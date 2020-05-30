Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter'da "tweet planlama" dönemi başladı

    Twitter'a uzun süredir beklenen özellik sonunda geldi. Platforma eklenen tweet planlama özelliği sayesinde kullanıcılar artık tweet'lerinin istenilen tarih ve saatte paylaşılmasını sağlayabilecek.
    1 sa.
    860
    36
    3
    sosyal medya
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Twitter'da

    Micro blog sitesi Twitter uzun süredir beklenen özelliğe sonunda kavuştu. Popüler sosyal medya platformunun web sürümüne "tweet planlama" özelliği eklendi.

    Ayrıca Bkz. "Süresi uzun Youtube videolarında, aradığınız bölümü bulmak kolaylaşıyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Twitter artık JPEG dosyalarının görüntü kalitesini bozmayacak

    Bildiğiniz üzere daha önce tweet planlamak isteyen kullanıcılar Buffer ve TweetDeck gibi üçüncü parti uygulamaları kullanmak zorunda kalıyordu. Artık böyle bir durum söz konusu olmayacak.

    Kullanıcılar tweet oluştururken alt kısıma eklenen takvim simgesine tıklayarak tarih ve saat ayarlayabilecekler. Böylelikle tweet'lerini önceden planlayıp istedikleri tarih ve saatte paylaşılmasını sağlayabilecekler.

    Twitter'da
    Tam Boyutta Gör

    Taslağa kaydetme özelliği de geldi

    Twitter'ın web sürümündeki yenilikler bununla sınırlı değil. Mikro blog sitesine "taslağa kaydetme" özelliği de geldi. Kullanıcılar artık tweet'lerini daha sonra gönderilmek üzere taslak olarak kaydedebilecekler.

    Twitter geliştiricileri, Kasım ayından bu yana tweet planlama özelliğini test ediyordu. Söz konusu özellik çok yakında mobil uygulamada da kullanıma sunulacak.



    https://twitter.com/TwitterSupport/status/1266081598748925961 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    LG'nin yeni bütçe dostu telefonu Phoenix 5 ortaya çıktı
    51 dk.
    Oyun tarihindeki en gerçekçi "sıvı fiziği" yeni Half-Life'ta ortaya çıktı
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 1 sa. en beğenilen
    Trolleri sevindiren haber
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    muratkayacim 45 dk.
    Aq askı attı ocağımıza incir ağacı dikti, sistemine sokaym twitter
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    FoBç (Fırat Orak) 1 sa. yeni yorumcu
    Yani ne gerek var böyle şeylere birde yazılmış uzun süredir belenen özellik kim bu özelliğin çıkmasını bekliyor bence gereksiz bir güncelleme..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 1 sa. en beğenilen
    Trolleri sevindiren haber
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 51 dk. LG'nin yeni bütçe dostu telefonu Phoenix 5 ortaya çıktı 1 sa. 4 çekirdekli Elkhart Lake işlemcisi 3DMark’ta ortaya çıktı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Twitter'da "tweet planlama" dönemi başladı Sonraki Google, Android Studio 4.0'ı yayınladı 2 sa. Samsung'un orta segment cihazlar için geliştirdiği Exynos 850'nin detayları resmileşti 3 sa. League of Legends: Wild Rift ile yılların MOBA oyunu mobile geliyor 3 sa. Samsung Galaxy Note 20 serisinin kamera detayları sızdı 4 sa. Uzun aranın ardından yolcu uçuşları başlıyor 4 sa. Oppo Reno 4 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı 5 sa. Xiaomi Mi Mix Alpha 2 Snadragon 865 yonga seti ile ortaya çıktı 5 sa. Amerika’daki protestoların etkisiyle Google, Android 11 tanıtımını erteledi 6 sa. Call of Duty: Warzone, nihayet Duos moduna kavuştu! 6 sa. 30.000 TL'lik katlanabilir telefon | Huawei Mate XS inceleme 7 sa. PowerBeats Pro yeni renk seçenekleriyle 9 Haziran’da satışta 7 sa. Facebook, canlı spor etkinlikleri için etkileşimli ikinci ekran uygulaması başlattı: Venue 8 sa. SpaceX bugün tekrar deneyecek: Hava tahminleri %50 ihtimal veriyor 8 sa. OnePlus 8 Pro'nun röntgen gibi çalışan Photochrome modu kaldırıldı 9 sa. Realme X2 Pro ülkemizde satışa çıktı 10 sa. HP Reverb G2 sanal gerçeklik kaskı tanıtıldı 11 sa. SpongeBob: Patty Pursuit sadece Apple Arcade için yayınlandı 19 sa. Süresi uzun Youtube videolarında, aradığınız bölümü bulmak kolaylaşıyor 20 sa. OnePlus'ın McLaren ile iş ortaklığı sona erdi 20 sa. Avatar 2'nin konusuyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi