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    Twitter yeni kurallarını duyurdu! Şiddete sıfır tolerans

    Elon Musk’ın yönetimi altındaki Twitter, güvenlik politikalarında kapsamlı bir değişikliğe gitti. Yeni “sıfır tolerans” politikası, mecranın mevcut politikasını yeniden şekillendiriyor.
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    Twitter’da artık şiddete sıfır tolerans devri başladı Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya mecralarının gerekli kurallarda eksiklik yaşadığında kişilerin ciddi zararlar gördüğüne defalarca tanıklık ettik. Şiddet içerikli söylemler tüm platformların ele alması gereken ciddi bir konu durumunda. Bu bağlamda Twitter yeni nefret söylemi politikasında kapsamlı bir güncellemeye gitti ve artık sıfır tolerans dönemi başladı.

    Twitter’da şiddete sıfır tolerans

    Getirilen yeni politika ile birlikte Twitter’da şiddet tehditleri, zarar dilekleri, şiddetin kışkırtılması ve yüceltilmesi tamamen yasaklandı. Twitter, bu eylemlerde bulunan hesapları çoğu durumda derhal ve kalıcı olarak kapatacağını söylüyor. Şiddet içeriğinin ciddiyetine bağlı olarak hesap geçici olarak da askıya alınabilir fakat, ihlalin tekrarı halinde hesap doğrudan kalıcı olarak yasaklanıyor.

    Twitter’da artık şiddete sıfır tolerans devri başladı Tam Boyutta Gör
    Twitter bazı durumlarda esneklik de sunuyor. Örneğin arkadaşlarınız arasında yapılan konuşmalarda veya oyunlar ve spor gibi etkinliklerde hiciv tarzında konuşmalara izin veriliyor. Ek olarak ilgili bir konuşmada öfkeden hareket ederek tweetler atıyorsanız bu durumda da yine bir esneklik payı bırakılmış. Mesela, onlarca insanın ölümünden sorumlu birisinin idam edilmesini talep ederseniz bunun için kalıcı bir ceza almayabilirsiniz.

    Sonuç olarak, Twitter’da birisini öldürme, işkence, cinsel saldırı veya başka türlü tehditlerde bulunulamayacak. Bu durum sadece bireyler nezdinde değil evler, barınaklar ve kamu alanları için de geçerli. Aynı zamanda başka birisinin zarar görmesini dileyemez, umut edemez veya arzulayamazsınız. Bunlara ek olarak Twitter’da başkalarını şiddet uygulamaya teşvik edemez veya birisi fiziksel zarar gördüğünde bunun için övgüde bulunamazsınız.

    Ancak bu değişiklikleri “devrim” olarak görmeden önce biraz zaman tanımak lazım. Zira önceki kurallar da bunların çoğunu yasaklıyordu. Dolayısıyla önemli olan kuralların olması değil, uygulanması. Twitter, bu kuralları nasıl uygulayacağını söylemiyor ayrıca bahsettiği davranışlar için bir örnek senaryo da sunmuyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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