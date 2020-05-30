Twitter'da "tweet planlama" dönemi başladı

Micro blog sitesi Twitter uzun süredir beklenen özelliğe sonunda kavuştu. Popüler sosyal medya platformunun web sürümüne "tweet planlama" özelliği eklendi.

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Bildiğiniz üzere daha önce tweet planlamak isteyen kullanıcılar Buffer ve TweetDeck gibi üçüncü parti uygulamaları kullanmak zorunda kalıyordu. Artık böyle bir durum söz konusu olmayacak.

Kullanıcılar tweet oluştururken alt kısıma eklenen takvim simgesine tıklayarak tarih ve saat ayarlayabilecekler. Böylelikle tweet'lerini önceden planlayıp istedikleri tarih ve saatte paylaşılmasını sağlayabilecekler.

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Taslağa kaydetme özelliği de geldi

Twitter'ın web sürümündeki yenilikler bununla sınırlı değil. Mikro blog sitesine "taslağa kaydetme" özelliği de geldi. Kullanıcılar artık tweet'lerini daha sonra gönderilmek üzere taslak olarak kaydedebilecekler.

Twitter geliştiricileri, Kasım ayından bu yana tweet planlama özelliğini test ediyordu. Söz konusu özellik çok yakında mobil uygulamada da kullanıma sunulacak.

https://twitter.com/TwitterSupport/status/1266081598748925961

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