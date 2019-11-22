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    Twitter artık iki faktörlü kimlik doğrulaması için telefon numarası istemeyecek

    Twitter iki farktörlü kimlik doğrulama sisteminde yeniliğe gitti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların bu özelliği kullanmaları için telefon numaralarını girmeleri gerekmeyecek.
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    Güvenlik
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Twitter artık iki faktörlü kimlik doğrulaması için telefon numarası istemeyecek
    Tam Boyutta Gör

    Mikro blog sitesi Twitter'dan kullanıcı güvenliği açısından önemli bir açıklama geldi. Şirketin yaptığı duyuruya göre kullanıcılar, iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini kullanabilmek için artık siseme telefon numaralarını girmek zorunda kalmayacaklar.

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    SIM kart sahtekarlığı yapılamayacak

    Twitter 2017 yılında platforma, iki faktörlü kimlik doğrulaması için kod üreten uygulamaları kullanma desteği ekledi. Ancak şimdiye kadar, kullanıcıların bir kimlik doğrulaması yöntemi olarak Twitter hesaplarına telefon numarası eklemesi gerekiyordu. Bugünden başlayarak artık Twitter'a bir telefon numarası vermeden hesabınızı iki faktörlü kimlik doğrulamasıyla güvence altına alabilmeniz mümkün olacak.


    Daha net açıklayacak olursak, artık Twitter hesabınızda iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif duruma getirirseniz, size SMS yerine Authy veya Google Authenticator gibi bir mobil güvenlik uygulamaları kanalıyla doğrulama kodları gelecek. Bu sayede de SIM kart sahtekarlıkları yapılarak hesabınıza erişim engellenmiş olacak. Zira bu tür bir sahtekarlık bizzat Twitter CEO'su Jack Dorsey'in başına gelmiş ve daha sonra iki faktörlü kimlik doğrulama sisteminin elden geçirileceği açıklanmıştı.



    https://www.engadget.com/2019/11/21/twitter-2fa-phone-number/ Yorum Yaz
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