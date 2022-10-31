Twitter'da işten çıkarmalar başlıyor: İlk dalga çalışanların %25'ini vuracak

Kaynağa göre konuyla ilgili müzakereler, uzun yıllardır Elon Musk'ı temsil eden tanınmış bir avukat olan Alex Spiro tarafından koordine edildi. Spiro'nun aralarında hukuki konular, hükümet ilişkileri, siyaset ve pazarlamadan sorumlu olanların da bulunduğu çok sayıda Twitter biriminin faaliyetlerini aynı anda etkilediği bildiriliyor. Musk'ın uzun süredir iş ortakları olan David Sacks ve Jason Calcanis'in de Twitter ofisinde görüldükleri iddia ediliyor, zaten kurumsal e-posta adresleri ve "kıdemli yazılım mühendisleri" olarak pozisyonları var. Musk'ın kendisi, her ne kadar böyle bir pozisyona sahip olduğunu reddetse de, CEO rolüyle toplantılara resmen hitap etti.
Satış uzmanları hedefte
Yeni yönetim ekibinin, Twitter'ın işgücünün %25'ini etkileyeceğine inanılan ilk personel azaltma dalgasının ölçeğini tartışmak için zamanı olduğu bildirildi. En çok satış, ürün, geliştirme, hukuk ve bilgi güvenliği personeli işten çıkarılacak. Satış uzmanlarının Twitter'ın yapısında mühendislerden sonra en yüksek maaş alan ikinci grup olduğu ve bu alanda çalışanların yıllık gelirinin 300.000 doları aşabildiği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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