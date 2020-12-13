Twitter ekran paylaşım uygulaması Squad’ı satın aldı

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Bir süre önce Hikayeler özelliğini devreye alarak etkiletişimi arttırmaya çalışan Twitter şimdi de ilginç bir şirket satın alımına imza atıyor. Konu; ekran paylaşımı temelli görüntülü görüşme uygulaması Squad.

Squad nedir?

Squad temelinde bir video sohbet uygulaması. Kullanıcılar birbiri ile görüntülü görüşme yaparken ekranlarını paylaşabiliyor. Web sitelerinde gezinme, video izleme, oyun oynama, sosyal medya uygulamalarına girme gibi pek çok eylem esnasında görüntülü görüşmeye devam edebiliyorsunuz.

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Squad özellikle pandemi döneminde öne çıkmayı başardı. Genç kullanıcıların farklı konularda paylaşımlar yapabilmesi bunda en büyük etken durumunda. Haliyle Twitter de yükselen bu ilgiyi kaçırmadı.

Satın alım bedeli açıklanmazken Squad ekibi Twitter’ın tasarım, mühendislik ve ürün geliştirme bölümlerine paylaştırılacak. Kurucu Esther Crawford ise sohbet alanında bir ürünün liderliğini yapacak. Squad uygulaması ise mağazalardan kaldırıldı ve sunucu desteği kesildi.

Twitter’ın ne gibi planlar içerisinde olduğu bilinmiyor ancak Crawford’un yeni bir ürün tasarlayacak olması uygulamanın kullanım senaryoları içerisine ekran paylaşımının yerleştirileceği ihtimalini akla getiriyor.

https://techcrunch.com/2020/12/11/twitter-acquires-screen-sharing-social-app-squad/

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