Twitter'da işten çıkarmalar başlıyor: İlk dalga çalışanların %25'ini vuracak

Tam Boyutta Gör Twitter'ın geçen hafta Elon Musk tarafından satın alınmasından bu yana, şirketin yaklaşan personel azaltımının kapsamı hakkında çeşitli söylentiler dolaşıyor. The Washington Post'un haberine göre geçtiğimiz hafta sonu milyarderin yakın çevresinde, sosyal ağın her dört çalışanından birinin ilk aşamada işini kaybedebileceği bir plan yapıldı.

Elon Musk, Twitter yazılımcılarına ızdırap oldu 1 gün önce eklendi

Kaynağa göre konuyla ilgili müzakereler, uzun yıllardır Elon Musk'ı temsil eden tanınmış bir avukat olan Alex Spiro tarafından koordine edildi. Spiro'nun aralarında hukuki konular, hükümet ilişkileri, siyaset ve pazarlamadan sorumlu olanların da bulunduğu çok sayıda Twitter biriminin faaliyetlerini aynı anda etkilediği bildiriliyor. Musk'ın uzun süredir iş ortakları olan David Sacks ve Jason Calcanis'in de Twitter ofisinde görüldükleri iddia ediliyor, zaten kurumsal e-posta adresleri ve "kıdemli yazılım mühendisleri" olarak pozisyonları var. Musk'ın kendisi, her ne kadar böyle bir pozisyona sahip olduğunu reddetse de, CEO rolüyle toplantılara resmen hitap etti.

Satış uzmanları hedefte

Yeni yönetim ekibinin, Twitter'ın işgücünün %25'ini etkileyeceğine inanılan ilk personel azaltma dalgasının ölçeğini tartışmak için zamanı olduğu bildirildi. En çok satış, ürün, geliştirme, hukuk ve bilgi güvenliği personeli işten çıkarılacak. Satış uzmanlarının Twitter'ın yapısında mühendislerden sonra en yüksek maaş alan ikinci grup olduğu ve bu alanda çalışanların yıllık gelirinin 300.000 doları aşabildiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Twitter'ın yeni yönetimi şimdi sosyal ağın ve şirketin nasıl işlediğine dair ayrıntılara giriyor. Resmi olarak, Twitter temsilcileri Elon Musk ile anlaşmanın tamamlandığını bile duyurmadı ve şirket çalışanları da yaklaşan reformlar ve değişiklikler hakkında herhangi bir resmi bildirim almadı. Twitter yarın itibariyle personel çıkarmaya başlayabilir. Geçtiğimiz hafta, bilgi sahibi kaynaklar, tüm Twitter çalışanlarının yaklaşık yarısının işlerini kaybedebileceğini bildirmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.