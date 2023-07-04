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    Twitter'da yeni kısıtlama: Sadece onaylı hesaplar erişebilecek!

    Elon Musk, Twitter'da kısıtlamalara devam ediyor. Tweet görüntüleme sınırının ardından Twitter hesaplarını yönetmek için kullanışlı olan Tweetdeck'in ücretli olacağı duyuruldu.
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    twitter tweetdeck ücretli oluyor Tam Boyutta Gör
    Twitter kullanıcılarının online kontrol paneli TweetDeck’i kullanabilmeleri için artık hesaplarının onaylı olması gerekecek. Musk, yeni politikanın 30 gün içinde yürürlüğe gireceğini söyledi.

    TweetDeck ücretli oluyor!

    Popüler ve daha önce ücretsiz olan araç, kullanıcıların takip ettikleri hesapları farklı sütunlarda düzenleyerek içerikleri kolayca takip etmelerine olanak tanıyor. İşletmeler ve haber kuruluşları kadar kullanıcılar arasında da oldukça popüler. Tweetdeck, yakında yalnızca Twitter Blue abonelerinin kullanımına açılacak.

    Musk, tweetleri görüntülemek için sitede giriş yapılmasını zorunlu kılmak, doğrulanmamış hesaplar için her gün görüntülenebilecek tweet sayısını sınırlamak dahil bir dizi yeni uygulama getirdi. Musk’ın açıklamasına göre, yapay zeka şirketlerinin sistemlerini eğitmek için Twitter dahil sosyal medya platformlarından veri toplaması kullanıcı deneyimini etkiliyor ve bu sınırlamalar geçici acil durum önlemi.

    Musk'ın ani kararları kullanıcıları Twitter alternatiflerine yöneltti. Mastodon, Bluesky'ın ardından yakında yayınlanacak Meta Threads de Twitter kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Bu arada Twitter Blue abonelerinin sayısı hızla düşüyor.

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    DreamSs 14 dakika önce

    Fururlar oni purada :)

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