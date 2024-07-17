Tam Boyutta Gör Elon Musk, X'te yaptığı paylaşımda SpaceX'i Kaliforniya'daki Hawthorne'dan şirketin Teksas'taki Starbase adlı roket fırlatma sahasına taşımayı planladığını duyurdu. X ise San Francisco'dan Austin'e taşınacak.

Bu karar binlerce çalışanı etkileyecek

California Valisi Gavin Newsom'ın dün imzaladığı yasayla, ABD'nin en büyük eyaletindeki okulların öğretmenleri, cinsiyet kimliğiyle ilgili bilgileri, çocuğun izni olmadan ebeveynleriyle veya başka herhangi bir kişiyle paylaşmayacak.

Yasanın onaylanması sonrası Elon Musk, "Bu, bardağı taşıran son damla" dedi ve ofisleri taşıma kararını ilan etti. Musk, yaklaşık bir yıl önce Vali Newsom'a bu tür yasaların aileleri ve şirketleri, çocuklarını korumak için Kaliforniya'yı terk etmeye zorlayacağını açıkça belirttiğini söyledi.

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Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, 2021 yılında şirket merkezini Kaliforniya'daki Palo Alto'dan Austin'e taşımıştı. Musk açıklamasına ikametgahını Kaliforniya'dan, eyalet kişisel gelir vergisi olmayan Teksas'a taşıdığını da ekledi.

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Elon Musk, X ve SpaceX genel merkezlerini taşıma kararı aldı