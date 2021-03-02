Youtube'dan TikTok'a rakip geliyor: Shorts

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TikTok, son birkaç yılda adeta bir fenomen haline geldi ve bir zamanlar Vine'ın yaptığı kısa video formatını geri getirdi. Şimdi ise diğer şirketler TikTok'a rakip platformlarını birbiri ardına kullanıma sunuyorlar ve bunun son örneği ise Youtube'dan geldi.

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Önce ABD, sonra tüm dünyada kullanıma sunulacak

En büyük video izleme platformu YouTube, TikTok'un izinden gitmeye karar verdi ve dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts hizmetini başlattı. Bu özellik şimilik beta test aşamasında, ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Youtube kullanıcıları arasında kullanıma sunuldu bile. Şirketin 12 aydır testleri devam ettirdiği belirtiliyor ve dolayısı ile de kararlı sürümün yakın bir zamanda çıkması kuvvetle muhtemel.

YouTube Shorts beta sürümün başlarında 3.5 milyardan fazla video görüntülemesine sahipti. Bu nedenle platformdaki videoların artık daha fazla kullanıcıya ulaşacağı söylenebilir. Karşılaştırma açısından TikTok'un aylık 1 milyar aktif kullanıcıya sahip olduğunu da belirtelim. Youtube'un yeni özelliği ne zaman tüm dünyadaki kullanıcılara sunacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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