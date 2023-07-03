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    Musk’ın hamleleri Twitter’ın yeni CEO’sunu zor durumda bıraktı

    Reklam uzmanlarına göre Musk'ın Twitter kullanım sınırlamaları yeni CEO'yu güç durumda bırakabilir. Getirilen tweet okuma sınırı reklaverenleri platformdan daha da uzaklaştırabilir.
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    Linda Yaccarino Twitter Tam Boyutta Gör
    Pazarlama sektörü uzmanları, Elon Musk'ın Twitter kullanıcılarının sosyal medya sitesinde okuyabilecekleri gönderi sayısını geçici olarak sınırlama hamlesinin, şirketin yeni CEO’su Linda Yaccarino'nun reklamverenleri çekme konusundaki çabalarını baltalayabileceğini söyledi. Musk’ın satın alımı sonrasında reklaverenler Twitter’dan uzaklaşmaya başlamıştı.

    Twitter CEO'su zor durumda

    Musk, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Twitter’ın "aşırı seviyelerde” veri kazıma ve sistem manipülasyonu için kullanıldığını ve bunun için hesapların günde kaç tweet okuyabileceklerinin sınırlandığını duyurdu. Halihazırda tweet okuma sınırı doğrulanmış hesaplar için günde 10.000, doğrulanmamış hesaplar için 1.000 ve yeni doğrulanmamış hesaplar için ise 500 adet gönderi ile sınırlı. Dolayısıyla sınırı dolduran hesaplar, reklamlar dahil hiçbir tweeti göremiyor.

    Reklam sektörü uzmanları bu hamlenin, geçtiğimiz ay Twitter'ın icra kurulu başkanı olarak göreve başlayan eski NBCUniversal reklam şefi Yaccarino için bir engel oluşturduğunu söylüyor. Financial Times'ın geçen hafta bildirdiğine göre Yaccarino, Musk'ın geçen yıl Twitter’ı satın almasının ardından siteden uzaklaşan reklamverenlerle ilişkileri onarmaya çalışıyor. Uzmanlar ise Musk'ın platforma getirdiği "kaos" nedeniyle zaten sarsılmış olan kullanıcılar ve reklamverenlerin sınırlama sonrasında artık "oldukça kötü" olduğunu söylüyor.

    Yaccarino, reklam endüstrisinin güvendiği bir isim olsa da büyüyen güven açığının giderilmesi için yeterli değil. Reklam danışmanlık şirketi AJL Advisory'nin kurucusu ve Bank of America'nın eski pazarlama patronu Lou Paskalis, Yaccarino'nun Musk'ın reklam gelirlerini ve şirketin değerini kurtarmak için “son umudu" olduğunu söyledi. Öte yandan Musk’ın halen daha direksiyon koltuğunda oturduğu ve Yaccarino'nun sessiz kalması sektör açısından iyi karşılanmıyor.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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