Elon Musk, X ve SpaceX genel merkezlerini taşıma kararı aldı

Bu karar binlerce çalışanı etkileyecek
California Valisi Gavin Newsom'ın dün imzaladığı yasayla, ABD'nin en büyük eyaletindeki okulların öğretmenleri, cinsiyet kimliğiyle ilgili bilgileri, çocuğun izni olmadan ebeveynleriyle veya başka herhangi bir kişiyle paylaşmayacak.
Yasanın onaylanması sonrası Elon Musk, "Bu, bardağı taşıran son damla" dedi ve ofisleri taşıma kararını ilan etti. Musk, yaklaşık bir yıl önce Vali Newsom'a bu tür yasaların aileleri ve şirketleri, çocuklarını korumak için Kaliforniya'yı terk etmeye zorlayacağını açıkça belirttiğini söyledi.
Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, 2021 yılında şirket merkezini Kaliforniya'daki Palo Alto'dan Austin'e taşımıştı. Musk açıklamasına ikametgahını Kaliforniya'dan, eyalet kişisel gelir vergisi olmayan Teksas'a taşıdığını da ekledi.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.