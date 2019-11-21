Trump, 2013 yılından beri Mac Pro modelleri üreten Apple fabrikasını yeniymiş gibi açtı

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ABD Başkanı Donald Trump, Apple CEO'su Tim Cook ile birlikte geçtiğimiz Çarşamba günü üretim tesisini gezmek için Austin Teksas’a gitti. Basının eşliğinde yapılan bu ziyaretteki tek sorun ise, Trump'ın yeni bir tesis olarak lanse ettiği bu fabrikanın 2013 yılından beri Mac Pro üretiyor olması.

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Tim Cook hatayı düzeltmedi

Trump, Apple'ın oldukça pahalı olan Mac Pro bilgisayarlarını montajlayan Flex Ltd. adlı şirketi gezdi. Yapılan tur boyunca Trump, şirketlerin üretim tesislerini ABD'ye taşımalarının son derece işe yaradığından bahsederken şu ifadeleri kullandı: "Çok güçlü ve önemli bir tesisin başlangıcını görüyoruz. Kampanyalarımı takip eden herkes, Apple'ın tesislerini ABD'de görmek istediğimi bilir ve olan da budur."



https://www.engadget.com/2019/11/20/trump-mac-pro-plant/

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Ancak Trump'ın bu ifadeleri kısmen. Zira yeni açıldı gibi lanse edilen bu fabrika 2013 yılındabaşladı ve Apple CEO'su Tim Cook'un ise başkanın bu hatalı sözlerinigereği duymaması, gezinin en dikkat çeken noktası diyebiliriz. Tim Cook, 2022 yılında Austin'de açılacak ve 5 bin beyaz yakalı barındıracak olanyeni kampüs hakkında da bilgiler verirken, Trump ise daha sonrahesabından yaptığı açıklamayla, hatasını devam ettirerek gün içinde Apple'ın Teksas'taki yeni üretim tesisiniduyurdu.