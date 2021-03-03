Twitter, Android kullanıcıları için Spaces sesli sohbetlerinin beta testine başladı

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Sosyal ağ Twitter, Android cihaz kullanıcıları arasında Spaces sesli sohbet özelliğinin beta testinin başlatıldığını duyurdu. Bu özellik, geçen yılın Aralık ayı sonunda ürünün kapalı beta testinden sonra, belirli iOS cihaz sahipleri için zaten mevcuttu.

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Kişisel sesli mesajlaşma özelliği de yolda

Şirket, başlangıçta Android kullanıcılarının Spaces sanal odalarındaki mevcut sohbete yalnızca sohbet etmek için katılabileceklerini, ancak kendi sohbet odalarını oluşturamayacaklarını açıkladı. Ancak Twitter, kesin tarihi belirtmese de bu seçeneğin yakın gelecekte kullanıcılara sunulacağını duyurdu.

Twitter, son birkaç ayda hizmetin ses özelliklerinin genişlemesini hızlandırdı. Spaces platformunu beta olarak kullanıma sunmanın yanı sıra, geçtiğimiz Haziran ayında iOS'ta sınırlı sayıda kullanıcı için Sesli Tweet özelliğini başlatmıştı. Bu özellik de 140 saniyeye kadar sesli mesaj kaydetmenize ve göndermenize olanak tanıyor. Şirket geçtiğimiz ay ise Japonya, Brezilya ve Hindistan'da iOS ve Android cihazlar için kişisel sesli mesajlaşma özelliğinin başladığını duyurmuştu.

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