Twitter’a rakip olması beklenen Threads’te etkileşimler dibi gördü

Tam Boyutta Gör Meta’nın Twitter’a rakip platform olarak pazarladığı Threads için işler şu sıralar pek de iyi gitmiyor. Instagram çatısı altında yer alan Threads için yeni özellikler ufukta olsa da özellikle yöneticilerin kronolojik akış gibi seçeneklere odaklanması nedeniyle kullanıcı katılımı ve etkileşimi ciddi oranda düşmeye devam ediyor.

Threads’te yaprak dökümü

Pazar istihbarat firması Sensor Tower'ın tahminlerine göre, Threads'teki günlük aktif kullanıcı sayısı üst üste ikinci haftada da düşerek 13 milyona geriledi. Threads, aktif kullanıcı sayısında 7 Temmuz tarihinde zirveyi görmüş olsa da mevcut rakam, yüzde 70’lik bir düşüşü temsil ediyor. Kullanıcıların iOS ve Android uygulamalarında geçirdikleri ortalama süre de 19 dakikadan 4 dakikaya düştü. Dijital veri ve analiz şirketi SimilarWeb'e göre, ABD'deki Android kullanıcıları için harcanan ortalama süre, çıkış günündeki 21 dakikalık zirveden 5 dakikaya düştü.

Sensor Tower'ın tahminlerine göre Twitter'ın günlük aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 200 milyonda sabit kalırken, ortalama harcanan süre de günde 30 dakika.

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Öte yandan Meta, uygulamanın bu ayın başlarında piyasaya sürülmesinden sonraki bir hafta içinde 100 milyondan fazla üye kazanmasının ardından nihai bir düşüş beklediklerini ancak bu düşüşü endişe verici bulmadıklarını ve ek özellikler üzerinde çalıştıklarını belirttiler. Meta, platformdan para kazanmaya çalışmadan önce kullanıcı sayısını artırmayı ve deneyimi iyileştirmeyi hedefliyor. Diğer taraftan ise azalan etkileşim ve aktif kullanıcı sayısı, durumun acil olduğuna işaret ediyor.

Sayısız eksik var

Eleştirmenler ve uzmanların aktardığına göre Threads, diğer platformların sunduklarına kıyasla yeni bir şey sunmuyor. Üstelik diğer platformların sunduklarını bile kullanıcılarına sağlayamıyor. Bazı yazar ve yorumcular, Instagram'ın altyapısı kullanılarak oluşturulan Threads'in, Instagram'da takip ettikleri kişileri takip etmeyi seçen bazı kullanıcılara sıkıcı geldiğini belirtiyor. Diğer yandan Threads'te şu ana kadar markaların yaygın oluşu da kullanıcıların platformda şikayet ettiği bir diğer konu.

Meta halihazırda eksiklikler üzerinde çalışıyor. Meta'nın Instagram biriminin başındaki Adam Mosseri tarafından vaat edilen özellikler arasında birden fazla hesap desteği, gönderileri düzenleme yeteneği ve Instagram ve Facebook'taki gibi kronolojik akış seçeneği yer alıyor. Ek olarak Twitter’daki gibi direkt mesajlaşma, konular, trendler, gündem başlıkları da platforma eklenecek. Meta CEO’su Mark Zuckerberg hafta başında yaptığı açıklamada topluluğu büyütmeye odaklanmadan önce istikrarı sağlamaya odaklandıklarını söyledi.

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Twitter’a rakip olan Threads’te etkileşimler dibi gördü