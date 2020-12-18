Twitter canlı sohbet özelliği testlere başladı

Bugüne kadar metin tabanlı yazışma anlamında iki yönlü ancak bunun dışındaki video ve ses paylaşımları tek yönlü olan Twitter ilginç bir özelliği test etmeye başladı. Twitter Spaces kullanıcıların sohbet etmesine imkan tanıyor.

İlginizi Çekebilir

Twitter mavi tik başvuruları gelecek yıl başlıyor

Twitter Spaces nedir?

Twitter Spaces şimdilik deneysel ve kısıtlı bir özellik olarak tanımlanıyor. Bir kullanıcı sesli sohbet odası açtıktan sonra takipçileri bu odaya katılabiliyor ve sonrasında bir sohbet ortamı oluşuyor. Böylece kullanıcılar metinlerde anlatamadıkları duyguları daha iyi ifade edebiliyorlar.

Ayrıca Bkz. "LG Gram 2021 serisi Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi"

Sohbet odasında kimin konuşacağına yönetici karar veriyor. Yani her katılanın sohbet edebilmesi mümkün olmuyor ve sadece dinleyici olarak kalıyor. Bununla birlikte sohbete emoji göndermek mümkün oluyor. Ayrıca sesi yazıya döken bir özellik de ilerleyen dönemlerde sohbetlere eklenebilecek.

Twitter içerisinde sesli sohbet imkanı aslında Clubhouse adındaki bir üçüncü taraf uygulama ile sunulmaktaydı. Kapalı beta sürecindeki bu uygulama ne var ki sohbet odasında ayrımcı konuşmaların engellenememesi nedeniyle davalık oldu. Özellikle moderasyon tarafında bir boşluk var ve bunun giderilmesi gerekiyor. Twitter Spaces kontrollü bir grupla test ediliyor ve muhtemelen bu sıkıntılar da göz önüne alınıyor.

https://www.engadget.com/twitter-tests-spaces-live-audio-213143031.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.