Twitter, iPhone 6 için desteğini sonlandırdı

2014 yılında tanıtılan iPhone 6 serisi, uzun yıllar güncelleme alarak kullanıcıları mutlu etti. iOS 12’ye kadar güncelleme alan iPhone 6, yeni Twitter güncellemesi ile desteğini kaybetti.

iPhone 6 ve 5s kullanıcıları artık Twitter kullanamayacak

Twitter, 2021’nin başlarında iOS 12 için desteğini sonlandırmıştı ancak iPhone 6 ve iPhone 5s kullanıcıları,eski Twitter uygulamasını ile sosyal medyaye rahatça kullanabiliyordu. Ancak Twitter’ın yayınladığı son güncelleme ile iOS 13 desteği de bırakıldı ve gelen raporlara göre iPhone 6 kullanıcıları artık Twitter’ı kullanamıyor. Bazı kullanıcılar, bazı twitleri görebildiğini belirtse de uygulama genel anlamda kullanılamaz hale gelmiş durumda. Apple’a göre iPhone’ların yalnızca %7’si iOS 14’ten öncesi sürümlerde çalışıyor o yüzden Twitter’ın desteği sonlandırması çoğu kullanıcıyı etkilemeyecektir.

Twitter’dan düzenleme tuşu paylaşımı 12 sa. önce eklendi

Eğer sizin de iPhone’unuz iOS 14’ten önceki bi sürümde çalışıyorsa Twitter’ı kullanmaya devam edebilmek için güncellemeniz gerekli. Neyse ki iOS 13’ü destekleyen bütün iPhone’lar iOS 15 güncellemesini almış durumda. iOS 14’ten önceki sürümlerde olan kullanıcılar ise artık tarayıcı üzerinden Twitter kullanmak durumunda kalacak.

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Twitter, artık iOS 13 üzeri gerektiriyor