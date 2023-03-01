Twitter yeni kurallarını duyurdu! Şiddete sıfır tolerans

Tam Boyutta Gör Sosyal medya mecralarının gerekli kurallarda eksiklik yaşadığında kişilerin ciddi zararlar gördüğüne defalarca tanıklık ettik. Şiddet içerikli söylemler tüm platformların ele alması gereken ciddi bir konu durumunda. Bu bağlamda Twitter yeni nefret söylemi politikasında kapsamlı bir güncellemeye gitti ve artık sıfır tolerans dönemi başladı.

Twitter’da şiddete sıfır tolerans

Getirilen yeni politika ile birlikte Twitter’da şiddet tehditleri, zarar dilekleri, şiddetin kışkırtılması ve yüceltilmesi tamamen yasaklandı. Twitter, bu eylemlerde bulunan hesapları çoğu durumda derhal ve kalıcı olarak kapatacağını söylüyor. Şiddet içeriğinin ciddiyetine bağlı olarak hesap geçici olarak da askıya alınabilir fakat, ihlalin tekrarı halinde hesap doğrudan kalıcı olarak yasaklanıyor.

Tam Boyutta Gör Twitter bazı durumlarda esneklik de sunuyor. Örneğin arkadaşlarınız arasında yapılan konuşmalarda veya oyunlar ve spor gibi etkinliklerde hiciv tarzında konuşmalara izin veriliyor. Ek olarak ilgili bir konuşmada öfkeden hareket ederek tweetler atıyorsanız bu durumda da yine bir esneklik payı bırakılmış. Mesela, onlarca insanın ölümünden sorumlu birisinin idam edilmesini talep ederseniz bunun için kalıcı bir ceza almayabilirsiniz.

Sonuç olarak, Twitter’da birisini öldürme, işkence, cinsel saldırı veya başka türlü tehditlerde bulunulamayacak. Bu durum sadece bireyler nezdinde değil evler, barınaklar ve kamu alanları için de geçerli. Aynı zamanda başka birisinin zarar görmesini dileyemez, umut edemez veya arzulayamazsınız. Bunlara ek olarak Twitter’da başkalarını şiddet uygulamaya teşvik edemez veya birisi fiziksel zarar gördüğünde bunun için övgüde bulunamazsınız.

Ancak bu değişiklikleri “devrim” olarak görmeden önce biraz zaman tanımak lazım. Zira önceki kurallar da bunların çoğunu yasaklıyordu. Dolayısıyla önemli olan kuralların olması değil, uygulanması. Twitter, bu kuralları nasıl uygulayacağını söylemiyor ayrıca bahsettiği davranışlar için bir örnek senaryo da sunmuyor.

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Twitter’da artık şiddete sıfır tolerans devri başladı