Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter canlı sohbet özelliği testlere başladı

    Twitter Spaces özelliği ile kullanıcılar; oluşturdukları sohbet odalarında katılımcılarla sesli görüşebilecekler. Özellik kontrollü bir grupla kapalı testlere başladı.
    3 gün
    1b
    1
    2
    sosyal medya
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Twitter canlı sohbet özelliği testlere başladı

    Bugüne kadar metin tabanlı yazışma anlamında iki yönlü ancak bunun dışındaki video ve ses paylaşımları tek yönlü olan Twitter ilginç bir özelliği test etmeye başladı. Twitter Spaces kullanıcıların sohbet etmesine imkan tanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Twitter mavi tik başvuruları gelecek yıl başlıyor

    Twitter Spaces nedir?

    Twitter Spaces şimdilik deneysel ve kısıtlı bir özellik olarak tanımlanıyor. Bir kullanıcı sesli sohbet odası açtıktan sonra takipçileri bu odaya katılabiliyor ve sonrasında bir sohbet ortamı oluşuyor. Böylece kullanıcılar metinlerde anlatamadıkları duyguları daha iyi ifade edebiliyorlar.

    Ayrıca Bkz. "LG Gram 2021 serisi Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi"

    Sohbet odasında kimin konuşacağına yönetici karar veriyor. Yani her katılanın sohbet edebilmesi mümkün olmuyor ve sadece dinleyici olarak kalıyor. Bununla birlikte sohbete emoji göndermek mümkün oluyor. Ayrıca sesi yazıya döken bir özellik de ilerleyen dönemlerde sohbetlere eklenebilecek.

    Twitter içerisinde sesli sohbet imkanı aslında Clubhouse adındaki bir üçüncü taraf uygulama ile sunulmaktaydı. Kapalı beta sürecindeki bu uygulama ne var ki sohbet odasında ayrımcı konuşmaların engellenememesi nedeniyle davalık oldu. Özellikle moderasyon tarafında bir boşluk var ve bunun giderilmesi gerekiyor. Twitter Spaces kontrollü bir grupla test ediliyor ve muhtemelen bu sıkıntılar da göz önüne alınıyor.



    https://www.engadget.com/twitter-tests-spaces-live-audio-213143031.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    rwo (rwo ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Beklenen birşeydi Twitter kapatma kararı aldığı Periscopu bünyesine alıp ordaki kullanıcılarınıda hem kaybetmeme hemde Twittera kazandırma çabasında.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dragons4 (can ak) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    scope kapanıyorya Mart ayında bende diyordun ne zaman çıkarırlar yeni uygulamayı .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Microsoft da kendi ARM işlemcilerini geliştirmek istiyor 3 gün İki kişi ile oynanan oyun SplitFire! Android için yayınlandı 3 gün AirPods Max ilginç güç tasarrufuyla dikkat çekiyor 3 gün Zack Snyder's Justice League, orijinal filmin aksine +18 olacak 3 gün Control, ışın izleme özelliği ile yeni nesil konsollara geliyor 3 gün Spotify, şarkı yazarlarını öne çıkaran yeni bir özellik başlattı 3 gün TikTok, Walmart ile canlı yayında alışverişi test edecek: TikTok için bir ilk 3 gün Yabancı menşeili hackerler, ABD Enerji Bakanlığı ile Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansına sızdı 3 gün Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlar için çıktı 3 gün MIT, şimdiye kadarki en hassas atom saatini yaptı 3 gün PUBG ile aynı evrende geçen The Callisto Protocol'ün yaratıcısı: "Dünyanın en korkunç oyununu yapmak istiyoruz" 3 gün Intel Avengers Edition işlemcilerinin üretimini durdurdu 3 gün Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye! 3 gün PlayStation'ın ardından Xbox'ta da isteyen herkese Cyberpunk 2077 iadesi başladı 3 gün Blower fanlı RTX 3090'lar çoğalıyor: MSI da listeye eklendi 3 gün Yeni Game of Thrones dizisi 'House of the Dragon' 2022'de geliyor 3 gün Left 4 Dead benzeri oyun Back 4 Blood ön siparişe açıldı; oyun Türkçe dil desteği ile geliyor 3 gün BDDK'dan taşıt kredilerine yönelik düzenleme: Vade sınırı düşürüldü 3 gün Haftalık Film Önerisi 06: The Devil All The Time 3 gün Epic Games'in 2. gün hediyesi belli oldu: Oddworld: New 'n' Tasty 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Twitter canlı sohbet özelliği testlere başladı Sonraki Amazon’da Oppo telefonlarda indirim 3 gün The Mandalorian'ın final bölümünde yeni bir Star Wars dizisi duyuruldu 3 gün Anlaşmaya varıldı: Hyundai Assan'ın tek kontrolü Koreli üreticiye geçiyor 3 gün Microsoft da sunucularında zararlı kodlar buldu 3 gün Bu telefon çok hızlı | Huawei Mate 40 Pro ilk izlenimler 3 gün Yeni bilgisayarlar artık daha hisli olacak 3 gün Bugatti imzalı ses sistemi geliyor 3 gün Epic Games mağazası uygulamalara da yer vermeye başladı 3 gün Teknoloji devleri Kazakistan’ın vatandaşlarını izlemesini istemiyor 3 gün Twitter mavi tik başvuruları gelecek yıl başlıyor 3 gün D vitamini eksikliği ile prenatal otizm riski arasındaki ilişki incelendi 3 gün Samsung Tizen televizyonlarda Amazon Prime Video sorunu nasıl çözülür? 3 gün Yeni Skoda Octavia Türkiye fiyatı belli oldu 3 gün League of Legends evreninde geçen devasa bir MMO oyunu geliyor 4 gün Elektronik eşyalarda taksit sayısı düşürüldü 4 gün Diablo'nun mobil oyunu Diablo Immortal ücretsiz olacak; alfa testleri başlıyor 4 gün Pestisitlerin yerini alabilecek silika yapıları geliştirildi 4 gün Sağlık Bakanlığı, aşılar için “acil kullanım onayı” verebilecek 4 gün Cyberpunk 2077 PS Store'dan kaldırıldı! Herkese para iadesi yapılıyor 4 gün Mitokondrial DNA transkripsiyonunu hedef alan deneysel kanser ilacı geliştirildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız