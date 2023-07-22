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    Twitter'da kısıtlamalar bitmiyor: Günlük DM sınırı yolda

    Twitter, platforma eklenen yeni kısıtlamalar ile gündemde kalmaya devam ediyor. Şimdi de Blue aboneliği bulunmayan kullanıcılara günlük DM sınırı geliyor. İşte detaylar
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    Twitter'da kısıtlamalar bitmiyor: Günlük DM sınırı yolda! Tam Boyutta Gör
    Popüler sosyal medya platformu Twitter, Elon Musk’ın başa geçmesinin ardından çeşitli sorunlar ve tartışmalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Öyle ki son zamanlarda getirdiği kısıtlamalar nedeniyle eleştiriler alan platform, şimdi de odağını doğrudan mesaj (DM) özelliğine çevirdi. Doğrulanmamış hesaplara artık günlük DM sınırı geliyor.

    Twitter'a günlük DM sınırı geliyor

    Twitter, spam’leri azaltmak için önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Destek hesabından yapılan açıklamada Twitter, "Direkt Mesajlarda spam'i azaltma çabalarımız kapsamında yakında bazı değişiklikler yapacağız. Doğrulanmamış hesapların gönderebilecekleri DM sayısı günlük olarak sınırlandırılacaktır.'' ifadesiyle Twitter Blue sayfasına yönlendiren bir bağlantı paylaşıldı.

    Böylelikle Twitter'ın yakın bir zamanda Blue abonesi olmayan hesaplara günlük mesaj gönderme sınırı getireceği doğrulandı diyebiliriz. Ayrıca Blue aboneliğine sahip olmayan kullanıcılar, artık takip edilmedikleri diğer kullanıcılara mesaj gönderemeyecek. Yeni kısıtlamanın geçerli olacağı tarih ve detayları ise henüz paylaşılmadı.

    Twitter daha önce, "geçici bir acil durum önlemi" kapsamında oturum açma zorunluluğu ve platformda görüntülenecek tweet sayısına da kısıtlama getirmişti. Bunun ardından kullanıcıların görebileceği tweet sayısı, doğrulanmamış hesaplar için günde 600, yeni doğrulanmamış hesaplar için 300 ve doğrulanmış hesaplar için 6.000 ile sınırlandı. 

    Bu sınırlamalar halihazırda kaldırılmış olsa da, günlük DM limitinin kullanıcılar tarafından pek de olumlu karşılanmadığını belirtelim. Niketim bazı kullanıcılar, Spam amaçlı getirilen bu düzenlemenin doğrulanmış hesaplarda da geçerli olacağını savunuyor. Peki Twitter'ın aldığı bu karar hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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    Evren7 1 gün önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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