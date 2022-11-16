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    Twitter mavi tik onayı 29 Kasım’da başlıyor

    Ücret karşılığında Twitter Blue abonelerine sağlanan ancak durdurulan mavi tik onayı yeniden başlıyor. Ay sonunda aboneler yeniden hesaplarında mavi tiki görebilecekler. 
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    Elon Musk’ın Twitter’ı satın alır almaz hayata geçirdiği ancak seçim nedeniyle ertelediği ücretli mavi tik onayı yeniden başlıyor. Ünlü isim her şeyin mükemmel olmasına çalıştıklarını belirtti.

    Twitter mavi tik onayı başlıyor

    Twitter Blue aboneliği içerisine dahil edilen ve aylık 8$ ücreti olan mavi tik onayı daha öncesinde incelemeler sonucu verilen özel bir rozetti. Bu şekilde artık para veren herkesin rozeti olabiliyor. Elon Musk bu sayede bot hesapların önüne geçebileceğini savunmuştu ancak sahte hesaplar da mavi tik almaya başlayınca işin rengi değişti. Seçim döneminde bir kazaya uğramamak için onay süreci askıya alınmıştı.

    Elon Musk yaptığı açıklamada 29 Kasım itibariyle mavi tik sürecinin yeniden başlayacağını belirtti. Her şeyin yolunda olmasını istediğini dile getiren Musk, değerlendirme sürecinin nasıl işleyeceği konusunda ise bilgi vermedi. Yani gerçek hesap ile sahtesi birbirinden nasıl ayırt edilecek bilinmiyor zira aynı isimlendirme kullanan farklı hesapların rozet aldığı eleştirileri yapılıyordu.

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