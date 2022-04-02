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    Twitter düzenleme tuşu üzerinde mi çalışıyor?

    Twitter uzun süredir merakla beklenen düzenleme tuşunu sunacak mı? Firmanın paylaşımları heyecan uyandırırken 1 Nisan olması ise temkinli davranmaya itiyor.     
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    Twitter
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    140 karakterlik sınırı yükseltmek gibi devrimsel sayılabilecek güncellemelere imza atan Twitter halen gönderileri düzenleme imkânını vermiş değil. Zaman zaman kısmi olarak düzenleme girişimleri olsa da bugüne kadar gerçekleşmedi. 

    Twitter düzenleme tuşu geliyor mu?

    Bugün Twitter üzerinde yapılan paylaşımları düzenleyebilmenin tek yolu silmek ve yeniden gönderi yapmak. Diğer türlü Twitter herhangi bir şekilde yazılanları düzenleyebilme imkânı vermiyor. Bununla birlikte yaptığı bir paylaşımda düzenleme tuşu üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

    Paylaşım tarihi 1 Nisan olduğu için biraz şüpheyle yaklaşılıyor ancak eski CEO Jack Dorsey düzenleme konusu üzerinde çalıştıklarını ve önümüzdeki dönemde duyuru yapacaklarını görevini bırakmadan önce dile getirmişti. 

    Gönderilerin düzenlenmesi Twitter tarihindeki en önemli değişiklik olarak kabul ediliyor. Bunun yanında pek çok otorite düzenleme yapma durumunda gönderinin devamındaki zincir gönderilerin veya yorumların ve tekrar gönderilerin boşa çıkmış olacağını düşünerek karşı çıkıyor. 

    [twitter=https://mobile.twitter.com/Twitter/status/1509951255388504066]
     

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    C
    Ceydaglc05 1 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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