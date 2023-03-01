Twitter yeni kurallarını duyurdu! Şiddete sıfır tolerans

Twitter’da şiddete sıfır tolerans
Getirilen yeni politika ile birlikte Twitter’da şiddet tehditleri, zarar dilekleri, şiddetin kışkırtılması ve yüceltilmesi tamamen yasaklandı. Twitter, bu eylemlerde bulunan hesapları çoğu durumda derhal ve kalıcı olarak kapatacağını söylüyor. Şiddet içeriğinin ciddiyetine bağlı olarak hesap geçici olarak da askıya alınabilir fakat, ihlalin tekrarı halinde hesap doğrudan kalıcı olarak yasaklanıyor.
Sonuç olarak, Twitter’da birisini öldürme, işkence, cinsel saldırı veya başka türlü tehditlerde bulunulamayacak. Bu durum sadece bireyler nezdinde değil evler, barınaklar ve kamu alanları için de geçerli. Aynı zamanda başka birisinin zarar görmesini dileyemez, umut edemez veya arzulayamazsınız. Bunlara ek olarak Twitter’da başkalarını şiddet uygulamaya teşvik edemez veya birisi fiziksel zarar gördüğünde bunun için övgüde bulunamazsınız.
Ancak bu değişiklikleri “devrim” olarak görmeden önce biraz zaman tanımak lazım. Zira önceki kurallar da bunların çoğunu yasaklıyordu. Dolayısıyla önemli olan kuralların olması değil, uygulanması. Twitter, bu kuralları nasıl uygulayacağını söylemiyor ayrıca bahsettiği davranışlar için bir örnek senaryo da sunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.