı sunuyor. Böylece fotoğraf veya video yüklerken uygulamayı kapattığınızda Canlı Etkinlikler paneli üzerinden yüklemenizin son durumunu görebileceksiniz.

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Instagram uygulamasını kapattıktan sonra tekrar kontrol etmek zorunda kalmadan yüklemenin çalıştığından emin olmanızı sağlayan yeni özellik, hem kilit ekranında hem de Dinamik Ada'da çalışmakta. Ayrıca henüz resmi olarak duyurulmayan Canlı Etkinlikler, şimdilik test aşamasında olduğu için çok az kullanıcıya sunuldu. Ancak yakın bir zamanda özelliğin erişime sunulması tahmin ediliyor.

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Instagram, iPhone'a özel yeni bir bildirim ekranı test ediyor