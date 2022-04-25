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    Elon Musk Twitter’ı satın aldı, Doge uçuşa geçti

    Elon Musk ile sürekli ilişkilendirilen DOGE coin, Twitter’ın satılması ile birlikte çıkışa geçti. Twitter’da DOGE coin ile ödeme yapılacağı beklentisi artmaya başladı. 
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    DOGE
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    Elon Musk’ın 44 milyar dolara Twitter’ı satın alması finans dünyasında fırtına estirirken kripto para dünyasını da es geçmedi. Sabah saatlerinden bu yana gelişmelerden haberdar olanlar borsalara stabil kripto para sokmaya başlamıştı bile. 

    Kripto para dünyasına Elon Musk etkisi

    Elon Musk’ın Twitter’ı satın almak istediği bir süredir konuşuluyor ancak yönetim kurulunun buna izin vermeyeceği tahmin ediliyordu. Bu nedenle bugüne kadar çok ciddi bir gelişme olarak bakılmamıştı. Ne var ki bugün işler değişti. 

    Önce Elon Musk’ın yönetim kurulu ile görüşmelere başladığı haberi akşam saatlerinde gündeme düşerken gece saatlerinde de imzaların atıldığı haberi geldi. Bununla birlikte sabah saatlerinde kripto para hareketliliği dikkat çekmeye başlamıştı. 

    Muhtemelen şirket içinden sızdırılan bilgilerle borsalara stabil kripto paralar aktarıldı. 38 bin dolar seviyesine kadar inen Bitcoin harekete geçerek yükselmeye başladı. Hali hazırda 40 bin doların üzerine atmış durumda. Ayrıca ABD borsaları da benzer bir hareket gösterdi. 

    Diğer taraftan Elon Musk ile ilişkilendirilen DOGE de uçuşa geçti. Sabah saatlerinde 12 cent civarında seyreden DOGE bu saatlerde 17 cente kadar çıktı. Günlük hacim 4 milyar doları geçti. Elon Musk’ın bundan sonraki hamleleri DOGE’nin yönünü de belirleyecektir.
     

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    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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