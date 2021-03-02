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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Youtube'dan TikTok'a rakip geliyor: Shorts

    Youtube, TikTok'a rakip olacak kısa video paylaşım özelliği Shorts'u kullanıma sundu. Şimdilik ABD'li kullanıcılara sunulan özellik, küresel çapta kullanıma da açılacak.
    02 Mart 2021, 23:30 (5 gün)
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Youtube'dan TikTok'a rakip geliyor: Shorts
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    TikTok, son birkaç yılda adeta bir fenomen haline geldi ve bir zamanlar Vine'ın yaptığı kısa video formatını geri getirdi. Şimdi ise diğer şirketler TikTok'a rakip platformlarını birbiri ardına kullanıma sunuyorlar ve bunun son örneği ise Youtube'dan geldi.

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    Önce ABD, sonra tüm dünyada kullanıma sunulacak

    En büyük video izleme platformu YouTube, TikTok'un izinden gitmeye karar verdi ve dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts hizmetini başlattı. Bu özellik şimilik beta test aşamasında, ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Youtube kullanıcıları arasında kullanıma sunuldu bile. Şirketin 12 aydır testleri devam ettirdiği belirtiliyor ve dolayısı ile de kararlı sürümün yakın bir zamanda çıkması kuvvetle muhtemel.

    YouTube Shorts beta sürümün başlarında 3.5 milyardan fazla video görüntülemesine sahipti. Bu nedenle platformdaki videoların artık daha fazla kullanıcıya ulaşacağı söylenebilir. Karşılaştırma açısından TikTok'un aylık 1 milyar aktif kullanıcıya sahip olduğunu da belirtelim. Youtube'un yeni özelliği ne zaman tüm dünyadaki kullanıcılara sunacağı ise henüz netlik kazanmış değil.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kopyaları asıllarını yaşatır, insanlar alışkanlıklarını kolay değiştirmezler Tiktok halihazırda fazlasıyla büyük bir kullanıcı sayısına sahip ve hesap sahipleri bu kopyaya geçmez. Tıpkı facebook kopyası google+ gibi bu da tutmayacak. Youtube bu hali ile zaten bir marka bir başka şeye kendini benzetmesi sadece kayıplara neden olur.
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bana geldi bile, ABD'de değilim.
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    ?Roovu (Umut Caglar) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar insanların ahlakını bozan uygulamalar değil. Onlar yasaklanınca sizin ahlaksız toplumunuz ortadan kaybolmayacak.
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    Fortune 4 5 gün ( Mesaj Silindi ) ?Roovu
    toplumumuzu ve insanımızı internet bozdu.. internetin olmadıgı zamanlarda Türk milleti gayet saygılı ve üstün ahlaklıydı.. hala da cogunluk olmasa da, bircok Türk üstün ahlaklıdır yani tamamı bozulmadı.. daha gecen gün 200 lira düsürdüm adam bankamatiğin önünden almıs götürmüs iceriye bankaya teslim etmis.. kac lira oldugu önemli değil az bir para ama o davranıs kisi karakteri hakkında bilgi veriyor..
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    O Oktanzeynep 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tiktok yasaklansın diye beklerken 2. bir vaka geliyor
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    Fortune 4 5 gün ( Mesaj Silindi )
    tiktok miktok hepsini yasaklasınlar böyle seyler toplumun ahlakını bozuyor
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    S sanapazar10 5 gün ( Mesaj Silindi )
    tiktoktan ne zaman kurtuluruz derken yenisi geliyor hayırlı olsun
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    İtalyada ilticacı (ali kurt) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Uygulama çöplüğü içinde yüzüyoruz, bende kendi sosyal uygulamamı yapcam yakında adıda tırrik
    Osurma videoları ile iletişim olcak anliyicağın insan işi değil
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    msavul4434 (Mustafa Savul) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Koskoca şirketlere bak eskiden bu tür hareketler itibar zedelemesi getirirdi. Artık fikri direk büyük bir şirket uygulayınca normal geliyor. Acayip bir dünyaya doğru gidiyoruz.
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    AribyAriana 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım gelecekte TikTok ve benzeri şeyler önemini yitirir de insanlık kazanır.
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    T th9 5 gün ( Mesaj Silindi ) AribyAriana
    tiktok vb uygulamalar ile ig,youtube,facebook gibi uygulamaların farkı yok ki.içeriği aynı,kaliteli içerik iki türde de mevcut ama çoğunluk kalitesizlerde.
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