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    Trump, 2013 yılından beri Mac Pro modelleri üreten Apple fabrikasını yeniymiş gibi açtı

    ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Çarşamba günü Apple CEO'su Tim Cook ile birlikte, şirketin Teksas'ta faaliyet gösteren bir üretim tesisini gezdi ve basına ilginç açıklamalarda bulundu.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Trump, 2013 yılından beri Mac Pro modelleri üreten Apple fabrikasını yeniymiş gibi açtı
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    ABD Başkanı Donald Trump, Apple CEO'su Tim Cook ile birlikte geçtiğimiz Çarşamba günü üretim tesisini gezmek için Austin Teksas’a gitti. Basının eşliğinde yapılan bu ziyaretteki tek sorun ise, Trump'ın yeni bir tesis olarak lanse ettiği bu fabrikanın 2013 yılından beri Mac Pro üretiyor olması.

    Ayrıca Bkz. "Katlanabilir Motorola RAZR'ın Avrupa fiyatı belli oldu"

    Tim Cook hatayı düzeltmedi

    Trump, Apple'ın oldukça pahalı olan Mac Pro bilgisayarlarını montajlayan Flex Ltd. adlı şirketi gezdi. Yapılan tur boyunca Trump, şirketlerin üretim tesislerini ABD'ye taşımalarının son derece işe yaradığından bahsederken şu ifadeleri kullandı: "Çok güçlü ve önemli bir tesisin başlangıcını görüyoruz. Kampanyalarımı takip eden herkes, Apple'ın tesislerini ABD'de görmek istediğimi bilir ve olan da budur."


    Ancak Trump'ın bu ifadeleri kısmen doğru değil. Zira yeni açıldı gibi lanse edilen bu fabrika 2013 yılında faaliyete başladı ve Apple CEO'su Tim Cook'un ise başkanın bu hatalı sözlerini düzeltme gereği duymaması, gezinin en dikkat çeken noktası diyebiliriz. Tim Cook, 2022 yılında Austin'de açılacak ve 5 bin beyaz yakalı barındıracak olan 1 milyar dolarlık yeni kampüs hakkında da bilgiler verirken, Trump ise daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, hatasını devam ettirerek gün içinde Apple'ın Teksas'taki yeni üretim tesisini açtığını duyurdu.



    https://www.engadget.com/2019/11/20/trump-mac-pro-plant/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MrKattchup 23 sa. en beğenilen
    Reis Trump'ı çok etkilemiş yakında toplu açılış ve olmayan temel atma törenlerine de katılır
    2 Yanıt Yanıtla +34
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    koyunsayar 22 sa. MrKattchup
    Ekrem gibi temel atmama töreni yapmasında. Amerikalılar bir taraflariyla gülebilir
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    Denorath 15 sa.
    Temel atmama töreni yapıp bununla övünen ileri görüşlü belediye başkanımız var. En azından Trump var olan bir yeri açtım demiş. Vehametin boyutu karşılaştırılamaz bile..
    Temel atmama töreni yapıp bununla övünen ileri görüşlü belediye başkanımız var. En azından Trump var olan bir yeri açtım demiş. Vehametin boyutu karşılaştırıla...
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    einhander 6 sa.
    bana bu birşeyler hatırlattı
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    sonofmana 6 sa.
    Kemal kılıçtaroğlu ve Ekrem imamoğlu bunu beğendi.
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    por favor 10 sa.
    Kılıçdar'dan öğrendi sanırım.

    aksam.com.tr/...
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    hanahmet 11 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Bir de bu var.
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    DH Misafiri 12 sa.
    bizimkilerle aynı kafa. işleri güçleri şov ve insan kandırmak. temel atma törenlerine harcanan parayla 500 tane okul yapılrdı yada 300 fabrika. trump hristiyan dindarı bizimkiler müslüman dindarı.
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    DH Misafiri 12 sa.
    kendi yediğiniz haltları hiç görmeyin zaten iki yüzlüler sizi.
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    dere.beyi 12 sa.
    bizim mahallede 1989 yapımı ve o günden beri hiç aksamamış işleyişi ama tek eksiği minaresi yoktu :)
    bi minare yaptılar işleyiş yine devam etti çünkü minare dışarda yanına yapıldı
    ve tabiiki camiiyi tekrar hizmete açtık diye duyurdular sanki yeniden camii yapmışlar gibi lanse ettiler :D
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    interwap 12 sa.
    Bizde 7 yılda 5 kez açılan tesisler mevcut. Buna bakınca Trump'ın yaptığı hiç bir şey.

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    MustafaC53 14 sa.
    Heykel açılışı yapsaymış bizimkiler alkışlar dı .
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    Denorath 15 sa.
    Temel atmama töreni yapıp bununla övünen ileri görüşlü belediye başkanımız var. En azından Trump var olan bir yeri açtım demiş. Vehametin boyutu karşılaştırılamaz bile..
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    Apple, donald trump ve
    4 etiket daha tim cook üretim tesisi Mac / iMac / Macbook / Mac Mini Uğur Seven
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