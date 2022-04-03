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    Twitter, iPhone 6 için desteğini sonlandırdı

    Popüler sosyal medya platformu Twitter, yeni yayınlanan güncelleme ile iPhone 6 ve iPhone 5s serisinde çalışmamaya başladı. Artık Twitter iOS 14 ve üstünü gerektiriyor.
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    2014 yılında tanıtılan iPhone 6 serisi, uzun yıllar güncelleme alarak kullanıcıları mutlu etti. iOS 12’ye kadar güncelleme alan iPhone 6, yeni Twitter güncellemesi ile desteğini kaybetti.

    iPhone 6 ve 5s kullanıcıları artık Twitter kullanamayacak

    Twitter, 2021’nin başlarında iOS 12 için desteğini sonlandırmıştı ancak iPhone 6 ve iPhone 5s kullanıcıları,eski Twitter uygulamasını ile sosyal medyaye rahatça kullanabiliyordu. Ancak Twitter’ın yayınladığı son güncelleme ile iOS 13 desteği de bırakıldı ve gelen raporlara göre iPhone 6 kullanıcıları artık Twitter’ı kullanamıyor. Bazı kullanıcılar, bazı twitleri görebildiğini belirtse de uygulama genel anlamda kullanılamaz hale gelmiş durumda. Apple’a göre iPhone’ların yalnızca %7’si iOS 14’ten öncesi sürümlerde çalışıyor o yüzden Twitter’ın desteği sonlandırması çoğu kullanıcıyı etkilemeyecektir.

    Eğer sizin de iPhone’unuz iOS 14’ten önceki bi sürümde çalışıyorsa Twitter’ı kullanmaya devam edebilmek için güncellemeniz gerekli. Neyse ki iOS 13’ü destekleyen bütün iPhone’lar iOS 15 güncellemesini almış durumda. iOS 14’ten önceki sürümlerde olan kullanıcılar ise artık tarayıcı üzerinden Twitter kullanmak durumunda kalacak.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2022/03/30/twitter-app-abruptly-stops-working-on-iphone-6-as-the-latest-version-now-requires-ios-14/ https://1401700980.rsc.cdn77.org/data/images/full/103200/how-to-change-twitter-text-size-and-avoid-eye-strain.jpg
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    C
    Ceydaglc05 1 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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