Twitter artık iki faktörlü kimlik doğrulaması için telefon numarası istemeyecek

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Mikro blog sitesi Twitter'dan kullanıcı güvenliği açısından önemli bir açıklama geldi. Şirketin yaptığı duyuruya göre kullanıcılar, iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini kullanabilmek için artık siseme telefon numaralarını girmek zorunda kalmayacaklar.

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SIM kart sahtekarlığı yapılamayacak

Twitter 2017 yılında platforma, iki faktörlü kimlik doğrulaması için kod üreten uygulamaları kullanma desteği ekledi. Ancak şimdiye kadar, kullanıcıların bir kimlik doğrulaması yöntemi olarak Twitter hesaplarına telefon numarası eklemesi gerekiyordu. Bugünden başlayarak artık Twitter'a bir telefon numarası vermeden hesabınızı iki faktörlü kimlik doğrulamasıyla güvence altına alabilmeniz mümkün olacak.



https://www.engadget.com/2019/11/21/twitter-2fa-phone-number/

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Daha net açıklayacak olursak, artık Twitter hesabınızda iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinigetirirseniz, sizeyerineveyagibi bir mobil güvenlik uygulamaları kanalıyla doğrulama kodları gelecek. Bu sayede deyapılarak hesabınıza erişim engellenmiş olacak. Zira bu tür bir sahtekarlık bizzat Twitter CEO'su'in başına gelmiş ve daha sonra iki faktörlü kimlik doğrulama sistemininaçıklanmıştı.