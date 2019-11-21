Trump, 2013 yılından beri Mac Pro modelleri üreten Apple fabrikasını yeniymiş gibi açtı

ABD Başkanı Donald Trump, Apple CEO'su Tim Cook ile birlikte geçtiğimiz Çarşamba günü üretim tesisini gezmek için Austin Teksas’a gitti. Basının eşliğinde yapılan bu ziyaretteki tek sorun ise, Trump'ın yeni bir tesis olarak lanse ettiği bu fabrikanın 2013 yılından beri Mac Pro üretiyor olması.
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Tim Cook hatayı düzeltmedi
Trump, Apple'ın oldukça pahalı olan Mac Pro bilgisayarlarını montajlayan Flex Ltd. adlı şirketi gezdi. Yapılan tur boyunca Trump, şirketlerin üretim tesislerini ABD'ye taşımalarının son derece işe yaradığından bahsederken şu ifadeleri kullandı: "Çok güçlü ve önemli bir tesisin başlangıcını görüyoruz. Kampanyalarımı takip eden herkes, Apple'ın tesislerini ABD'de görmek istediğimi bilir ve olan da budur."
Ancak Trump'ın bu ifadeleri kısmen doğru değil. Zira yeni açıldı gibi lanse edilen bu fabrika 2013 yılında faaliyete başladı ve Apple CEO'su Tim Cook'un ise başkanın bu hatalı sözlerini düzeltme gereği duymaması, gezinin en dikkat çeken noktası diyebiliriz. Tim Cook, 2022 yılında Austin'de açılacak ve 5 bin beyaz yakalı barındıracak olan 1 milyar dolarlık yeni kampüs hakkında da bilgiler verirken, Trump ise daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, hatasını devam ettirerek gün içinde Apple'ın Teksas'taki yeni üretim tesisini açtığını duyurdu.
https://www.engadget.com/2019/11/20/trump-mac-pro-plant/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aksam.com.tr/...
Bir de bu var.
bi minare yaptılar işleyiş yine devam etti çünkü minare dışarda yanına yapıldı
ve tabiiki camiiyi tekrar hizmete açtık diye duyurdular sanki yeniden camii yapmışlar gibi lanse ettiler :D
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